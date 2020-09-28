Сотни погибших: что происходит в Нагорном Карабахе

В ходе боевых действий между армянскими и азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе погибли более 550 военнослужащих Армении, сообщили в минобороны Азербайджана, которое цитирует «Интерфакс–Азербайджан».

Среди погибших — командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян. Личный состав войсковой части под его командованием понес большие потери.

«Из-за большого количества раненых в армии врага ощущается нехватка мест в военных госпиталях и гражданских госпиталях, а также нехватка резервов крови в банке крови», — указано в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

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Кроме того, военные сообщили, что вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.

В Баку утверждают, что Ереван скрывает от общественности реальные потери своей армии.

Как сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, во время боев в Нагорном Карабахе погибли около 200 военнослужащих Азербайджана, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и примерно 20 беспилотников, приводят его слова на официальном сайте самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Ованнисян уточнил, что из раненых со стороны Армении десять человек госпитализировали в Ереване. По его словам, состояние остальных относительно легкое.

В связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщило в Facebook представительство республики в суде.

В своем обращении армянская сторона попросил применить ряд мер в отношении Баку. В частности, Ереван потребовал обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, неизбирательные наступательные действия и нападения на граждан, гражданские объекты и населенные пункты.

Армения и Азербайджан активизировали боевые действия в регионе утром 27 сентября.

Как написала в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, вооруженные силы страны сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотных летательных аппарата.

В Баку при этом сообщили, что несколько населенных пунктов на границе двух стран подверглись обстрелу с армянской стороны. Степанян возложила ответственность за столкновения на военное руководство Азербайджана.

В азербайджанском минобороны подтвердили, что потеряли один вертолет, который был сбит в Тертерском направлении. Члены экипажа выжили. Позже ведомство опровергло информацию о том, что в боях были подбиты три их танка, два вертолета и три беспилотника.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу заявил, что Азербайджан бомбардировал столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, что привело к гибели и ранениям среди гражданского населения. Он назвал действия Баку объявлением войны армянскому народу.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев счел обострение на линии соприкосновения запланированной провокацией Еревана, к которой тот «давно готовился». Баку также заявил о жертвах среди военных и мирных граждан.

В результате обе страны ввели военное положение. Более того, власти Армении объявили всеобщую мобилизацию и призвали в армию военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын написал в Twitter, что Турция полностью поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности», — подчеркнул он.

Калын также призвал международное сообщество оказать помощь в прекращении вооруженного конфликта в регионе.

В российском МИД призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

«По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях», — указали в министерстве.