Боеприпасы по-новому: США хотят изменить стратегию производства оружия

В середине прошлой недели официальные лица Сухопутных войск ВС США заявили законодателям, что они разрабатывают новую 15-летнюю стратегию по модернизации и автоматизации стареющих военных предприятий по производству боеприпасов стоимостью более $16 млрд. Это произошло после почти дюжины смертей и ранений рабочих за последние годы.

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На слушаниях в подкомитете по тактическим воздушным и сухопутным силам в конгрессе США представители армии предположили, что персонал, работающий с опасными материалами, можно заменить роботами и компьютерами в рамках амбициозного плана военных.

Эта информация появилась в то время, когда законодатели обсуждали предлагаемую реорганизацию органа Пентагона по надзору за производством взрывчатых веществ в рамках законопроекта об оборонной политике 2021 года.

«По сути, мы производим взрывчатые вещества так же, как в некоторых случаях во время Первой мировой войны, а в других — во Второй мировой войне»,

— сказал депутатам помощник министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Брюс Джетте.

«У нас буквально есть люди, которые стоят под механизмами, наполненными 1500 фунтами расплавленной взрывчатки, которые затем заливают тринитротолуол в артиллерийские снаряды, а потом вручную перемещают тележки с боеприпасами по цехам. У нас нет никакой автоматизации производственных процессов, тем более робототехники в этой сфере», — добавил он.

Законодатели охарактеризовали производственную базу боеприпасов как хрупкую из-за ее зависимости от иностранных источников материалов и из-за того, что ее стареющие объекты нуждаются в радикальном повышении уровня безопасности (объекты по производству боеприпасов в США находятся в ведении подрядчиков, некоторые из них принадлежат государству).

Представители Сухопутных войск США, в основном, согласились с изложенными доводами. Однако при этом заявили, что в процессе производства они полагаются на 55 иностранных поставщиков определенного оборудования и материалов, таких как 2,4-динитроанизол, заменяющий тротил, который поступает из Индии. В СВ США объяснили происходящее тем, что затраты, экологические нормы и юридическая ответственность затрудняют разработку многих из комплектующих при производстве боеприпасов непосредственно на территории Соединенных Штатов. По словам Брюса Джетте, Сухопутные войска США даже используют небольшое количество детонаторов и пиротехники из Китая.

В настоящее время Сухопутные войска США изучают вопрос, как отказаться от услуг иностранных поставщиков. В то же время, Джетте не исключил поставок необходимых комплектующих из Канады, Мексики и других стран, если потребуется резкое увеличение производства боеприпасов. При этом он добавил, что лично посетил южнокорейский завод, который когда-то поставлял в США патроны калибра 12,7-мм и меньше.

Назвав безопасность главным приоритетом при производстве взрывчатых веществ, представители СВ США заявили, что обращение персонала со столь опасными веществами и кислотами, можно заменить «автоматизацией процессов или другими технологическими решениями, позволяющими рабочим и инженерно-техническому составу сосредоточиться сугубо на техническом надзоре». По их словам, более 80% серьезных аварий на предприятиях по производству взрывчатых веществ и боеприпасов были вызваны человеческим фактором.

«За последние десять лет на наших предприятиях произошло три тяжелых происшествия со смертельными исходами. Два из них были связаны с производственным процессом», — сказал Брюс Джетт.

Модернизация, к которой стремятся Сухопутные войска, потребует от конгресса США ассигнования примерно $1 млрд в год в течение 15 лет, что более чем вдвое больше, чем просили СВ США за последние три года. Остается открытым вопрос, будет ли конгресс так же склонен помогать предприятиям по производству боеприпасов, если последние не будут стремиться сократить количество рабочих мест в целях автоматизации производственных циклов.

«Идея сделать процесс по созданию боеприпасов более безопасным и современным для рабочих не вызывает сомнений, поскольку предприятия по производству взрывчатки, в основном, были созданы в 1940-х годах, — сказал председатель подкомитета по тактическим воздушным и сухопутным силам Дональд Норкросс (демократ от штата Нью-Джерси).

«При этом будут ликвидированы многие рабочие места, то есть реально существует потенциал для поддержки модернизации», — добавил он.

На вопрос, что еще может сделать промышленность, чтобы взять на себя расходы по совершенствованию оборудования, Брюс Джетт предположил, что было бы лучше, если бы правительство сделало инвестиции заранее, поскольку промышленность будет покрывать расходы только позже.

«Все эти вопросы относятся к военно-промышленной базе Соединенных Штатов по производству боеприпасов. Мы должны признать этот факт, и не иметь ничего связанного с иностранными поставщиками, поскольку это напрямую затрагивает вопрос национальной безопасности государства», — заключил Брюс Джетт.

К сожалению, во многом аналогичное положение присутствует и на российских предприятиях по производству боеприпасов и спецхимии. Вот, к примеру, выдержка из информационного письма Министерства промышленности и торговли № 16-2557 от 9 декабря 2008 года:

«В 2008 году на предприятиях, подведомственных департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторпга России, произошло пять несчастных случаев и аварий, в результате которых пострадало 26 человек, в том числе 9 человек погибли. В текущем году службами производственного контроля предприятий зафиксировано более 550 нарушений технологической дисциплины и предупреждено более 225 предаварийных ситуации.

Анализ причин несчастных случаев и аварий свидетельствует о снижении качества профилактических и предупредительных работ в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Формальное отношение руководителей предприятий, а также специальных служб и технологических подразделений предприятий к выполнению требование нормативно-правовых документов, директивных технологических процессов и конструкторской документации на изделия военного назначения существенно влияет на исполнительскую дисциплину сотрудников предприятий, выполняющие ответственные опасные операции.

Необходимо отметить, что последствия возможных чрезвычайных ситуаций на технологических производствах взрывчатых и пиротехнических составов, твердых топлив и порохов могут иметь характер регионального масштаба, так как постоянно в производственном технологическом цикле предприятий задействовано от 1 до 600 т взрывчатых материалов».

Остается только надеяться, что со времен отправки этого письма положение на предприятиях, подведомственных департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, радикально изменилось в лучшую сторону.