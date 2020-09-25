Оборона Японии: Токио ищет защиту от ракет КНДР

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура в ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном рассказал о планах по укреплению противоракетной обороны Страны восходящего солнца. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

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Не так давно для укрепления противоракетной обороны национальной территории Япония намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore.

Как ранее писала «Газета.Ru», в недавнем прошлом Токио рассматривал возможность размещения системы противоракетной обороны Aegis Ashore в двух позиционных районах вдоль западного побережья страны.

Планировалось, что эти противоракетные комплексы (ПРК) наряду с эсминцами ВМС Японии с потенциалом стратегической ПРО полностью прикроют территорию Страны восходящего солнца от северокорейских баллистических ракет.

ПРК Aegis Ashore — это версия корабельной системы Aegis. Часть оборудования, имеющая сугубо морскую специфику, с Aegis Ashore при развертывании в наземном варианте демонтируется. Стальное сооружение высотой в четыре этажа весит около 900 тонн и воспроизводит надстройку крейсера с управляемым ракетным вооружением типа Ticonderoga. Внутри здания размещаются комплекты радиоэлектронной аппаратуры. Aegis Ashore состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска Мк41 для 24 противоракет Standard SM-3 Block IB.

Более того, для развертывания ПРК Aegis Ashore в Японии была уже проведена рекогносцировка возможных позиционных районов. В качестве стартовых позиций в северной части страны рассматривались база Сил самообороны Камо в Ога, префектура Акита и база Садо, префектура Ниигата. В южной части Японии развертывание элементов системы ПРО предполагалось на базе Униcима (остров Цусима) и базе Фукудзима в Гото, обе в префектуре Нагасаки (затем первоначальные решения по этому вопросу неоднократно уточнялись).

Однако что-то пошло не так, и в июне этого года Япония отказалась от планов по развертыванию американской системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore, которая ранее рекламировалась как надежное средство защиты от ракетно-ядерных угроз со стороны Северной Кореи.

«После обсуждения в Совете национальной безопасности мы приняли решение отменить развертывание системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита», — сказал тогда министр обороны Таро Коно собранию законодателей Либерально-демократической партии.

Это решение, как об этом ранее сообщала «Газета.Ru», последовало за внезапным заявлением Таро Коно от 15 июня о том, что Япония прекратила подготовку к развертыванию двух батарей системы ПРО производства США. Руководство страны при этом ссылалось на технические проблемы и рост расходов на фоне сильного сопротивления со стороны местного населения.

На этой неделе министр обороны Японии Нобуо Киси на встрече с руководством Либерально-демократической партии заявил, что Токио склоняется к «морскому варианту» развития систем ПРО, отметив при этом, что хотел бы подробнее изучить возможность создания платформ по аналогии с теми, что используются для добычи нефти, чтобы установить на них элементы ПРО. Помимо этого, японское правительство и правящая партия изучают план строительства специализированных кораблей для противодействия исключительно баллистическим ракетам.

Вместе с тем, как отмечает NHK, в ЛДП нет единого мнения по поводу того, каким именно образом следует укреплять систему ПРО.

Достаточно весомая часть членов партии выступает за альтернативный вариант, подразумевающий увеличение числа уже имеющихся в распоряжении Японии кораблей, оснащенных комплексами Aegis с ракетами-перехватчиками SM-3.

Однако при отказе от Aegis Ashore полагаться только на корабельные средства ПРО, которыми оснащены некоторые эсминцы Морских сил Самообороны Японии (четыре ЭМ типа «Конго», аналог американских эсминцев УРО типа «Арли Берк»), «было бы плохой идеей», утверждал ранее экс-министр обороны Таро Коно.

Эскадренные миноносцы типа «Конго» — тип современных эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием. Всего построено четыре корабля этого типа: эсминцы УРО «Конго» (DDG-173), «Кирисима» (DDG-174), «Меко» (DDG-175) и «Текай» (DDG-176).

Эти ЭМ располагают 29 УВП Mk41 (унифицированная корабельная американская установка вертикального пуска для управляемых ракет) в носовой части корабля и 61 УВП в кормовой. Теоретически во всех этих ячейках могут быть установлены ракеты-перехватчики типа SM-3.

В настоящее время в Японии рассматриваются еще два варианта развертывания противоракетной обороны национальной территории от ударов баллистических ракет — использования частных судов и морских платформ, аналогичных тем, которые используются для добычи нефти.

Помимо всего прочего, в Токио рассчитывают использовать оборудование на сумму порядка 180 млрд иен ($1,69 млрд), которое американская сторона должна поставить в рамках уже заключенного контракта по Aegis Ashore. В частности, речь идет о многофункциональной трехкоординатной РЛС с фазированной антенной решеткой типа AN/SPY-7(V)1 производства корпорации Lockheed Martin. Этот локатор для своих двух ПРК Aegis Ashore японская сторона выбрала еще в 2018 году.

По словам разработчиков Lockheed Martin, РЛС AN/SPY-7(V)1 — это «модульный и масштабируемый твердотельный радар, обеспечивающий непрерывное наблюдение и оборону от МБР. Он полностью интегрирован с боевой системой Aegis Combat System, предоставляя передовые технологии для перспективных кораблей».

В Соединенных Штатах любезно подсказывают японской стороне, что экзотические замыслы, генерируемые в настоящее время в Японии (использование частных судов и морских платформ), приведут только к еще большим бюджетным тратам и многочисленным техническим проблемам.

«И в самом деле, какие бы варианты создания национальной ПРО не рассматривали сегодня в Японии, материальная основа для реализации подобных замыслов может быть только одна — зенитные ракетные и противоракетные комплексы (системы) американского производства. К таковым в настоящее время относятся Aegis (Aegis Ashore), THAAD и Patriot РАС-3», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Никаких иных альтернатив для Токио нет, подчеркнул собеседник издания.

На мировом оружейном рынке других надежных и отработанных систем вооружения (ПРК и ЗРК/ЗРС с потенциалом стратегической ПРО), за исключением российских, попросту нет. К слову говоря, во время одного из визитов в Японию делегации Минобороны России Токио было прямо предложено закупить российскую ЗРС С-400. По словам очевидцев, в этот момент в ходе переговоров возникла длительная незапланированная пауза, но какого-либо конкретного ответа японская сторона так и не дала.