«Два фронта не потянем»: почему Украина не нападает на Крым

Украина не сможет одновременно вести войну в Крыму и Донбассе, поэтому страна должна «возвращать» территории иначе, заявил в эфире украинского телеканала заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос.

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«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы: это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — констатировал он.

Замсекретаря СНБО назвал самым надежным вариантом «возвращения Крыма» ужесточение санкций против России.

«Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы [встал] вопрос: или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря», — сказал Кривонос.

Он также подчеркнул, что Украина должна параллельно усиливать собственную обороноспособность, чтобы «при необходимости действовать силовыми методами».

Помимо этого, Кривонос отреагировал на информацию о том, что в рамках учений «Кавказ-2020» российские войска тренируются освобождать гидрологические сооружения. «Это влияние на руководство страны и такой политический шантаж по поводу «А мы можем захватить…». Технически мы прекрасно понимаем, что Россия это способна сделать», — признал замсекретаря СНБО.

Его также спросили, что он думает о намерениях Киева создать международную платформу для обсуждения территориальной принадлежности Крыма и планах по «деоккупации» полуострова. Кривонос назвал создание подобной платформы очень важным.

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил создание переговорной площадки по Крыму с представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории Крыма, в целом вопрос возвращения нашей территории», — заявил Зеленский, слова которого приводит пресс-служба его офиса.

Глава государства обратил внимание, что во время поездки представителей ЕС в Донбасс, запланированной на этой неделе, они смогут увидеть, как соблюдается режим тишины и в каких условиях несут службу украинские военные.

В конце августа Владимир Зеленский в очередной раз заявил о намерениях вернуть Крым.

Он отметил, что на сейчас не существует эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

«Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию. За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса», — заявил он в интервью телеканалу Euronews. Глава государства также поблагодарил страны, которые вводили против Москвы ограничительные меры после 2014 года.

Президент выразил сожаление в связи с отсутствием готовности сторон обсуждать Крым в «нормандском формате», потому что все внимание посвящено урегулированию конфликта в Донбассе. Но Зеленский считает вопросы Крыма и Донбасса равнозначными для Украины.

«Разница лишь одна — на востоке погибают люди. По этому человеческому фактору для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне», — подчеркнул он.

Он убежден, что Украина не должна была «позволить отобрать» свою территорию, хотя Киеву не стоит «корить себя за то, что так получилось».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове, согласно официальным результатам которого примерно 96% крымчан проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему отказывается признавать итоги этого голосования, как и многие страны Запада.

В ходе своей предвыборной кампании Зеленский обещал вернуть Крым в состав Украины и прекратить вооруженный конфликт в Донбассе.