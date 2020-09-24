«Незаконные ограничения»: в США жалуются на Россию из-за Арктики

Российский береговой ракетный комплекс «Бастион», размещенный на Дальнем Востоке, позволяет РФ контролировать доступ в Арктику через Берингов пролив и поражать цели на Аляске, пишут в Defense News эксперты американского Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Брэдли Боуман и Скотт Адамсон.

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Военные аналитики отметили прошедшие в 2019 году учения, в которых использовалось подобное оружие. Маневры также продемонстрировали модернизацию российской арктической инфраструктуры.

«Москва вложила значительные средства в регион, создав объединенное стратегическое командование (Северный военный округ — «Газета.Ru»), ориентированное на Арктику, отремонтировав 50 региональных объектов, включая аэродромы, радары и спасательные станции, и открыв 16 глубоководных портов», — обратили внимание авторы.

Эксперты считают, что применение «Бастиона» позволяет Москве блокировать доступ к Северному морскому пути. «Стремясь обеспечить собственный доступ к Арктике, Россия, похоже, все более склонна лишать этого доступа других, вводя незаконные ограничения на проход по Северному морскому пути», — написали Боуман и Адамсон.

В своей статье специалисты вспомнили и про Китай, который, по их мнению, «не менее целеустремлен в своих арктических притязаниях», чем Россия.

В публикации также указали на необходимость совершенствования американской арктической инфраструктуры, в том числе ледокольного флота и портов. «США не могут эффективно конкурировать с Россией и Китаем, продолжая игнорировать Арктику», — констатировали авторы.

Двумя днями ранее Defense News писал о тайных учениях России и Китая в Арктике. По информации портала, разведывательному сообществу Вашингтона не было известно о совместных мероприятиях Москвы и Пекина. Узнать о них удалось благодаря «потрясающему открытию», совершенному катерами типа Legend береговой охраны Соединенных Штатов.

«Мы направили катер для патрулирования региона в относительно незамерзающий период сезона. И мы наткнулись на совместные учения России и Китая. Наше разведывательное сообщество не знало, что это происходит», — цитировало Defense News заявление экс-коменданта береговой охраны Соединенных Штатов адмирала в отставке Пола Цукунфта.

Издание назвало Арктику «стратегической горячей точкой».

Согласно этой информации, за последние несколько месяцев регион посетили, в частности, атомная подводная лодки типа Seawolf американских военно-морских сил (ВМС), которую считают самой совершенной субмариной в мире, и единственный в мире серийный тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit военно-воздушных сил (ВВС) США.

Как подчеркивается в статье, для активизации наблюдения за Арктикой Соединенные Штаты планируют «несколько расширить полярное покрытие» региона спутниками и беспилотными летательными аппаратами.

На тему опасного взаимодействия России и Китая в Арктике в середине месяца высказывались в журнале National Interest. Эксперт Майкл Лайонс назвал перспективу совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике «ночным кошмаром» Вашингтона. Он отметил, что американская сторона совершенно не готова этому противостоять.

«Арктика — это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав», — констатировал автор.

Он обратил внимание, что из-за изменения климата в регионе открываются новые экономические возможности, а крупные мировые державы все чаще говорят о своем намерении доминировать там.

«К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников», — признал Лайонс.

По его словам, в распоряжении береговой охраны Соединенных Штатов, как и у Китая, всего два ледокола.

При этом российский флот располагает как минимум четырьмя десятками таких судов, а к 2035 году у Москвы будет на 13 атомных ледоколов больше.