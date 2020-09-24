Выстрелил и забыл: Javelin не сработал на учениях при Зеленском

Противотанковый ракетный комплекс американского производства Javelin 23 сентября не сработал во время украинских стратегических учений «Объединенные усилия — 2020» в Николаевской области, куда приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться», — приводит агентство «Укринформ» слова командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залужного.

Офис украинского лидера ранее анонсировал посещение Зеленским Николаевской области.

Представители офиса акцентировали внимание, что глава государства будет наблюдать за применением комплекса Javelin.

Активная стадия учений «Объединенные усилия — 2020» началась 23 сентября. В маневрах участвуют около 12 тыс. военнослужащих, советники из стран НАТО, а также 700 единиц вооружений и военной техники. Военное руководство Украины ранее подчеркивало, что нынешние учения — это ответ на российские маневры «Кавказ-2020». Планировалось, что в ходе этих маневров будут также проверены системы связи, получение информации с поля боя и обмен ею между структурными подразделениями ВСУ и пунктами управления НАТО.

Соединенные Штаты весной 2018 года передали Киеву первую партию Javelin стоимостью $47 млн. Она состояла из 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию систем, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила минувшим летом.

Американское посольство на Украине также сообщило, что Вашингтон поставит вооружение и оборудование на $60 млн, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin. Поставка остальных товаров военного назначения предусмотрена на 2021-2022 годы.

Летом стало известно, что украинские силовики в Донбассе получат на вооружение американские ракетные комплексы Javelin. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не уточнил число ракет, которые находятся в распоряжении украинских военных на данный момент, но отметил, что это «значительно большее количество».

Хомчак подчеркнул, что одна из бригад, которая будет выполнять задачи в Донбассе, проходит специальную подготовку на полигоне.

В дальнейшем Киев планирует усилить комплексами Javelin все такие бригады.

В январе прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что после того, как ВСУ получили американские Javelin, прекратились обстрелы украинских позиций в Донбассе.

«Мы не имеем сейчас танковых обстрелов. Это эффект только от одного типа оружия», — говорил Порошенко. Он также заявил, что «российские военные» отказались обстреливать позиции своих противников на участках, где могут быть комплексы Javelin. Москва отрицает участие российских военных в конфликте на востоке Украины.

«Выстрелил и забыл, ракета сама по теплонаведению на достаточном расстоянии поразит танк, и он уже не сбежит», — подчеркнул Порошенко.

В мае 2018 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала «Прямой» заявил, что американских противотанковых ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе из-за ограничений со стороны США.

«На сегодняшний день есть определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — подчеркнул он.

В то же время, Тука уточнил, что это ограничение может быть отменено в любой момент.

«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два или три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок», — считает он.

В конце января 2018 года американский спецпосланник в стране Курт Волкер рассказал в интервью украинскому филиалу «Радио Свобода», что передаваемые Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

Как отметил спецпосланник, противотанковые ракеты — это сугубо «оборонное оружие» и может применяться только в том случае необходимости отражать «танковую атаку». «Это — самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта [в Донбассе]», — подчеркнул Волкер.

Для подготовки складов и других связанных с данными комплексами объектов «требуется время», к тому же, нужно проработать «способы передачи», констатировал он. «Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе вооруженных сил», — заверил Волкер.