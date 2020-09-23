Случайно сбили: Су-30 мог упасть из-за другого самолета

Истребитель Су-30, который разбился 22 сентября в Тверской области, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом в ходе учений, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Реклама

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — уточнил собеседник агентства.

В Западном военном округе сообщили, что Су-30 упал во время тренировочного полета.

По данным РИА «Новости», самолет упал в лесу, на земле разрушений нет. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что истребитель упал около села Дорниково в Тверской области, в 40 км от Вышнего Волочка.

«Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа», — отметили в пресс-службе.

Пилоты успешно катапультировались и вышли на связь после приземления. Экипаж эвакуировали на аэродром базирования. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, состояние летчиков удовлетворительное.

Су-30 — это двухместный истребитель поколения 4. Его начали выпускать в 1992 году и тогда он был первым в мире сверхманевренным воздушным аппаратом. Боевую машину создали на базе сверхзвукового учебно-боевого истребителя Су-27УБ.

Он предназначен для поражения воздушных целей в разное время суток и при разных метеорологических условиях. На самолет устанавливается стрелково-пушечное вооружение — автоматическая скорострельная одноствольная пушка калибра 30 мм с боекомплектом 150 патронов. Ракетное вооружение расположено на десяти точках.

На Су-30 может быть подвешено до шести управляемых ракет «воздух-воздух» средней дальности. Предельный вес всего вооружения истребителя составляет 4 т.

Другая авиакатастрофа произошла 11 сентября, когда вблизи села Никольское Мичуринского района Тамбовской области совершил жесткую посадку аэроплан «Бекас Х-32». Пилот в результате погиб. Как передавало ТАСС со ссылкой на оперативные службы российского региона, крушение самолета произошло в 19.28. В Единой дежурной диспетчерской службе Мичуринского района сообщили, что воздушное судно было задействовано в сельскохозяйственных целях. По предварительной информации, пилот задел провода. В связи с ЧП Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

«Бекас Х-32» — это легкий многоцелевой двухместный самолет, который выпускается серийно с 1993 года.

В конце августа начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов в программе «Военная приемка» в эфире телеканала «Звезда» рассказал о причинах крушения истребителя Су-27 25 марта текущего года над Черным морем у побережья Крыма. По его словам, это произошло из-за взрыва двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска.

В программе показали кадры подъема со дна Черного моря обломков самолета, часть из которых содержала входные отверстия от осколков элементов ракеты и следы пороховых газов. Командир 145-го аварийно-спасательного отряда Черноморского флота Вадим Джанунц рассказал, что обнаружить части истребителя удалось только спустя две недели после крушения.

Минобороны России 25 марта сообщило, что с экранов радаров исчез выполнявший плановый полет истребитель Су-27 ВКС РФ.

Катастрофа произошла над акваторией Черного моря в 50 км от Феодосии в Крыму. До 27 марта проходила поисковая операция, в которой задействовали суда и корабли Черноморского флота, пограничной службы, гражданские суда и вертолеты. В пресс-службе Росморречфлота отметили, что к месту падения истребителя направили два буксира «Спасатель Демидов» и «Меркурий». В зоне поиска также был теплоход «Волго-Балт 179». Спасательную операцию координировали Морские спасательно-координационные центры (МСКЦ) Керчи. Поиски осложнялись погодой и темным временем суток.

«В 05:25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской. Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком», — передавало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Но позже в Минобороны опровергли эту информацию. Обнаружить летчика так и не удалось.