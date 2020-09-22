Вторглись в зону ПВО: США обнаружили российские Ту-160 у Аляски

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 трижды залетали в зону опознавания сил ПВО США. Об этом Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило 20 сентября в Twitter.

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По данным NORAD, ситуация выглядела следующим образом. Многоцелевые истребители пятого поколения F-22 Raptor и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry в сопровождении самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker обнаружили два стратегических бомбардировщика Ту-160 и два многофункциональных истребителя Су-35 поколения 4 над водами Тихого океана. Причем, по этим сведениям, российские самолеты трижды входили в так называемую идентификационную зону ПВО Аляски (Air Defense Identification Zone, ADIZ).

Российские самолеты осуществляли полет над прилегающими к Аляске арктическими водами около четырех часов, сообщает командование. Временами стратегические бомбардировщики Ту-160 российской Дальней авиации находились в 50 морских милях от американского острова Нунивак в Беринговом море.

Тем не менее самолеты ВКС РФ «оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады».

Подчас эта ситуация в некоторых российских СМИ с подачи NORAD описывается как вход российских Ту-160 в некую «зону ПВО». Сразу скажем, что российская и американская военная терминология существенно отличаются.

К примеру, в радиотехнических войсках (РТВ) есть понятие «зона обнаружения». Это области пространства, в пределах которой воздушные объекты обнаруживаются радиолокационными станциями РТВ с вероятностью не ниже заданной. К примеру, на высоте 10-11 км (скорее всего, именно на этих высотах осуществляли полет российские Ту-160) радиолокационной станцией метрового диапазона воздушное судно обнаруживается на дальности примерно 280-300 км.

У зенитных ракетных войск есть понятия зона обстрела, зона пуска и зона поражения. Истребительная авиация оперирует определениями рубежей ввода в бой на больших и малых высотах.

Но термин «идентификационная зона» в отечественной военной науке не употребляется. И вход в эту зону каким-либо нарушением государственного суверенитета не является.

Есть основания предполагать, что события в небе близ берегов Аляски развивались следующим образом. Скорее всего, американская воздушная формация поднялась в воздух с авиабазы Эльмендорф-Ричардсон (Анкоридж) или Эйельсон (Фэрбанкс). На этих базах, кстати, и дислоцируются самолеты ДРЛО T-3 и истребители-перехватчики F-22.

Обнаружение российских самолетов, вероятно, было осуществлено с помощью радиолокационного комплекса самолета E-3 Sentry. Какое-либо опознавание при этом не имело смысла, поскольку самолеты РФ на запросные сигналы системы опознавания Mk12 НАТО не отвечают. По всей видимости, Е-3 осуществил наведение F-22 на стратегические бомбардировщики Ту-160 и истребители Су-35. Надо полагать, именно самолеты Raptor установили визуальный контакт с российскими боевыми машинами и определили их типы, поскольку на экранах индикаторов Е-3 наблюдались только четыре отметки от воздушных целей — две больших и две поменьше. Тип воздушного суда по ним однозначно определить нельзя.

Это событие привело к некоторому резонансу в Соединенных Штатах. Между тем в последние месяцы Национальный центр управления обороной РФ чуть ли не каждый день сообщает о полетах разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов у границ. Особенно участились полеты самолетов радиоэлектронной разведки типа RC-135 и патрульный противолодочный самолетов Р-8А.

Только за одну неделю августа 46 иностранных летательных аппаратов провели разведку вдоль российских воздушных границ. Уточняется, что были зафиксированы 35 самолетов-разведчиков и 11 беспилотных летательных аппаратов.

На недавнем брифинге в Национальном центре управления обороной РФ первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ — начальник Главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской отмечал, что на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе, а непосредственно вблизи Крымского полуострова интенсивность воздушной разведки возросла на 61%.

Над Черным морем действует не только разведывательная авиация НАТО, но и американские стратегические бомбардировщики.

Как сообщает Минобороны, 28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 км, подчеркнул Сергей Рудской.

Остается высоким и количество заходов в Черное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь возросла на 33% по сравнению с прошлым годом. До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности.

Как ранее писала «Газета.Ru», подъем нашего истребителя-перехватчика в воздух для сопровождения самолетов США и НАТО — дело довольно недешевое. К примеру, в зависимости от типа самолета и продолжительности полета, это может ориентировочно стоить от 3 до 5 млн руб. Количество личного состава, обеспечивающего обслуживание воздушного судна на земле и наведение истребителя на цель, существенно превышает 200 военнослужащих.

В этом случае возникает вопрос — так, может быть, этого не делать? Однако подобная постановка вопроса недопустима. Решение тут только одно — поднимать самолеты в воздух и при сближении с самолетами НАТО даже демонстрировать некоторую лихость (ее в Североатлантическом альянсе называют «опасным маневрированием»). В противном случае самолеты-разведчики блока НАТО начнут летать уже не над нейтральными водами, а над территорией страны.

Что касается рядового учебно-тренировочного полета наших самолетов Ту-160 и Су-35 над нейтральными водами Тихого океана, то он не должен вызывать какой-либо повышенной озабоченности в США. Однако если интенсивность полетов разведывательной авиации США и НАТО вблизи государственной границы Российской Федерации в ближайшее время не снизится, то вполне возможно, следует организовывать полеты наших бомбардировщиков на траверзе Сан-Диего, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. То есть надо играть по тем же правилам, которых сегодня придерживаются наши вероятные партнеры.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).