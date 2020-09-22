«Побили все рекорды»: в США похвастались новым истребителем

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.

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«Мы уже построили и подняли в воздух полномасштабный демонстрационный летный образец, и мы побили все рекорды в этом деле. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше», — подчеркнул Ропер.

По его словам, при проектировании Х-самолета активно использовалась цифровая инженерия и открытая архитектура, как это уже делали в случае американо-шведского реактивного учебного самолета eT-7 Red Hawk.

Под управлением нового самолета в воздух также поднимется группа беспилотных аппаратов, уточнил специалист. По его словам, они сопроводят истребитель, который будет выступать ведущим в боевом звене. При этом чиновник отказался раскрыть летные и боевые характеристики самолета, а также скорость и количество его построенных прототипов.

Если американский конгресс одобрит соответствующую программу, ежегодно ряды ВВС будут пополнять 50-80 истребителей шестого поколения.

По словам Ропера, новый истребитель должен обеспечить США неоспоримое стратегическое преимущество в воздухе и поставить Пекин и Москву в состояние технической неопределенности по поводу военных возможностей Пентагона.

Над проектом Penetrating Counter Air («Преодоление ПВО и борьба с воздушными целями») в США работают с ноября 2016 года. Перспективную боевую машину разрабатывают в рамках программы Air Dominance Next Generation (Воздушное превосходство нового поколения) — это усилия американских ВВС по развертыванию семейства связанных систем для ведения боевых действий в воздушном пространстве, которые могут включать сетевые платформы в космосе или кибер-пространстве.

Как утверждают в Пентагоне, новая машина получила обозначение F-X. В случае войны она сможет без дозаправки выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, где поблизости нет баз США, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва противовоздушной обороны.

По словам помощника министра ВВС США, всего через год после того, как американские воздушные войска завершили анализ всех возможных альтернатив, ВВС доказали, что могут использовать передовые производственные технологии, чтобы создавать и тестировать виртуальную версию своего следующего истребителя. После этого можно переходить к созданию полномасштабного прототипа и подъему демонстратора в воздух со всеми бортовыми системами.

«Это не просто то, что можно применить к сравнительно простым системам, таким как учебно-тренировочный самолет Boeing T-7 Red Hawk, первый самолет ВВС США, построенный с использованием «святой троицы» — цифровой инженерии, гибкой разработки программного обеспечения и открытой архитектуры», — констатировал Ропер.

По данным РИА «Новости», самолет окажется полностью невидим для высоко- и низкочастотных радаров и возьмет на борт гораздо больше вооружения, чем существующий ныне истребитель пятого поколения F-22. По мнению аналитиков, перспективный комплекс по размерам не уступит бомбардировщику.

Он также отмечал, что машина, вероятно, получит лазерное оружие.

В 2018 году американское военное ведомство разместило видеоролик с F-X, созданным компьютерным моделированием. Типичный самолет-«невидимка»: «бесхвостка» обладает плавными внешними обводами и минимумом острых граней.

«Вряд ли разумно строить один тип самолета. Цифровая инженерия открывает широкие возможности для разработки разных вариантов. Главное, обеспечить унификацию всего парка. То есть создать общее вспомогательное оборудование, конфигурации кабины, интерфейсы, единую архитектуру. Пентагон будет постоянно заключать контракты с несколькими поставщиками на перспективные машины, выбирать новую конструкцию примерно каждые восемь лет и запускать ее в производство», — сказал в интервью Defense News Ропер..