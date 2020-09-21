Вопросы к «Кавказу»: зачем Минобороны проводит масштабные учения

Какие задачи стоят

Как сообщает российское военное ведомство, СКШУ «Кавказ-2020» будет проходить в период с 21 по 26 сентября 2020 года на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

На первом этапе СКШУ «Кавказ-2020» органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц учения по отражению ударов средств воздушного нападения, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

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На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий.

Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Кроме того, в ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Как сообщает Минобороны, основные действия войск (сил) пройдут на внутренних полигонах Южного военного округа — «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской».

В акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Исламской Республики Иран.

Кто принимает участие

Для отработки практических действий войск на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области создана коалиционная группировка войск в составе соединений и воинских частей Южного военного округа и воинских контингентов Республики Армения, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Мьянмы и Пакистана.

Основные группировки войск (сил) Южного военного округа размещены также на полигонах «Ашулук» в Астраханской области, «Прудбой» в Волгоградской области, «Аданак» в Дагестане, а также в пунктах высадки морского десанта «мыс Железный Рог» на Черноморском побережье и «Турали» на побережье Каспийского моря.

Отдельные розыгрыши практических действий пройдут на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в Республике Абхазия, на полигоне «Баграмян» в Республике Армения и на полигоне «Дзарцеми» в Республике Южная Осетия.

Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана (всего — до 1000 иностранных военнослужащих). Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек.

Сюда входят соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС).

При этом, как сообщает Минобороны, максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Таинственные формулировки Минобороны

Разумеется, далеко не все сведения, относящиеся к СКШУ «Кавказ-2020», являются открытыми данными. О многих вещах относительно этого учения можно судить только предположительно или, по крайней мере, в виде гипотезы.

К примеру, военные сообщают, что будут отрабатываться «вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации». Разумеется, это положительный факт, что в СКШУ «Кавказ-2020» принимают участие воинские контингенты иностранных государств.

Однако если обратиться к классическому определению термина коалиция, то это — «объединение, временный военно-политический союз государств, предусматривающий координацию их политических, экономических и военных действий для достижения общих военно-политических и военно-стратегических целей в мирное время и в ходе войны».

Обратим внимание — «общих военно-политических и военно-стратегических целей».

Но «интересы обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации» не могут быть целями коалиции государств. Это внутреннее дело нашей страны.

К тому же 1000 иностранных военнослужащих — это не более чем батальон по штату военного времени. Для коалиционной группировки войск (сил) это, мягко говоря, относительно немного.

Теперь рассмотрим содержание термина «командно-штабное учение». Это, как известно, — основная форма совместного обучения командующих (командиров), штабов, начальников родов войск (сил), специальных войск, служб и подготовки органов управления в целом.

Сущность КШУ заключается в том, что на фоне созданной и непрерывно развивающейся обстановки обучаемые выполняют весь комплекс функциональных задач в составе штатных органов управления. КШУ могут быть: односторонними или двусторонними, одно-, двух- и многостепенными. Они, как правило, проводятся на местности с обозначением действий войск (сил), при определенных условиях — на картах только с органами управления.

О том, являются ли СКШУ «Кавказ-2020» односторонними или двусторонними (а также одно- или многостепенными), можно только предполагать.

Кроме того, нет данных, что же все-таки будет отрабатываться в ходе учений — то ли стратегические действия на ТВД (наступательной или оборонительной направленности), то ли фронтовая наступательная (контрнаступательная) или оборонительная операция. Это осталось за кадром, как, собственно говоря, и созданный военно-политический фон на этом СКШУ.

Как сообщают военные, практические действия войск в ходе СКШУ «Кавказ-2020» пройдут «в едином замысле общей оперативно-тактической обстановки». Довольно витиеватое выражение, надо прямо сказать. Однако если проводятся стратегические командно-штабные учения, то и обстановка должна иметь, по меньшей мере, оперативно-стратегический характер.

А что касается замысла командующего войсками фронта (или созданной на СКШУ группировки войск) на наступательную (или оборонительную) операцию, то о нем тоже ничего не известно, за исключением того, что он «единый».

А он и не может быть другим по определению, поскольку замысел — это направление главного и других ударов, способ ведения операции, состав группировок войск и их оперативное построение, мероприятия по обману противника. Двух замыслов в ходе ведения операции быть не может.

Наступление или оборона?

Вместе с тем, если присмотреться к официальным сообщениям Минобороны, то там сказано — «в ходе проведения СКШУ «Кавказ-2020» особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на всю глубину построения боевого порядка противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки, максимальному использованию возможностей вооружения и военной техники в любое время суток, ведению боевых действий самостоятельно, в отрыве от главных сил, совершению глубоких рейдов, охватов и обходов».

Для справки, цели наступательных и оборонительных операций достигаются выполнением тех или иных оперативных задач. К примеру, «борьба с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами» может быть отнесена к оперативной задаче завоевания превосходства в воздухе.

Или же «огневое и радиоэлектронное воздействие на всю глубину построения боевого порядка противника». Тут речь идет о следующей оперативной задаче — дезорганизации систем управления войсками и оружием, разведкой и радиоэлектронной борьбой неприятеля.

Эти оперативные задачи, между прочим, относятся к наступательным операциям.

И, наконец, оперативные охваты (одиночные, двойные, вертикальные) — это формы оперативного маневра, также относящиеся к наступательным операциям. Но однозначно утверждать, что в ходе СКШУ «Кавказ-2020» отрабатывается наступательная операция, все же нельзя. Скорее всего, в начале войска ведут оборонительные действия (отражают агрессию противника), а затем осуществляется переход в контрнаступление (или наносится стратегический контрудар). Об этом и говорит одна из формулировок военных — «быстрый переход от одного вида боевых действий к другому».

Наконец, 250 танков, которые привлекаются к СКШУ «Кавказ-2020» — это много или мало? Для справки, по штатам еще советского времени, в танковой дивизии числилось почти 300 танков, в мотострелковой — более 180, а в отдельной танковой бригаде — более 200. Так что цифры в 250 боевых машин выглядят относительно скромными.

И в заключение о главном — сам факт проведения СКШУ «Кавказ-2020» — весьма отрадное явление в жизни Вооруженных сил.

Не может не радовать то, что в российской армии, начиная с 2012 года, возобновлено проведение масштабных маневров и учений.

Как известно, залогом успеха в ведении вооруженной борьбы (победы в бою) является оперативная и боевая подготовка. Она должна быть в центре внимания командиров всех степеней в мирное время и даже продолжаться в зонах боевых действий в военное время. С началом боевых действий личный состав подразделений, частей и соединений будет воевать также хорошо или плохо, как они были подготовлены в предшествующий период.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).