Успеть до выборов: США назвали условие продления СНВ-3

Американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Это произойдет, если Россия не примет предложение США до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре этого года. Об этом заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью газете «Коммерсантъ».

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«Мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное. Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится», — предупредил он, отметив, что у США появится «ряд новых условий, на которых нам придется настаивать».

Он отметил в интервью, что в настоящий момент «предложение остается в силе в том виде», в котором было сделано.

«И если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент [России Владимир] Путин уже неоднократно обсуждал с президентом Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение», — добавил Биллингсли.

При этом он обратил внимание, что США не будут продлевать СНВ-3, если до февраля Москва и Вашингтон не выйдут на предложенное соглашение. Биллингсли подчеркнул, что этот договор не выгоден для американской стороны.

Он отметил, что США сделали предложение, в котором «речь идет о комплексе различных компонентов: какие-то из них могут иметь более четкую структуру и сопровождаться наличием обязательств в большей степени, чем соглашение 2009 года, а некоторые будут, возможно, не такими детальными и потребуют дальнейшей доработки».

«То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации Сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор. Но этот будущий договор — и мы это обозначили предельно ясно — любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая», — сказал американский представитель.

Чиновник добавил, что упоминание в договоре Китая является бесповоротной позицией США.

«Наша позиция состоит в том, что, говоря о будущем договоре, мы должны иметь в виду договор трехсторонний. Ведь чем больше сторон включаешь в уравнение, тем сложнее оно становится», — добавил он.

Биллингсли в связи с этим отметил, что США «не рассматривают будущий договор с участием, например, Индии, Пакистана или Северной Кореи» — стран, которые обладают ядерным оружием неофициально. «Он станет просто нерабочим: чем больше участников, тем больше нужно проводить переговоров», — уверен представитель США.

При этом на вопрос журналиста о том, готовы ли США вывезти свое ядерное оружие из Европы, спецпредставитель Трампа ответил отрицательно. «Мы этого делать не будем. Но мы готовы обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить. Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также обеспокоенность одной из сторон», — заверил он.

Продление Договора СНВ-3 стоит на повестке дня, так как срок действия соглашения истекает уже в феврале следующего года. Оно было подписано президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года. Стороны обязались сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Этот документ остается последним соглашением, контролирующим ядерное вооружение двух держав.