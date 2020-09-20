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Успеть до выборов: США назвали условие продления СНВ-3

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

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Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа «плата» повысится. То есть Вашингтон может выдвинуть еще ряд условий для перезаключения документа, которое остается единственным юридическим препятствием для старта новой ядерной гонки.

Американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Это произойдет, если Россия не примет предложение США до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре этого года. Об этом заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное. Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится», — предупредил он, отметив, что у США появится «ряд новых условий, на которых нам придется настаивать».

Он отметил в интервью, что в настоящий момент «предложение остается в силе в том виде», в котором было сделано.

«И если и когда Москва решит проявить желание пойти по пути, который, честно говоря, президент [России Владимир] Путин уже неоднократно обсуждал с президентом Трампом, то мы готовы. Что касается нас, то мы бы уже завтра могли заключить соглашение», — добавил Биллингсли.

При этом он обратил внимание, что США не будут продлевать СНВ-3, если до февраля Москва и Вашингтон не выйдут на предложенное соглашение. Биллингсли подчеркнул, что этот договор не выгоден для американской стороны.

Он отметил, что США сделали предложение, в котором «речь идет о комплексе различных компонентов: какие-то из них могут иметь более четкую структуру и сопровождаться наличием обязательств в большей степени, чем соглашение 2009 года, а некоторые будут, возможно, не такими детальными и потребуют дальнейшей доработки».

«То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации Сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор. Но этот будущий договор — и мы это обозначили предельно ясно — любой будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая», — сказал американский представитель.

Чиновник добавил, что упоминание в договоре Китая является бесповоротной позицией США.

«Наша позиция состоит в том, что, говоря о будущем договоре, мы должны иметь в виду договор трехсторонний. Ведь чем больше сторон включаешь в уравнение, тем сложнее оно становится», — добавил он.

Биллингсли в связи с этим отметил, что США «не рассматривают будущий договор с участием, например, Индии, Пакистана или Северной Кореи» — стран, которые обладают ядерным оружием неофициально. «Он станет просто нерабочим: чем больше участников, тем больше нужно проводить переговоров», — уверен представитель США.

При этом на вопрос журналиста о том, готовы ли США вывезти свое ядерное оружие из Европы, спецпредставитель Трампа ответил отрицательно. «Мы этого делать не будем. Но мы готовы обсуждать все, о чем Россия хочет с нами говорить. Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также обеспокоенность одной из сторон», — заверил он.

Продление Договора СНВ-3 стоит на повестке дня, так как срок действия соглашения истекает уже в феврале следующего года. Оно было подписано президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года. Стороны обязались сократить число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Этот документ остается последним соглашением, контролирующим ядерное вооружение двух держав.