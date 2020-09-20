Найти уязвимости: Британия усилила патрулирование границ России

ВВС Великобритании и королевский ВМФ существенно усилили патрулирование у границ России, стремясь обнаружить «уязвимые стороны» российской обороны. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

С конца августа к российским границам в районе Черного и Баренцева морей были направлены как минимум 28 британских военных самолетов, причем в полетах участвовало до пяти боевых машин за раз.

В дальних полетах были задействованы истребители Typhoon и разведывательные самолеты: Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS. Кроме побережья Крыма, британская военная авиация была замечена неподалеку от Мурманска, где базируются подводные лодки Северного флота России.

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По словам высокопоставленного источника газеты в военных кругах Британии, собранная в результате подобных миссий информация поможет экспертам британского министерства обороны выявить «уязвимые стороны в обороне противника».

6 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолеты НАТО стали имитировать ракетные удары по российской территории. Такая практика «настораживает», отметил глава военного ведомства — раньше это «была в основном разведка».

«Если раньше с той или иной частотой — конечно, не так, как сейчас, несколько реже — была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов», — подчеркнул он.

Глава военного ведомства напомнил о случившемся недавно инциденте над Балтийским морем — истребители Су-27 сопровождали три стратегических бомбардировщика ВВС США.

Стратегические тяжелые самолеты В-52Н, способные нести ядерное оружие, приближались к российской границе и на Черном море, передавало 4 сентября РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России. Американские бомбардировщики были обнаружены средствами контроля воздушного пространства Южного военного округа (ЮВО). На их перехват поднимались четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.

После удаления самолетов США от госграницы России отечественные истребители вернулись на аэродромы базирования, добавили в ведомстве.

В конце августа два российских истребителя Су-27 поднимались в небо над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США. Над нейтральными водами Балтийского моря была замечена воздушная цель, которая приближалась к государственной границе России. «Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — сообщили российские военные.

В 2019 году американские ВВС уже имитировали удар по России — в октябре два B-52 совершали тренировочный полет над Черным морем. По данным PlaneRadar, учебный «налет» на Крым мог быть совершен в рамках учений, прошедших 19 октября. В маневрах принимали участие также военные Румынии, Грузии и Украины.

Бомбардировщики B-52 были переброшены из США в Европу еще в марте 2019 года. «Цель прибытия — совместные тренировки на европейском театре для усовершенствования взаимодействия бомбардировщиков. Эти миссии предоставляют возможность участвовать в совместных операциях с союзниками и партнерами США, а также демонстрировать возможности резервных сил по обеспечению боеготовности», — заявили тогда в Европейском командовании ВС США.

В августе прошлого года источники в британских вооруженных силах сообщили газете The Daily Telegraph, что российские подлодки проекта 636 «Варшавянка» представляют собой потенциальную угрозу для Королевского военно-морского флота Великобритании.

«Новые малозаметные русские субмарины с дизель-электрическими двигателями могут незаметно следить за перемещениями флота и подключаться к коммуникационным кабелям», — говорится в статье.

Поэтому, утверждают источники, правительство должно увеличить финансирование Военно-морского флота Великобритании.