Космос без помех: США разрабатывают новый спутник

Центр космических и ракетных систем США объявил, что корпорация Northrop Grumman получила контракт на сумму $298 млн для разработки в короткие сроки нового оборудования космических аппаратов связи в целях защиты от возможной постановки помех противником. Об этом пишет Defense News.

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Согласно контракту, Northrop Grumman создаст аппаратуру для оснащения модернизированной стратегической системы связи (Evolved Strategic SATCOM, ESS), то есть сделает средства для защиты от помех спутниковой группировки нового поколения, которые обеспечивают безопасную, устойчивую и в любых условиях бесперебойную связь для руководства Вооруженных сил США в глобальном масштабе.

Система Satcom (спутниковая связь, satellite communication) используется в качестве телекоммуникаций путем ретрансляции сигналов через искусственные спутники Земли.

Использование космических аппаратов в качестве ретрансляторов позволяет организовать радиосвязь на значительные расстояния и с высокой надежностью.

Новая система будет взаимодействовать со спутниками системы Advanced Extremely High Frequency (AEHF), которые в настоящее время находятся на орбите. Система AEHF представляет собой орбитальную группировку спутников связи, которая обеспечивает защищенную и устойчивую к помехам связь командования ВС США с подразделениями, частями и соединениями, развернутыми на театрах военных действий.

Космические силы США требуют, чтобы ESS имела повышенные возможности в плане устойчивости и кибербезопасности. И, в отличие от AEHF, новые спутники будут иметь полярные компоненты для обеспечения связи над Арктикой. В настоящее время спутники системы Enhanced Polar System используются для расширения сети AEHF на арктические регионы.

В соответствии с бюджетным запросом Космических сил ВС США на 2021 финансовый год Центр космических и ракетных систем может заключить до трех контрактов на создание прототипов в 2020 году, прежде чем выбрать окончательного подрядчика для создания группировки.

Пока не совсем ясно, какое новое оборудование для ESS будет в орбитальной группировке и на каких спутниках оно будет размещено.

Как отмечает вице-президент по системам связи Northrop Grumman Сайрус Дхалла, его компания надеется продолжить заниматься поставками компонентов для защищенной спутниковой связи.

«ESS имеет решающее значение для расширения инфраструктуры защищенной спутниковой связи в нашей стране, поскольку она предоставит стратегическим пользователям надежное и бесперебойное соединение, не опасаясь вскрытия переговоров противником в любой точке земного шара», — добавил он.

Помимо разработки разнообразных связных систем,

Соединенные Штаты готовятся в ближайшее время развернуть в ближнем космосе сотни космических аппаратов.

Как ранее писала «Газета.Ru», Центр космических и ракетных систем США намерен развернуть в космосе перспективную систему предупреждения о ракетном нападении нового поколения. Она получила название Overhead Persistent InfraRed (ОPIR) и будет представлять собой группировку спутников на низких околоземных орбитах. На русский язык это можно приблизительно перевести как «Космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, функционирующий в режиме непрерывного инфракрасного излучения».

OPIR заменит нынешнюю систему предупреждения о ракетном нападении ВВС США — Инфракрасную систему космического базирования (Space Based Infrared System, SBIRS). При этом разговоры о подобной замене ведутся уже давно.

Кроме обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) предыдущая система SBIRS предназначалась для определения траектории их полета, распознавания боевых блоков и ложных целей, выдачи целеуказания противоракетными комплексами для перехвата боевых блоков, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

По всей видимости, этими же тактико-техническими характеристиками, но в улучшенном варианте, будет обладать и система OPIR.

Как и ее предшественница, OPIR на первом этапе будет состоять из небольшого числа крупных и дорогостоящих спутников, функционирующих на геосинхронных орбитах.

Идея размещения группировки OPIR на низких околоземных орбитах была весьма популярной в США последние месяцы. Представители Пентагона давно выдвигают идею использования космического сенсорного слоя на низкой околоземной орбите. К тому же эта группировка рассматривается как способ обнаружения и сопровождения гиперзвуковых крылатых ракет вероятного противника, которые могут пропустить существующие системы предупреждения о ракетном нападении.

В США считают необходимым в дальнейшем для совершенствования системы OPIR использовать принципы открытой архитектуры, что, по их мнению, должно привести к существенному повышению боевых возможностей системы.

Однако планы Соединенных Штатов по дальнейшему освоению околоземного космического пространства вовсе не ограничиваются развертыванием только системы OPIR.

В США разработана концепция «Network-centric warfare» (NCW), определяющая новые способы ведения боевых действий на основе объединения сил, средств и ресурсов вооруженной борьбы системой сетей в единую общность. Она ориентирована на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счет достижения информационного превосходства, объединения участников боевых действий в единую сеть.

Реализовать эти принципы на практике можно только за счет эффективной спутниковой системы связи, над чем в США интенсивно работают последнее время.

Воплощение идей NCW прогнозируется к 2025 году.