Угнаться за Китаем: США ищут деньги на флот

Министр обороны США Марк Эспер на этой неделе призвал к увеличению финансирования американского военного кораблестроения после серьезного пересмотра структуры военно-морских сил США. Однако пока неясно, откуда поступят эти средства.

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В речи, произнесенной в стратегическом исследовательском центре RAND Corporation, Эспер в очередной раз поставил цель создания военно-морского флота в количестве «более 350 кораблей», в частности, за счет увеличения финансирования кораблестроения.

«Мы создадим этот флот таким образом, чтобы уравновесить завтрашние проблемы с сегодняшними требованиями к боеспособности и боевой готовности и не создавать в ходе этого процесса только воображаемые боевые единицы и соединения», — сказал Эспер.

По словам главы Пентагона, в будущем необходимо поддерживать боевую готовность крупных соединений ВМС на должном уровне. «Найти на это средства в бюджете ВМФ (или в других местах), чтобы сделать подобные замыслы реальностью, это то, чему привержено и руководство ВМС, и я лично», — добавил глава военного ведомства США.

Пентагон запросил $207 млрд для ВМС в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год. Даже сдвиг в 2% выше этой планки будет означать $4,14 млрд дополнительного финансирования кораблестроения. А это вполне реальные деньги даже по стандартам министерства.

Призыв переориентировать финансирование на кораблестроение прозвучал на фоне ускоряющейся гонки военно-морских вооружений в Тихом океане. Китай инвестирует большие средства как в создание крупного флота, так и в возможности береговых противокорабельных ракет большой дальности, чтобы не допустить приближения авианосных ударных групп ВМС США к береговой линии КНР на боевой радиус палубной авиации.

По данным Центра стратегических и международных исследований США, Китай к 2030 году будет обладать флотом из 425 кораблей, в то время как ВМС США только собираются увеличить свои ВМС до цифры более чем 355 кораблей.

Решение об увеличении финансирования кораблестроения, которое Эспер назвал в своем выступлении в стратегическом исследовательском центре RAND Corporation «переломным моментом», было принято в результате внутреннего «Исследования военно-морских сил будущего», проведенного заместителем министра обороны США Дэвидом Норквистом. Документ был представлен Марку Эсперу на этой неделе.

Этот пока еще только планируемый флот будет включать в себя ряд беспилотных систем, которые будут «выполнять различные боевые функции, от ведения огня на поражение и минных постановок до пополнения запасов материальных средств или наблюдения за противником», подчеркнул Эспер.

«Это будет серьезным сдвигом в том, как мы будем вести морскую войну в ближайшие годы и десятилетия», — добавил глава военного ведомства США.

В своей речи Эспер также уточнил, что проведенное исследование «послужит ориентиром, когда США примут решение, разработают соответствующие программы и создадут флот будущего, а также проведут последующую оценку в избранных областях».

«Короче говоря, это будут сбалансированные военно-морские силы численностью более чем 350 кораблей как с экипажами, так и в беспилотном варианте, и они будут построены в соответствующие сроки и с учетом имеющихся средств», — добавил он.

Увеличение финансирования может быть достигнуто в том числе за счет смены власти в конгрессе США. Марк Эспер призвал комитеты обеих палат по делам вооруженных сил «положить на счета кораблестроения средства, неиспользованные ВМС на конец финансового года, а не обнулять их». В силу сложившихся традиций в США неизрасходованные доллары в конце финансового года больше не могут использоваться военными.

Но внутренний сдвиг в бюджете ВМФ без соответствующего общего увеличения финансирования означает смену приоритетов в других областях.

Вероятно, частично это произойдет за счет вывода из эксплуатации устаревших кораблей и систем вооружения, пишет Defense News.

Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли ВМС в полном объеме профинансировать свои потребности только за счет перераспределения своего же собственного бюджета. Или же Министерство обороны изменит собственные приоритеты и найдет необходимые средства для флота, на что Марк Эспер не решался пойти в недавнем прошлом.

Подлодки тянут бюджет на дно

Бюджет кораблестроения ВМС США в настоящее время был ограничен из-за начинающегося строительства атомных ракетных подводных лодок типа Columbia, которые считаются непомерно дорогими и съедают большую часть денег американского флота.

Глава Военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей в январской речи на ежегодном симпозиуме Ассоциации надводного флота заявил, что бюджет Министерства обороны должен быть скорректирован. Требуется покрыть расходы на новый класс атомных подводных ракетных лодок Columbia, поскольку они поглощают непропорционально большую долю бюджета кораблестроения, в то время как США пытаются увеличить боевой состав сил общего назначения ВМС, чтобы соответствовать возрастающим оперативным и боевым возможностям ВМФ НОАК.

Гилдей утверждал, что даже однопроцентное изменение бюджета военного ведомства будет иметь большое значение.

По его словам, бюджет ВМС в 1980-е годы, когда создавались атомные подводные ракетные лодки класса Ohio, был намного больше сегодняшнего бюджета.

«Один процент бюджета Министерства обороны США будет составлять $7 млрд в год на счетах судостроения», — пояснил Майкл Гилдей. «Если я проведу какое-то сравнение с сегодняшним днем и вернусь в 1980-е годы, в этом будет некоторое сходство», — добавил он.

«Сейчас мы строим подводные лодки класса Columbia. Это мой высший приоритет. К тому времени, как мы выведем из боевого состава лодки класса Ohio, срок службы этих субмарин составит 42 года. Поэтому нам нужно принимать лодки Columbia на оснащение наших ВМС», — полагает адмирал.

Именно историю строительства лодок Ohio Гилдей привел в качестве аргументации для своей позиции. Когда США занимались их массовым производством в 1980-е годы, доля субмарин этого типа составляла около 20% бюджета военного кораблестроения. Сейчас лодки Columbia занимают около 20-25%. В 2026-2030 финансовых годах эта величина достигнет 32 процентов. При этом в 1980-е годы доля ВМС в бюджете Министерства обороны США составляла 38 процентов, а сейчас она равна 34 процентам.

«Так что я думаю, что исторически у меня есть аргументы в пользу пересмотра финансирования в пользу флота», — отметил Гилдей.

Капитан 1-го ранга и аналитик Telemus Group Джерри Хендрикс заявил, что само признание того факта, что Министерство обороны США не финансирует в настоящее время должным образом кораблестроение, уже само по себе является большим шагом в решении проблемы.

«Похоже, Марк Эспер осознал, что, учитывая то, к чему мы идем с субмаринами класса Columbia, флоту нужно больше денег для кораблестроения, и это важное признание», — обратил внимание Хендрикс.

«Другая часть этого вопроса: средства пойдут из бюджета военно-морских сил или из бюджета Министерства обороны? Потому что ВМС все еще нуждаются в остатке бюджета на обучение и боевую подготовку. Так что это очень важный аспект», — добавил Хендрикс.

Как ранее писала «Газета.Ru», военно-морское руководство Китая должно быть в восторге от тщетности попыток США добиться прогресса в достижении поставленных целей по увеличению боевого состава ВМС США.

Пекин заметил неспособность США поддерживать авианосный флот в составе 12 кораблей.

Китайцы ставят перед собой задачу иметь в боевом составе ВМФ НОАК к 2035 году шесть авианосцев. В КНР уже построили вторую верфь для сооружения кораблей этого типа.

В Пекине в полной мере воспользовались американскими неудачами в строительстве ВМС США и продолжили реализацию крупных судостроительных программ, направленных на достижение паритета с США и господства на морях, окружающих Китай, а также над ресурсами Тихого океана при одновременном распространении морского влияния по всему миру.