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Цена обороны: что говорится в проекте бюджета на 2021-2023 годы

Россия в 2021-2023 годах потратит на оборону более 9,5 трлн рублей

За последующие три года Россия потратит на национальную оборону почти 10 трлн рублей, следует из проекта бюджета на этот период. Объемы бюджетных ассигнований будут несколько пересмотрены в меньшую сторону. При этом расходы на текущее содержание Вооруженных сил будут увеличены.

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, в 2023 году — 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период. Выдержки из документа приводит ТАСС.

В нем также отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными ранее объемами в 2021 году уменьшены примерно на 119,38 млрд рублей, в 2022 году — примерно на 87,39 млрд рублей, в 2023 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, увеличены примерно на 25,76 млрд рублей.

На изменение расходов в сфере «Национальная оборона» повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России.

В 2021 году эти расходы будут увеличены примерно на 5,14 млрд рублей, в 2022 году — примерно на 8,59 млрд рублей и в 2023 году — примерно на 35,73 млрд рублей.

Расходы на развитие системы базирования Черноморского флота (ЧФ) в 2022-2023 годах составят более 4,5 млрд рублей, говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, планируется выделять средства «на мероприятия, ранее реализуемые в рамках ФЦП «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2021 годах», в 2022-2023 годах в объеме 2 285,9 млн рублей ежегодно».

По состоянию на май 2020 года в состав Черноморского флота входят около 280 кораблей и судов (из них боевых кораблей — 55), личный состав насчитывает не менее 25 тыс. военнослужащих.

Главная база флота — Севастополь, также имеются пункты базирования в Феодосии и Донузлаве (Республика Крым) и Новороссийске (Краснодарский край).

Более 7,4 трлн рублей будет выделено в 2021-2023 годах на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, говорится в материалах к проекту бюджета.

«Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2021 году составят 2 468 030,4 млн рублей, в 2022 году — 2 429 923,8 млн рублей и в 2023 году — 2 551 532,9 млн рублей», — говорится в документе.

В частности, будет увеличен бюджет на зарплату сотрудников МВД и Росгвардии, развитие информационных систем МВД, Росгвардии и ФСО, а также систем по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий.

Также будут выделены средства на перевод государственных гражданских служащих ФССП России на другой вид службы, на оплату медпомощи сотрудникам УИС, обеспечение паспортами подследственных и обвиняемых в следственных изоляторах, зарплаты сотрудникам Минюста.

В связи с судебной реформой более 1 млрд рублей будет выделено на обеспечение участия прокуроров в заседаниях кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции в 2021-2022 годах. Кроме того, СК получит дополнительно почти 150 млн рублей на строительство и реконструкцию административных зданий. На реализацию мероприятий ФСБ в сфере информационных технологий также будут дополнительно выделены более 4,7 млрд рублей в 2021-2023 годах. МЧС на зарплаты (в 2021-2022 годах) и вооружение (в 2021 году) дадут дополнительно 6,6 млрд рублей.

Расходы на оборону в мире

Что касается трат других стран на оборону, то в конце апреля этого года Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной ежегодный доклад, посвященный этим вопросам.

Мировые военные расходы на оборону в прошлом году составили $1917 млрд.

Это 2,2% мирового ВВП — по $249 на душу населения. В сравнении с 2018 годом расходы выросли на 3,6%. Если сравнивать с 2010 годом, то рост составил 7,2%.

SIPRI отмечает, что сейчас наблюдаются самые высокие абсолютные и относительные показатели со времен кризиса 2008 года.

62% расходов приходится всего на пять стран — это США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. «Топ-40» государств обеспечили 92% мировых трат. Абсолютный рекорд по тратам опять остается за США с их военным бюджетом в $732 млрд (рост 5,3%). Схожие показатели прироста показывают и другие лидеры рейтинга.

Китайский военный бюджет за год вырос на 5,1% и достиг $261 млрд. КНР вот уже 25 лет непрерывно наращивает оборонный бюджет. Китай за последние десять лет продемонстрировал самый значительный рост военного бюджета (прирост за это время составил 85%).

Россия в 2019 году потратила на оборону $65,1 млрд — рост составил 4,5%.

SIPRI отмечает, что Россия является одним из европейских лидеров по доле военных расходов в бюджете. На них приходится 3,9% от ВВП страны.

Доля российских военных расходов в бюджете страны была в 2019 году одной из самых высоких в Европе. Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году. Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. В 2019 году Россия увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост «прочих расходов Министерства обороны» (на социальную поддержку служащих и их семей и так далее).

Военные расходы других ведущих стран выглядят следующим образом: Индия — $71,1 млрд; Саудовская Аравия — $61,9 млрд; Франция — $50,1 млрд; Германия — $49,3 млрд; Соединенное Королевство — $48,7 млрд; Япония — $47,6 млрд; Южная Корея — $43,9 млрд.

В Европе по росту военных расходов лидерство принадлежит Германии, где в 2019 году военный бюджет увеличился на 10% и достиг $49,3 млрд. Это один из 15 наиболее высоких показателей роста за прошлый год.

Совокупный объем военных расходов 29 входящих в НАТО стран равнялся в прошлом году $1,035 трлн.