Цена обороны: что говорится в проекте бюджета на 2021-2023 годы

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, в 2023 году — 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период. Выдержки из документа приводит ТАСС.

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В нем также отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными ранее объемами в 2021 году уменьшены примерно на 119,38 млрд рублей, в 2022 году — примерно на 87,39 млрд рублей, в 2023 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, увеличены примерно на 25,76 млрд рублей.

На изменение расходов в сфере «Национальная оборона» повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России.

В 2021 году эти расходы будут увеличены примерно на 5,14 млрд рублей, в 2022 году — примерно на 8,59 млрд рублей и в 2023 году — примерно на 35,73 млрд рублей.

Расходы на развитие системы базирования Черноморского флота (ЧФ) в 2022-2023 годах составят более 4,5 млрд рублей, говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, планируется выделять средства «на мероприятия, ранее реализуемые в рамках ФЦП «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2021 годах», в 2022-2023 годах в объеме 2 285,9 млн рублей ежегодно».

По состоянию на май 2020 года в состав Черноморского флота входят около 280 кораблей и судов (из них боевых кораблей — 55), личный состав насчитывает не менее 25 тыс. военнослужащих.

Главная база флота — Севастополь, также имеются пункты базирования в Феодосии и Донузлаве (Республика Крым) и Новороссийске (Краснодарский край).

Более 7,4 трлн рублей будет выделено в 2021-2023 годах на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, говорится в материалах к проекту бюджета.

«Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2021 году составят 2 468 030,4 млн рублей, в 2022 году — 2 429 923,8 млн рублей и в 2023 году — 2 551 532,9 млн рублей», — говорится в документе.

В частности, будет увеличен бюджет на зарплату сотрудников МВД и Росгвардии, развитие информационных систем МВД, Росгвардии и ФСО, а также систем по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий.

Также будут выделены средства на перевод государственных гражданских служащих ФССП России на другой вид службы, на оплату медпомощи сотрудникам УИС, обеспечение паспортами подследственных и обвиняемых в следственных изоляторах, зарплаты сотрудникам Минюста.

В связи с судебной реформой более 1 млрд рублей будет выделено на обеспечение участия прокуроров в заседаниях кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции в 2021-2022 годах. Кроме того, СК получит дополнительно почти 150 млн рублей на строительство и реконструкцию административных зданий. На реализацию мероприятий ФСБ в сфере информационных технологий также будут дополнительно выделены более 4,7 млрд рублей в 2021-2023 годах. МЧС на зарплаты (в 2021-2022 годах) и вооружение (в 2021 году) дадут дополнительно 6,6 млрд рублей.

Расходы на оборону в мире

Что касается трат других стран на оборону, то в конце апреля этого года Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной ежегодный доклад, посвященный этим вопросам.

Мировые военные расходы на оборону в прошлом году составили $1917 млрд.

Это 2,2% мирового ВВП — по $249 на душу населения. В сравнении с 2018 годом расходы выросли на 3,6%. Если сравнивать с 2010 годом, то рост составил 7,2%.

SIPRI отмечает, что сейчас наблюдаются самые высокие абсолютные и относительные показатели со времен кризиса 2008 года.

62% расходов приходится всего на пять стран — это США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. «Топ-40» государств обеспечили 92% мировых трат. Абсолютный рекорд по тратам опять остается за США с их военным бюджетом в $732 млрд (рост 5,3%). Схожие показатели прироста показывают и другие лидеры рейтинга.

Китайский военный бюджет за год вырос на 5,1% и достиг $261 млрд. КНР вот уже 25 лет непрерывно наращивает оборонный бюджет. Китай за последние десять лет продемонстрировал самый значительный рост военного бюджета (прирост за это время составил 85%).

Россия в 2019 году потратила на оборону $65,1 млрд — рост составил 4,5%.

SIPRI отмечает, что Россия является одним из европейских лидеров по доле военных расходов в бюджете. На них приходится 3,9% от ВВП страны.

Доля российских военных расходов в бюджете страны была в 2019 году одной из самых высоких в Европе. Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году. Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. В 2019 году Россия увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост «прочих расходов Министерства обороны» (на социальную поддержку служащих и их семей и так далее).

Военные расходы других ведущих стран выглядят следующим образом: Индия — $71,1 млрд; Саудовская Аравия — $61,9 млрд; Франция — $50,1 млрд; Германия — $49,3 млрд; Соединенное Королевство — $48,7 млрд; Япония — $47,6 млрд; Южная Корея — $43,9 млрд.

В Европе по росту военных расходов лидерство принадлежит Германии, где в 2019 году военный бюджет увеличился на 10% и достиг $49,3 млрд. Это один из 15 наиболее высоких показателей роста за прошлый год.

Совокупный объем военных расходов 29 входящих в НАТО стран равнялся в прошлом году $1,035 трлн.