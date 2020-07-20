«Подводный плацдарм»: в Киеве «раскрыли» планы РФ в Черном море

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука. По данным издания, эта система предполагает внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря.

Согласно публикации, Москва готовит подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем и «переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду».

Некоторое оборудование, в том числе предназначенное для наблюдения за оружием вероятного противника, например, системы «Дельта-МГА», размещают на объектах газопровода «Турецкий поток», утверждают украинские эксперты. Они предположили, что эти системы могут установить на «Голубом потоке».

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В исследовании напомнили о советской концепции трех рубежей системы освещения надводной обстановки. Согласно ей, первый рубеж — это океанская операционная зона, второй — дальняя морская операционная зона, а третий — ближняя морская операционная зона. По мнению украинских экспертов, российская сторона развертывает на Черном море оборудование, предназначенное для третьей зоны.

Как утверждается в публикации, в начале прошлого года в северо-западной части моря на расстоянии около 200 км от береговой линии РФ развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608. Благодаря ему можно контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря в радиусе около 200 км.

Кроме того, в регионе продолжают размещать стационарные гидроакустические комплексы «Рациональность-ВГ5», которые «с большой вероятностью» интегрируют в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО), полагают авторы исследования.

«На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он будет входить в состав Новороссийской военно-морской базы. В перспективе РФ планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч», — указано в статье Defence Express.

Помимо этого, как заявляют специалисты, с начала 2014 года Россия в акватории вблизи Сочи разместила 20 автономных гидроакустических станций «Амга-М»: они нужны «для поиска, обнаружения, классификации и сопровождения подводных лодок, определения направления движения и передачи информации о них на береговые или корабельные пункты управления».

В статье также утверждается, что Москва собирается развернуть в районе мыса Тарханкут и на мысе Херсонес стационарные электромагнитные станции «Анаконда-СП».

Эти станции нужны, чтобы находить и классифицировать подводно-диверсионные силы и средства на дальности до 30 км.

На Украине регулярно заявляют о необходимости усиления позиций в Черном море. Еще в начале месяца министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе. Согласно сообщению пресс-службы украинского минобороны, это будет сделано за счет увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей ВМС стран-членов альянса.

«Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-членов НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года», — указано на сайте министерства.

По словам главы оборонного ведомства, для эффективного использования стратегического диалога с союзниками нужно восстановить регулярные заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

В марте замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что усилить позиции в Черном море по сравнению с другими региональными государствами Украине помогут списанные американские корабли. Он назвал «суперуспехом» такое развитие событий, при котором Андрей Таран занялся бы этим вопросом.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», — считает эксперт, слова которого приводит РИА «Новости».