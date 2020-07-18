Торг с Россией: зачем Пашинян прилетал в Минск

Визит Пашиняна в Минск для многих наблюдателей оказался неожиданным. Ведь еще в конце июня армянский премьер отказался лететь в Москву на перенесенный с 9 мая парад Победы, и в качестве причины он называл непростую ситуацию с COVID-19 в республике.

С тех пор положение дел с коронавирусом скорее усугубилось, чем улучшилось.

Так, карантин в Армении был продлен до середины августа. Да и открытый конфликт на границе с Азербайджаном скорее должен был задержать Пашиняна как верховного главнокомандующего республики в Ереване.

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Этот нелогичный шаг, скорее всего, объясняется тем, что Пашинян решил: в настоящее время более важным для него является попытка на фоне декораций Евразийского межправительственного совета выторговать у России более активную позицию Москвы по вопросу нового обострения отношений с Азербайджаном, которое вылилось в боестолкновения, о которых «Газета.Ru» сообщала ранее на этой неделе.

Ситуация, как известно, обострилась еще 12 июля и формально вроде бы не затрагивает самопровозглашенный Нагорный Карабах, который на всех политических картах мира обозначен как территория Азербайджана.

Впервые за очень продолжительное время военные действия идут в сотнях километрах от Карабаха. В принципе, ситуация выглядит очень опасно, ведь Армения как член Организации Договора о коллективной безопасности пользуется правом на общую с другими входящими в ОДКБ государствами оборону.

Позицию, которую Пашинян занял в столице Белоруссии, можно охарактеризовать как достаточно привычную для него. Речь идет о банальном лавировании.

С одной стороны армянский премьер заявил о необходимости мирного урегулирования ситуации с Баку, с другой — каждому с кем Пашинян встречался в рамках двусторонних встреч, он рассказал «правду» о происходящем обострении в том виде, в каком ее видят в Ереване.

Антироссийские шаги Пашиняна

Грубоватый отказ премьера-министра Армении лететь на Парад Победы 24 июня в Москве был воспринят однозначно как стремление Пашиняна наглядно показать пробуксовку приоритетной для России евразийской интеграции.

Теперь же новый «подарок» от армянского премьера — попытка втянуть Москву в конфликт с Азербайджаном.

Пашинян довольно примитивно играет на том, что у ОДКБ есть договоренности по защите Армении, а отказ России и ОДКБ «разводить стороны» на условиях Еревана, как того хотел бы Пашинян, таит в себе угрозу наглядной демонстрации недееспособности ОДКБ, чего Москва, понятное дело, хотела бы избежать.

И это при том, что изначально Пашинян сам относился к ОДКБ более чем прохладно. Так, будучи оппозиционером, он требовал выхода Армении из Организации, а уже придя к власти Пашинян отправил под арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, сводя с ним какие-то давние личные счеты. Ну и потом Армения еще долго тормозила процесс назначения нового руководителя Организации.

Впрочем, все эти шаги стоило бы рассматривать в более широком контексте. Хорошо известно, что Пашинян пришел к власти на волне поддержанных США протестов, а потому и привел к власти соответствующих соратников, которых, как уже неоднократно писали, связывают с Фондом Сороса.

Речь идет, к примеру, о бывшем координаторе избирательных программ организации Transparency International Армене Григоряне, который был назначен на должность главы Совета национальной безопасности, нынешнем начальнике Государственной контрольной службы Давиде Санасаряне — бывшем функционере прозападной партии «Наследие», возглавляемой американцем Раффи Ованнисяном, который прославился тем, что забрасывал яйцами здание посольства РФ.

Также при Пашиняне запустили в ход «дело Южно-Кавказских железных дорог» (ЮКЖД, армянская 100%-ная дочерняя компания РЖД). Стоял за этим, как утверждала местная пресса, 29-летний Аргишти Кярамян, которого премьер не так давно назначил главой Службы национальной безопасности. Ну, и, наконец, следует помнить и о репрессиях в отношении «Процветающей Армении» — единственной пророссийской партии в парламенте, лидер которой Гагик Царукян проходит сейчас сразу по трём уголовным делам.

Симптоматично, что главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в контексте требований Еревана о российской помощи, резко раскритиковала армянские власти: «В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым… Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе».

Даже если в Москве на официальном уровне не подают вида, вряд ли Пашиняну стоит рассчитывать на то, что все вышеперечисленное забыто, как и нелепая попытка армянского премьера встретиться с Путиным вне согласованного графика. Тогда Пашиняна спешно принял занимавший в ту пору пост премьер-министра Дмитрий Медведев.

Таким образом, премьер-министру Армении явно не стоит рассчитывать на стопроцентную поддержку Москвы.

В армяно-азербайджанском противостоянии Кремль принципиально занимает равноудалённую позицию. Тем более что, как заявлял в 2019 году глава МИД РФ Сергей Лавров, отношения между Москвой и Баку основываются на фундаменте «стратегического партнёрства».