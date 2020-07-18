Работал с россиянином: старшину ВВС США заподозрили в шпионаже

В Вирджинии арестовали военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса. Военного, служащего в Портсмуте, подозревают в передаче секретной информации россиянину, сообщает издание The Virginian-Pilot, ссылаясь на материалы суда.

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На следующей неделе старшина предстанет перед военным трибуналом. Сейчас он находится под стражей, в среду ему будут предъявлены официальные обвинения.

Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Ему инкриминируют несанкционированное распространение секретной информации об обороне США, которая была получена по службе через правительственный компьютер.

По данным расследования, Бриггс 9 января прошлого года использовал служебный компьютер, чтобы получить секретные данные. При этом он осознавал, что эти данные могут быть использованы для «нанесения ущерба Соединенным Штатам или чтобы принести пользу иностранному гражданину». Во время совершения преступления, в котором подозревают Бриггса, он находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска.

Суд не раскрыл детали преступления. Он не стал указывать, какую именно информацию американский военный передал, а также как и где он познакомился с российским гражданином.

С октября 2018 года по январь 2019 года он имел доступ к секретной информации, которая касается национальной обороны, утверждают американские власти.

Отмечается также, что он ездил в Сербию, однако о поездке не сообщил, как и о том, что имел связи с гражданами России и Италии. Так, Бриггс дал ложные сведения относительно своего отпуска в 2018 году, заявив, что оставался в штате Небраска. Кроме того, его обвиняют в хранении и просмотре детской порнографии.

В настоящее время Бриггс находится под стражей. Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены в суде в среду.

Обычно шпионаж в пользу другого государства наказывается либо долгими сроками лишения свободы, либо, как это произошло в Иране, казнью. Несколькими днями ранее в этой стране приговорили к казни одного из обвиняемых в сотрудничестве с ЦРУ. Об этом сообщил официальный представитель судебной власти ИРИ Голямхосейн Эсмаили.

Смертный приговор был вынесен Махмуду Мусави Маджде. По данным правоохранителей, он передал американцам данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, на которого впоследствии было совершено нападение. Как отметил Эсмаили, эта казнь на момент 14 июля еще не состоялась.

«Схожий приговор в отношении одного из других шпионов, которым являлся бывшим сотрудником аэрокосмического сектора министерства обороны Ирана, приведен в исполнение», — приводит слова Эсмаили агентство Mizan Online. За время работы на ЦРУ бывший сотрудник минобороны Ирана передавал информацию США об иранских ракетах, отмечают иранские СМИ.

В мае этого года американские власти предположили, что Китай следит за американцами и африканцами в Африке. Происходит это, по данным Вашингтона, при помощи построенных или отремонтированных китайскими компаниями правительственных зданий и других ресурсов. Об этом говорится в докладе американского фонда Heritage, который занимается политическими исследованиями.

В докладе утверждается, что таких зданий в Африке было построено по меньшей мере 186. Кроме того, уверены специалисты, китайцы создали минимум 14 внутриправительственных сетей связи и предоставили компьютеры и офисное оборудование для 35 африканских государств. В документе предполагается, что все это было сделано с целью шпионажа.

«Пекин почти наверняка использует свою вовлеченность в Африке для слежки за американскими и африканскими деятелями и ведущими предпринимателями», — считают в фонде.