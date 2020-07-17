«Надуманные предлоги»: почему США выходят из «открытого неба»

У США есть минимум две причины для выхода из Договора по открытому небу (ДОН), считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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«Первая [причина] — желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы», — сказал Рыжков в интервью, опубликованном в пятницу в газете «Красная звезда».

Вторая причина, по его мнению, заключается в нежелании Соединенных Штатов допускать инспекцию своей территории, так как у России выросли преимущества в получении информации.

Рыжков напомнил, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться еще в сентябре 2013 года, когда представители США «отказались подписывать отчет о допуске нашего самолета к выполнению полетов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона». Но при этом Вашингтон, по его словам, даже «не удосужился найти какой-нибудь предлог для оправдания своих действий». Восемь месяцев спустя специалисты были вынуждены признать итоги освидетельствования, отметил он.

«Еще больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации российских самолетов наблюдения Ту-154МЛК-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. Первый наблюдательный полет с отечественной цифровой аппаратурой наблюдения над США осенью 2017 года еще больше подстегнул противников договора. Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на шесть-семь лет», — констатировал начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Кроме того, в США неоднозначно отнеслись к планам Москвы модернизировать свой авиапарка в рамках ДОН. Несколько конгрессменов от демократической и республиканской партий в разгар этих обсуждений обратились к бывшему тогда президентом США Бараку Обаме с призывом «не дать русским исследовать территорию США при помощи нового шпионского оборудования». Авторы обращения уже тогда однозначно давали понять, что в интересах Вашингтона рассматривать вопрос о выходе из соглашения.

По мнению Рыжкова, для выхода из ДОН США используют надуманные предлоги.

Он напомнил, что в мае Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого договора. «В качестве предлога был использован тезис о якобы имевших место нарушениях России. Это заявление американского правительства не нашло широкой поддержки даже в самих Соединенных Штатах», — обратил внимание начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности.

В день, когда стало известно о выходе США из ДОН, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия использует полученную в рамках соглашения информацию для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.

Это уже второй договор в военной сфере с участием России, из которого американский президент Дональд Трамп выводит свою страну. В 2019 году Вашингтон разорвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Тогда и теперь причиной США называют действия России. Как и год назад, Москва не согласна с аргументами Вашингтона.

Комментируя данную ситуацию в программе «Большая игра» на «Первом канале», замглавы МИД России Сергей Рябков назвал смешными предположения о том, что Москва использовала наблюдательные полеты в рамках ДОН для наведения вооружений.

По его словам, заявления о том, что самолеты РФ использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, вызывают «гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах». Подобные заявления дипломат счел «сумбурными и нелогичными объяснениями» решения Вашингтона выйти из соглашения.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, в нем участвуют 34 государства. Соглашение позволяет сторонам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.