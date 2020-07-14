Ответный удар: ВКС России атаковали боевиков в Сирии

Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей

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Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.

Утром 14 июля российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Взрыв произошел между броневиком Вооруженных сил РФ и турецкой бронемашиной.

Трое российских военнослужащих получили легкие ранения, их жизни вне опасности. Их эвакуировали на авиабазу Хмеймим.

Турки также получили ранения, однако о степени тяжести травм их солдат не сообщается. По данным российской стороны, самодельное взрывное устройство на пути следования бронемашин заложили боевики.

В тот же день сирийские военные задержали трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура». Их доставили в город Тадмор, расположенный около Пальмиры. Задержанные входили в состав вооруженной группы, подорвавшейся на минном поле. В результате инцидента погибли несколько радикалов.

«Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле», — указал боевик Джасем аль-Али.

По его словам, в итоге погибли, подорвавшись на мине, командир группы, проводник и еще один человек.

«Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», — пояснил задержанный.

Он признался: задачей вооруженной группы был шпионаж.

Экстремистам нужно было собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах. Для этого, как рассказал боевик, их отправили в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура. Он уточнил, что отправной точкой был населенный пункт Эт-Танф.

Задержанные рассказали, что на выполнение задания кураторы выдали им крупную денежную сумму, «тысячи долларов», но все деньги были у командира группы Язана.

«Он подорвался на мине, и мы потеряли все», — сказал журналистам Абдалла аль-Мишуат.

Накануне противовоздушная оборона военной базы РФ в Хмеймиме перехватила и уничтожила два ударных беспилотника боевиков. Как сообщает РИА «Новости», в российском Министерстве иностранных дел назвали это нападение террористической атакой.

«С террористами никакого замирения быть не может», — заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Приоритет, по его словам — безопасность российских военнослужащих и гражданских, которые находятся в Сирии по согласованию с Дамаском.

Пострадавших в результате атаки беспилотников нет, материального ущерба также не причинено. Средства ПВО авиабазы уничтожили цели в пяти километрах от своих рубежей.

Дроны боевиков приближались к Хмеймиму с северо-востока.

В конце июня произошла еще одна атака боевиков на российскую авиабазу. Совместно с сирийской ПВО были сбиты два БПЛА, пытавшиеся долететь до Хмеймима. Жертв в результате нападения не было, авиабаза продолжила работать в штатном режиме.

Тогда же спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри в ходе интернет-семинара в Институте Ближнего Востока заявил, что США не стремятся к свертыванию присутствия России в Сирии.

«Другой момент, характеризующий наш подход, заключается в том, что мы не требуем полной победы. Мы не говорим, что [президент Сирии Башар] Асад должен уйти <...>. Мы также не говорим, что уйти должны россияне», — обратил внимание он.

Как признал Джеффри, американские власти предпочли бы, чтобы россиян в Сирии не было, но это не является частью американской политики в САР.

На данном этапе Соединенные Штаты не рассматривают вариант вывода своих войск из Арабской Республики, подтвердил представитель Госдепа.

«Президент [США Дональд Трамп ранее] <...> ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается», — подчеркнул американский дипломат.

Джеффри также рассказал о новых масштабных санкциях США в отношении Сирии. Он заверил, что они не направлены на обрушение экономики Арабской Республики.

«Поверьте мне, Асад сам более чем способен добиться этого <...>. Он прекрасно справляется с задачей выталкивания [сирийского] фунта в небытие и подрыва того, что осталось от сирийского ВВП», — считает американский спецпредставитель.