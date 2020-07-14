13 погибших: Армения и Азербайджан продолжают перестрелку

В результате обстрелов на границе с Арменией погибли два высокопоставленных азербайджанских военных, заявил замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев, слова которого передает vesti.az.

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«Сегодня утром героически пали во время боев генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев», — сказал Велиев.

От имени руководства министерства обороны страны он выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. «Заверяю вас, кровь наших шахидов и раненых не останется неотомщенной», — подчеркнул замминистра обороны.

Vesti.az также отмечает, что в ходе боевых действий скончались еще пять военнослужащих, в том числе два майора.

До этого Баку сообщал о четырех погибших военных, то есть с начала столкновений на границе Азербайджан потерял 11 человек.

В свою очередь минобороны Армении также сообщило о гибели двух офицеров в результате обстрела с азербайджанской стороны. «В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян», — написала в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

Перестрелка на границе Армении и Азербайджана началась 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

В тот день в минобороны Азербайджана сообщали, что подразделения ВС Армении, используя артиллерию, попытались атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы.

По информации военного ведомства, после этого завязался бой. В Баку заявили, что противник понес потери и отступил. Как сообщили военные, в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения. Позже от полученных ран скончался еще один солдат.

В свою очередь, Шушан Степанян, которую цитирует «Интерфакс», рассказала, что около 12:30 12 июля азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ попытались нарушить госграницу на Тавушском направлении. Она отметила, что после предупреждения армянской стороны противник оставил автомобиль и вернулся на свои позиции.

«В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе», — сообщила пресс-секретарь.

МИД РФ назвал недопустимой дальнейшую эскалацию конфликта. Российские дипломаты призвали стороны не нарушать режим прекращения огня. В ведомстве выразили готовность оказать необходимое содействие, чтобы стабилизировать ситуацию.

О необходимости прекращения вооруженного столкновения заявили и в Европейском союзе. «Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия», — указано в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

В ЕС подчеркнули, что обе стороны конфликта должны принять немедленные меры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Немедленного прекращения боевых действий от Армении и Азербайджана потребовал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Конфликт Баку и Еревана начался после того, как в феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В 1992-1994 годах разгорелся вооруженный конфликт, в ходе которого азербайджанская сторона потеряла контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Мирное урегулирование конфликта обсуждается с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, которую возглавляют сопредседатели — Россия, США и Франция.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве Москвы подписали Бишкекский протокол о перемирии, но после этого военные действия не остановились: периодически они возобновляются. Самое существенное обострение произошло в 2016 году. Тогда бои длились четыре дня, а жертвами стали сотни солдат с обеих сторон.