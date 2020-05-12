Планировал поджоги: ФСБ предотвратила новый теракт

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — говорится в релизе ФСБ.

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В ведомстве уточнили, что у задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, три «коктейля Молотова», холодное оружие и дневники с данными о запланированном преступлении. Какими мотивами руководствовался злоумышленник, спецслужбы не уточняют.

ФСБ также распространила видеозапись задержания, на которой также запечатлены обыски.

В одном из помещений силовики обнаружили «холодное оружие, похожее на мачете», сообщил сотрудник ФСБ, который принимал участие в обыске.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»). Его заключили под стражу.

ФСБ предотвратила большое количество терактов по всей стране в прошлом месяце. Так, 30 апреля в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге сотрудники спецслужб нейтрализовали трех бандитов, которые были причастны к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе города обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

ФСБ также предотвратила нападение на учебное заведение в Тюменской области. Спецоперация состоялась 22 апреля. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, по подозрению в подготовке массового убийства в одном из местных учебных заведений задержали жителя Тюменской области. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по созданию самодельных взрывных устройств.

19-летний задержанный подтвердил, что у него было намерение совершить преступление. Об этом сказали и свидетели. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».

Еще один подобный случай произошел в Красноярске 16 апреля. Тогда ЦОС сообщил, что за подготовку вооруженного нападения на школу сотрудники ФСБ задержали подростка 2006 года рождения.

У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники, в которых говорилось о планируемом преступлении. На видеозаписи, опубликованной ФСБ, подросток подтвердил, что изъятые предметы принадлежат ему. По его словам, оружие было нужно «для расстрела в школе». Он планировал его на 19-20 апреля.

В краевом управлении ФСБ отметили, что планы красноярского подростка, готовившего теракт в школе, поменяло изменение учебного формата, вызванное эпидемией коронавируса. По данному факту были возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту.

За день до этого пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что в Крыму была задержана группа украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, пытались организовать теракты и выкрасть сведения, содержащие государственную тайну. По версии следствия, разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки, полковника Олега Ахмедова. В состав преступной группы входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и украинец, подозреваемый в шпионаже.

В начале прошлого месяца ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Мурманске органы ФСБ установили местонахождение вооруженного бандита, который планировал совершить теракт.

При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам спецназа. В результате его нейтрализовали.

На месте перестрелки были найдены готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему. Преступник был приверженцем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) и планировал после теракта выехать на Ближний Восток, чтобы участвовать в ее деятельности.