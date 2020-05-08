Двигатель запаздывает: когда Су-57 встанет в строй

Поставки истребителей 5-го поколения Су-57 в Воздушно-космические силы Вооруженных сил России спланированы в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после — с двигателем пятого поколения, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Его слова приводит РИА Новости.

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Алексей Криворучко пояснил, что

на первом этапе самолеты Су-57 будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы «до середины 2020-х годов».

«А на втором этапе, после завершения мероприятий по его испытанию уже начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла», — сказал Криворучко.

Пока Су-57 комплектуется двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1. В этой силовой установке применяется смешение потоков, форсажная камера и всеракурсно управляемый вектор тяги. Двигатель разработан в ОКБ им. А. Люльки — филиале ПАО «ОДК-УМПО».

Согласно информации издания N+1, двигатель поколения «4+» АЛ-41Ф1, пока что устанавливаемый на истребители Су-57, конструктивно похож на АЛ-31Ф и АЛ-41Ф1С, но имеет несколько серьезных отличий. В частности, силовая установка оснащена плазменной системой зажигания и управлением вектором тяги в вертикальной плоскости. Система плазменного зажигания встроена в сами топливные форсунки двигателя, благодаря чему зажигание плазменной дуги происходит одновременно с подачей керосина.

Помимо прочего, такое техническое решение позволяет избегать факеления, выброса огненного столба из двигателя из-за переизбытка топлива в камере сгорания при запуске.

АЛ-41Ф («Изделие 20»), АЛ-41Ф1 («Изделие 117») и АЛ-41Ф1С («Изделие 117С») — три существенно различающихся между собой двигателя. Первый должен был устанавливаться на советский прототип истребителя пятого поколения Миг-1.44 МФИ, но в связи с развалом СССР в серию не пошел.

АЛ-41Ф1 — двигатель, в котором использовались наработки по АЛ-41Ф и АЛ-31ФП. Сегодня он стоит на опытных образцах Су-57.

АЛ-41Ф1С — фактически несколько увеличенный в размерах АЛ-31Ф. Этот двигатель производится серийно и устанавливается на Су-35С. В АЛ-41Ф1С, несмотря на схожую конструкцию с АЛ-31Ф, использовано более 70 процентов новых деталей, и значительно улучшены удельные характеристики, а в АЛ-41Ф1 этот показатель достигает 80 процентов.

С середины 2020-х годов Су-57 получат двигатели уже пятого поколения, больше известные сегодня под обозначением «Изделие 30».

Перспективная силовая установка будет отличаться от АЛ-41Ф1 повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла.

Считается, что «Изделие 30» по удельному расходу топлива примерно соответствует двухконтурному двигателю АЛ-31Ф (670 граммов на килограмм-силы в час в крейсерском режиме), однако превосходит его по показателю удельной тяги.

Согласно информации издания N+1, по сравнению с двигателями четвертого поколения в пятом добавилась возможность крейсерского сверхзвукового движения — для этого двигатель должен обладать изменяемой степенью двухконтурности. Это требование добавило еще один параметр — удельный расход топлива на крейсерском сверхзвуке. Также у двигателя должна быть значительно меньшая заметность в инфракрасном и радиоволновом диапазоне. Это достигается специальной конструкцией сопла и воздухозаборника.

Серьезным аспектом нового двигателя является также снижение стоимости жизненного цикла машины, то есть в этом случае будет меньше расходов на обслуживание и больше межремонтный ресурс.

«Изделие 30» является полностью новой силовой установкой, в которой внедрено много технологических новшеств. Многие из них не имеют аналога в мире. Впрочем, от некоторых продвинутых решений в ходе создания двигателя пришлось отказаться.

К примеру, в 2013 году НПО «Сатурн» показало перспективную конструкцию лопатки для компрессора высокого давления, изготовленную из алюминида титана. Появились сообщения о возможном внедрении такого материала в конструкцию турбины. Однако позже от алюминида титана в составе «Изделия 30» отказались. Экономия массы оказалась незначительной, а стойкость к повышенным механическим и тепловым нагрузкам, характерным для двигателей военного назначения, — недостаточной.

Точные характеристики нового двигателя для широкой общественности пока недоступны, однако на сегодня известно, что особенности перспективной силовой установки должны дать возможность самолету разгоняться до 1,5 чисел Маха без включения форсажной камеры.

Кроме того, известно, что для нового двигателя создана оригинальная электронно-цифровая система управления.

Она принимает данные с множества различных датчиков и следит за работой всех компонентов двигателя. Получая команды от летчика, система управления выполняет их с учетом текущих параметров и различных факторов. Автоматика управления двигателем упрощает работу летчика, а также облегчает настройку силовой установки для работы в тех или иных условиях.

Согласно открытым данным, максимальная тяга двигателя «Изделие 30» достигает 11000 кгс, форсажная — 18000 кгс. Для сравнения, двигатель первого этапа АЛ-41Ф1 имеет тягу 9500 и 15000 кгс соответственно. Таким образом, самолет Су-57 даже при максимальной взлетной массе, превышающей 35 т, будет иметь тяговооруженность более единицы.

Как ранее писала «Газета.Ru»,

пока количество Cу-57, поставленных заказчику, по сравнению с американским истребителем пятого поколения F-35, выглядит явно не в пользу России.

«К настоящему времени в эксплуатации по всему миру находится свыше 500 самолетов F-35, которые налетали уже более 240 тысяч часов. Подготовлено 975 летчиков и 8585 человек наземного персонала. У четырех эксплуатантов самолеты F-35 приняли участие в боевых действиях (ВВС и морская пехота США, ВВС Великобритании и ВВС Израиля)», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

22 августа 2018 года был подписан контракт на поставку первых двух Су-57 со сроком действия на 2018-2020 годы. Контракт на передачу 76 истребителей подписали в 2019 году. Изначально планировалось, что к 2027 году Минобороны получит 16 единиц.

Как ранее сообщало РИА Новости, по планам Минобороны до 2028 года на Су-57 предполагается перевооружить сразу три авиационных полка, при этом новые машины будут работать в тесной связке с беспилотными летательными аппаратами «Охотник», проходящими сейчас испытания.

Между тем истребитель F-35 — уже четвертый американский самолет с малой радиолокационной заметностью.

Ранее ВВС США были поставлены истребитель F-117, стратегический бомбардировщик В-2, истребитель F-22. Наш Су-57 — первый отечественный самолет, изготовленный по технологии стелс.

На F-35 ставится двигатель компании Pratt & Whitney F135. Он является технологическим развитием двигателя F119, установленного на F-22. По большому счету, это уже следующий двигатель 5-го поколения.

Наше перспективное «Изделие 30» остается пока на стадии летных испытаний и проверяется на опытных самолетах Су-57.