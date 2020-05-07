«Ненужно и опасно»: что делают корабли НАТО в Баренцевом море

Американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море – соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал Шестой флот ВМС США.

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В операции в рамках «поддержания морской безопасности» участвуют фрегат британского Королевского флота Royal Navy HMS Kent, американские эсминцы Roosevelt, Porter и Donald Cook DDG 75.

Маневры сопровождал Совместный центр воздушных операций НАТО (CAOC), расположенный в коммуне Удем в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии, а также военные самолеты Альянса.

«Система воздушного наблюдения и управления НАТО, а также истребители союзников продемонстрировали решительность, бдительность и готовность действовать, в том числе в Арктике», — сказал бригадный генерал, заместитель начальника штаба авиационного командования союзников Эндрю Хансен.

Также, в НАТО сообщили, что в целях защиты воздушного пространства над Баренцевым морем CAOC отправил норвежские истребители для перехватов российских военных самолетов.

Впрочем, такие маневры Североатлантического альянса не вызвали серьезного опасения в Москве.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделья — и вот, наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.

Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — написал в Twitter председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Параллельно с войсками НАТО сейчас малые противолодочные корабли Северного флота России «Юнга», «Брест» и «Снежногорск» также проводят в Баренцевом море учения по боевой подготовке в составе корабельной поисково-ударной группы.

В среду, 6 мая, суда вышли с главной базы Кольской флотилии разнородных сил, расположенной в городе Полярный. Противоминное обеспечение группе обеспечили тральщики «Владимир Гуманенко», «Котельнич» и «Соловецкий юнга».

«Группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Учение отрабатывается во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38», — сообщило Минобороны РФ.

Более того — на завершающем этапе маневров, которые продлятся несколько дней, российские моряки-противолодочники проведут торпедные стрельбы.

Накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил о том, что участие стратегических бомбардировщиков США в учениях в Эстонии может угрожать безопасности, прежде всего, самой Прибалтики.

По его словам, если начнется война между Россией и США, союзники, которые готовы предоставить американским военным свою территорию для размещения ракет, аэродромы для базирования и заправки самолетов, будут расцениваться Москвой как первоочередные мишени, передает ФАН.

«Такие объекты берутся на карандаш и в случае обострения ситуации от них ничего не останется. Я не знаю, почему эти страны так желают того, чтобы кто-то над ними стоял. Сначала они были под зонтиком Советского Союза, сейчас им очень хочется быть под зонтиком Соединенных Штатов»,

— пояснил сенатор.

При этом он указал, что Прибалтике никто не угрожает, и от чего готовится защищаться Таллин – совершенно непонятно.

В свою очередь, министр обороны Эстонии Юри Луйк отметил, что для НАТО в целом и Прибалтийского региона в частности участие в маневрах американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Rockwell International B-1 Lancer — важный знак того, что американцы серьезно относятся к своей роли по защите стран Балтии.

«Особо важным считаю то, что стратегические бомбардировщики отрабатывают свои задачи, участвуя в наших учениях «Весенний шторм», — признался военный.

Два самолета B-1 Lancer прибыли в Эстонию с базы ВВС США Эллсуорт (Южная Дакота), проведя в полете 24 часа (с дозаправкой в воздухе). На центральном полигоне Сил обороны Эстонии учебное бомбометание проводилось в координации с подразделениями войск Великобритании и Дании.

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