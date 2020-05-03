Страшнее России: Пентагон перенаправит деньги из Европы на стену в США

Министр обороны США Марк Эспер на прошлой неделе направил служебную записку в адрес Элейн Маккаскер, исполняющей обязанности финансового контролера Пентагона, в которой сообщается, что глава военного ведомства планирует перевести $545,5 млн на счета строительного департамента министерства обороны США, пишет Defense News.

Изменения в финансировании, детализированные уже на этой неделе, нанесут особый удар усилиям по сдерживанию России в Европе, где на эти цели планируется потратить примерно $1 млрд. Эти средства могут уйти на финансирование строительства южной пограничной стены.

Европейские проекты, от которых в этой связи придется отказаться, включают аэродромы для базирования боевой авиации, склады для хранения топлива, боеприпасов и других материальных средств в рамках Европейской инициативы по сдерживанию России.

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Ключевые демократы конгресса США резко раскритиковали администрацию Дональда Трампа за отказ от ряда подобных проектов в сфере военного строительства. Глава Белого дома планирует вложить эти средства в «расточительную» (как называют ее демократы на Капитолийском холме) пограничную стену. Председатель комитета по ассигнованиям палаты представителей конгресса США Нита Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк) и председатель подкомитета по военному строительству и делам ветеранов Дебби Вассерман-Шульц (демократ от штата Флорида) назвали эту процедуру «завершением бега вокруг конгресса».

«Хуже того, Трамп делает это, отменяя финансирование важнейших проектов Европейской инициативы по сдерживанию России, которые были разработаны для поддержки реальных потребностей национальной безопасности и предотвращения агрессии России против американских союзников и партнеров в Европе», — говорится в совместном заявлении депутатов конгресса США.

«В очередной раз администрация Дональда Трампа ставит внутриполитические соображения выше национальной безопасности, а глава Белого дома откровенно попирает законодательную ветвь власти США. Американский народ заслуживает лучшего, но он получит это только тогда, когда республиканцы в конгрессе США присоединятся к нам и выступят против этого неуправляемого президента», — цитирует документ Defense News.

Согласно последнему плану, финансирование проектов вооруженных сил США в 2021 году будет осуществляться в таких местах, как Техас и залив Гуантанамо, а также в Испании, Норвегии, Германии, Иордании, Японии и на атолле Кваджалейн. Таким образом, Пентагон возобновит сооружение 22 проектов в 17 штатах, которые ранее были отложены.

Когда Эспер в сентябре прошлого года одобрил отвлечение $3,6 млрд от финансирования 127 проектов военного строительства для оплаты барьеров и заграждений в Техасе, Аризоне и Калифорнии, он предположил, что европейские союзники могут помочь пополнить недостающие $771 млн для 40 проектов по всей Европе.

В Пентагоне утверждают, что все упомянутые проекты «отложены». Конгрессу США, тем не менее, пришлось бы обеспечить их финансирование. В своем меморандуме на прошлой неделе глава военного ведомства заявил, что его новые изменения в выделении средств позволят осуществить проекты, запланированные к сооружению на этот календарный год, и «обеспечат достаточное финансирование» сооружения пограничных стен.

Последнее движение в этой сфере произошло, когда федеральный апелляционный суд в Вашингтоне на прошлой неделе начал рассматривать решение администрации Дональда Трампа об использовании средств на миллиарды долларов больше, чем ранее предполагал конгресс США. Глава Белого дома при этом охарактеризовал обстановку на границе США и Мексики как чрезвычайную, а разрешить эту проблему, по его мнению, должно министерство обороны.

Демократы и некоторые республиканцы отвергли подобный подход и охарактеризовали действия администрации Трампа как захват излишних полномочий исполнительной ветвью власти США.

Среди возобновляемых крупных проектов вооруженных сил США, в частности, Военная академия Соединенных Штатов Америки (известная также как Вест-Пойнт) в штате Нью-Йорк. Теперь этот вуз должен получить $95 млн на инженерный центр и $65 млн на парковку. Помимо этого, планируется выделить $63 млн форту Кэмпбелл (штат Кентукки) на сооружение широкой гаммы объектов — от тренировочных полигонов до медицинских учреждений и средней школы.

Экономические последствия пандемии коронавируса только усилили значение военного строительства для местных общин США.

«Это, безусловно, будет приятной новостью для военных баз и сообществ, которые исключаются из сокращенного списка, потому что это поможет вложить деньги в местные общины, чтобы помочь восстановлению экономики в конце этого года», — заявил бюджетный аналитик Центра стратегических и международных исследований США Тодд Харрисон.

«Но для депутатов конгресса США и других политиков, которые возражали против использования средств из строительного департамента военного ведомства для строительства пограничной стены, мало что изменится — отвлекается один и тот же объем финансирования, только из разных источников», — добавил он.

Пока же более 20 проектов на сумму $538,4 млн остаются отложенными, в том числе проект на сумму $85 млн на авиабазе Холломан в штате Нью-Мексико по созданию нового тренировочного центра для подготовки личного состава по управлению и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов типа MQ-9 Reaper.

Следующий крупнейший проект, который пока еще не завершен — причальный фронт и ремонтные мощности для кораблей Береговой охраны США стоимостью $58 млн на военно-морской базе ВМС США Китсап в штате Вашингтон.

Напомним, Китсап — крупная военно-морская база Тихоокеанского флота военно-морских сил США. Она расположена на одноименном полуострове в северо-западной части штата Вашингтон. База Китсап образована в 2004 году путем слияния военно-морской базы Бремертон и базы подводных лодок Бангор, располагавшихся на западном и восточном берегах полуострова соответственно.

В настоящее время Китсап — вторая после Сан-Диего по значимости американская военно-морская база на Тихом океане. Она же — географически ближайшая к России. Здесь сосредоточена половина всех стратегических подводных крейсеров стратегического назначения типа «Огайо», крупнейшее в американском флоте топливное хранилище и склад ядерного оружия, а также единственный на Тихоокеанском флоте сухой док, способный принимать авианосцы.

«Действия администрации Дональда Трампа ясно демонстрируют, что для Белого дома внутренние проблемы Соединенных Штатов куда как важнее мифической угрозы с Востока. Неконтролируемый приток мигрантов с Латинской Америки выглядит для нынешнего главы Белого дома гораздо страшнее, чем гипотетическое вторжение российской армии в Европу», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.