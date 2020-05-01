«Лживые программы»: от США требуют не искажать историю войны

Российское посольство в США призвало Вашингтон отказаться от программ, направленных на искажение исторической правды о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом и прекращение Холокоста. Соответствующее заявление опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

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«В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ», — указано в заявлении посольства.

Дипломаты обратили внимание, что американское посольство в Венгрии начало отбирать проекты и программы, объединенные общей темой — «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». Американским и венгерским организациям и частным лицам предложили к 1 июня направить заявки на участие в программе. Из них будут отобраны не более пяти. Авторы победивших проектов получат от $2 тыс. до $25 тыс. на их реализацию.

Согласно опубликованному на сайте посольства Соединенных Штатов документу, при составлении заявки соискатели должны «тщательно соблюдать инструкции».

В частности, американская сторона требует, чтобы авторы проектов сконцентрировались на историях, которые описывали бы «жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза».

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее уже обращался к Вашингтону с призывом общими усилиями защищать историческую правду о Второй мировой войне и противостоять попыткам искажения фактов того времени.

«Бережно хранить память о бессмертном подвиге величайшего поколения победителей — наш общий долг. Мы должны совместными усилиями защищать честь ветеранов, историческую правду и бороться с участившимися попытками исказить факты о событиях тех лет», — говорилось в тексте приветственного слова Антонова по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Это приветствие было подготовлено для специального издания, выпущенного порталом Russia Beyond в честь 75-летия Победы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее также выражал мнение, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу. По его мнению, это делается, в том числе, с целью занижения роли Красной Армии в победе во Второй мировой войне.

Комитеты Совфеда по международным делам и по обороне на совместном заседании 29 апреля поддержали обращение палаты к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма. Глава международного комитета СФ Константин Косачев уточнил, что документ еще будет дорабатываться. Предварительно, ближайшее заседание Совфеда состоится 20 мая.

По словам Косачева, в документе сенаторы отмечают недопустимость искажения зарубежными политиками истории, касающейся Второй мировой войны.

«Такие действия аморальны, преступны по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение земли от этого зла», — подчеркнул парламентарий.

Сенаторы также заявили, что власти стран, на территории которых проходили сражения, несут особую ответственность за сохранение памяти и мемориальных комплексов освободителям.

Помимо этого, российские парламентарии указали на необходимость привлечения к ответственности участников нацистских, бандеровских и иных радикальных движений и их последователей. СФ намерен призвать мировые парламенты не допускать фальсификации истории о событиях Второй мировой войны и признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, отметил глава международного комитета СФ.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила на следующем заседании Евразийского альянса омбудсменов обсудить внесение итогов Второй мировой войны в конвенцию ЮНЕСКО.

Она поддержала предложение омбудсмена Киргизии Токона Мамытова, который выступил с инициативой признать итоги Второй мировой войны историческим, духовным, культурным наследием всего прогрессивного человечества. По его мнению, это решение необходимо внести в текст конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.

Он также предложил признать нематериальным наследием и внести в эту же конвенцию итоговое решение Нюрнбергского процесса.

Кроме того, предлагается признать 9 мая международным Днем победы человечества над фашизмом.