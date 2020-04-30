Тайные ядерные испытания: почему США не верят России

Во время «холодной войны», когда мощность многих подземных ядерных испытаний в тротиловом эквиваленте измерялась от десятков и сотен килотонн до мегатонн, данные собирались буквально сотнями станций сейсмического мониторинга по всему миру, которые затем анализировались и расшифровывались учеными.

Сегодня никто не проводит столь масштабные испытания, что с одной стороны хорошо, но с другой — из-за этого незначительные по мощности ядерные испытания гораздо сложнее обнаружить и классифицировать.

Американские ученые считают успешным, если им удается получить данные с более чем дюжины станций мониторинга, пишет Defense News. В связи с этим в экспертном сообществе США считают, что при отсутствии необходимого количества информации Вашингтон не может получить исчерпывающих данных о ядерных испытаниях, которые проводятся в разных частях света.

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Именно поэтому в США хотят приступить к разработке более совершенных физических и компьютерных моделей, чтобы отслеживать такие испытания. Эти модели должны прогнозировать все типы данных датчиков, фиксирующих подземные взрывы.

«Когда то или иное государство осуществляет подземные ядерные испытания, мы сталкиваемся с множеством неопределенностей в наших моделях, которые тесно связаны с разного рода физическими процессами, но не могут быть точно определены. В частности, каково было взаимодействие взрыва с окружающим грунтом? Были ли выбросы земли в ходе испытаний? Каковы были геологические особенности местности в месте испытания? Каково было содержание воды в окружающей место испытания породе?» — пишет американское издание.

По мнению ученых, возможность ответить на эти вопросы может существенно изменить понимание возможностей противников Вашингтона, что, в свою очередь, может повлиять на реакцию американского правительства.

В настоящий момент в лабораториях национальной безопасности США технический персонал занимается изучением всех типов сенсорных данных от подземных ядерных взрывов, которые, на первый взгляд, могут показаться незначительными.

Земная поверхность сотрясается каждый день тысячи раз по всему миру, а различие между естественным и ядерным землетрясением имеет решающее значение для национальной безопасности США, полагает Defense News.

Это необходимо в том числе для того, чтобы не игнорировать реальные сигналы и не отвечать на ложные.

«Когда дается оценка, мы сталкиваемся с огромным количеством неизвестных величин, которые наши нынешние модели сводят воедино. Нам необходимо иметь возможность индивидуально оценивать неопределенности, связанные с предполагаемым ядерным испытанием, чтобы мы могли лучше оценить такие его параметры, как, например, мощность в тротиловом эквиваленте», — пишет Defense News.

Для этого необходимо посмотреть, как часто первоначальные оценки мощности подземных ядерных взрывов пересматриваются, чтобы в конечном итоге прийти к правильным выводам.

Например, в прошлом году высказывались мнения, что северокорейское подземное ядерное испытание 2017 года было на две трети более мощным, чем предполагалось ранее.

Более точные оценки требуют лучшей математики и понимания всех вариантов, в том числе места взрыва и пути прохождения сейсмического сигнала через скальные грунты.

Один из способов улучшить подобные оценки — это эксперименты, полагают исследователи. Недавно несколько лабораторий Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA, National Nuclear Security Administration), включая Лос-Аламосскую национальную лабораторию, приняли участие в серии опытов, в которых анализировались подземные взрывы обычных боеприпасов с целью расширения возможностей обнаружения ядерного взрыва. В эксперименте использовались заглубленные в грунт взрывчатые вещества в пустыне Невада для генерации сейсмических и акустических сигналов, аналогичных тем, которые испускаются подземной ядерной детонацией, что позволяет американским ученым лучше понять, как определенные сигналы движутся по земной поверхности.

Это дало специалистам в США критическое понимание, как усовершенствовать математический аппарат и, соответственно, компьютерные модели.

С этими знаниями появится возможность уверенно оценить координаты и характеристики подземного ядерного взрыва и как результат — информацию, которая необходима лицам, принимающим решения, чтобы определить, как лучше двигаться вперед, отмечает Defense News.

При этом американские эксперты полагают, что «незначительные по мощности ядерные испытания являются печальной реальностью в современном мире».

«В середине апреля этого года США уже обвиняли Россию в проведении подземных ядерных испытаний. В Вашингтоне тогда заявили, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. А подобные действия, по мнению США, идут вразрез с объявленным мораторием на ядерные испытания. Помимо этого, нарушаются положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)», — рассказал «Газете.Ru» экс-первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

В середине апреля Госдепартамент США представил доклад за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

Ведомство выразило обеспокоенность тем, что Москва могла не уведомить Вашингтон об испытаниях и тем самым нарушить ДВЗЯИ.

«США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. Соединенные Штаты не знают, сколько было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся реакцией и проводились ли они в 2019 году», — утверждается в документе, направленном в конгресс США.

«Ядерный боеприпас, если это не системы подрыва и блокировки или иная электроника, а непосредственно сам ядерный заряд, не может быть принят на вооружение, если он не будет подвергнут натурным испытаниям. А Пентагон собирается принять на вооружение целую гамму специальных боеприпасов нового поколения», — рассказал Александр Бурутин.

По мнению генерала, не исключено, что, обвиняя Россию в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Соединенные Штаты создают необходимый военно-политический фон для собственного выхода из моратория на ядерные испытания, который они ввели еще 1992 году.

«Что касается российской системы разведки и засечки ядерных испытаний, то любые средства, вложенные в ее совершенствование, будут оправданы», — считает Александр Бурутин.