Новое государство: фельдмаршал назначил себя правителем Ливии

Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии

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Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил себя правителем страны. Он также пообещал выйти из соглашения, в результате которого в 2015 году было создано Правительство национального согласия. Такое заявление военного вызвало сожаление у американской стороны. Ливийские политологи считают, что это объявление говорит о появлении нового ливийского государства.

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.

Хафтар подчеркнул, что ЛНА будет работать над созданием гражданских и государственных институтов и продолжит освобождать ливийский народ.

Как отметил фельдмаршал, ЛНА будет стараться «облегчить страдания» народа, защищать права граждан, выполнять их желания и работать ради их блага.

Создание Правительства национального согласия (ПНС) Ливии стало возможным после того, как в 2015 году были подписаны Схиратские соглашения. Их заключили по итогам межливийских переговоров в марокканском городе Схират. Документ был призван заложить основы политического урегулирования в Ливии, но эти планы так и не были реализованы, как бы ни старались внешние спонсоры — Тунис, Италия, Алжир и спецпредставители ООН.

Хафтар 22 августа призвал ливийцев отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, в результате которого было сформировано ПНС. Глава заседающей на востоке Ливии палаты представителей Акиля Салех выступил с инициативой по политическому урегулированию в стране. Он предложил «дорожную карту» из нескольких пунктов, которая предусматривает создание нового президентского совета.

Американское посольство в Ливии выразило сожаление в связи с заявлением фельдмаршала Хафтара о переходе к нему управления страной.

«Соединенные Штаты сожалеют, что командующий ЛНА Хафтар посчитал, что изменения в политической структуре Ливии могут навязываться в виде одностороннего заявления», — говорится в публикации на странице американского диппредставительства в Facebook.

Американские дипломаты приветствовали любую форму диалога между противоборствующими в Ливии сторонами, в том числе и с ЛНА.

В посольстве призвали национальную армию присоединиться к ПНС и объявить о немедленном прекращении боевых действий по формуле, разработанной комитетом «5+5» в ходе межливийских переговоров.

Член исполкома Народного движения Ливии и экс-посол страны в Индии Рамадан Бахбах выразил мнение, что объявление Хафтаром прекращения действия соглашения, достигнутого в Схирате, стало итогом политического тупика и хаоса, которые имеют место, несмотря на многочисленные попытки достичь урегулирования, в том числе при помощи многочисленных международных конференций.

«Объявление маршала Хафтара говорит о появлении нового ливийского государства, с ликвидацией того, что было до этого: флага, гимна, конституционной декларации, парламента, президентского совета, высшего государственного совета», — сказал РИА «Новости» проживающий в ливийском Бенгази политик.

Заявление маршала Хафтара означает, что именно вооруженным силам страны предстоит вывести ее из периода турбулентности к стабильности, решил политолог Мухаммед Зубайди.

«Вооруженные силы возьмут на себя власть в переходный период. Будет принята новая конституционная декларация, сформировано гражданское правительство, назначен новый премьер-министр, об этом будет объявлено в последующие дни», — сказал агентству эксперт.

В ходе боев против исламистов в Бенгази в 2014 году Хафтар уже пытался захватить власть в стране, но в итоге этому воспрепятствовало Схиратское соглашение.

Годом позже парламент официально назначил фельдмаршала главнокомандующим ЛНА, а ПНС считает его военным преступником.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА. Халифа Хафтар с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.