С-400 в Турции: СОVID-19 остановил турецкий «Триумф»

Напряженность в отношениях между союзниками по НАТО Турцией и США в отношении зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», по-видимому, достигла своего апогея в апреле. В этом месяце президент Реджеп Тайип Эрдоган и правительство Турции заявили, что части ПВО страны, получившие на оснащение российское зенитное ракетное вооружение, будут развернуты и поставлены на боевое дежурство по охране важнейших государственных и военных объектов страны.

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Однако вспышка коронавируса сосредоточила все усилия Турции на борьбе с пандемией и на поддержании функционирования экономики страны, которая вышла из рецессии только в прошлом году. В последние недели Эрдоган и его правительство публично не поднимали тему размещения на территории страны ЗРС С-400.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник,

пандемия коронавируса отложит развертывание и постановку на боевое дежурство российских ЗРК в Турции.

«Не будет никакого пересмотра ранее принятых решений о развертывании и постановке на боевое дежурство ЗРС С-400 «Триумф», однако из-за COVID-19 эти сроки могут быть пересмотрены в сторону увеличения», — говорит высокопоставленный турецкий чиновник.

По его словам, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем российская зенитная ракетная система будет в полном объеме готова решать поставленные перед ней задачи по охране воздушного пространства Турции. При этом он добавил, что некоторые технические проблемы еще только предстоит решить.

Министерство обороны Турции на данном этапе отказалось от каких-либо комментариев, пишет Reuters.

Соединенные Штаты заявляют, что ЗРС С-400, поставленные Москвой в Турцию в июле прошлого года, несовместимы с системой противовоздушной обороны объединенных вооруженных сил НАТО и поставят под угрозу безопасность истребителей 5-го поколения F-35, изготовленных по технологии стелс. Эти самолеты Турция планировала закупить до приобретения С-400.

Поставка в Турцию российских зенитных ракетных систем означает, что Анкара может столкнуться с санкциями США согласно «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, или CAATSA).

Меры, предусмотренные этим законом, предназначены для наказания стран, которые закупают вооружение и военную технику у России.

Администрация президента Турции не упомянула о ЗРС С-400 в своем заявлении после телефонного разговора, состоявшегося между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом в воскресенье. По итогам переговоров Анкара сообщила, что основное внимание во взаимоотношениях между двумя странами в настоящее время уделяется сотрудничеству в целях защиты здоровья населения и экономики от коронавируса.

Развертывание ЗРС С-400 на стартовых позициях на территории Турции и функционирование системы в том же воздушном пространстве, в котором действуют самолеты США, станет «серьезной проблемой», которая приведет к новому кризису между двумя странами, заявил на прошлой неделе старший советник Госдепартамента США Ричард Аутзен.

Военно-воздушные силы Турции в настоящее время имеют на оснащении более 200 истребителей F-16 американского производства.

Помимо этого, они должны были получить перспективные F-35, однако Вашингтон исключил Анкару из программы F-35 в ответ на контракт, связанный с поставками ЗРС С-400.

«Сейчас этот вопрос приглушен из-за COVID-19, но в Вашингтоне еще до того, как коронавирус стал доминировать в дискурсе, думали, что турки, вероятно, собираются развернуть и поставить ЗРС С-400 на боевое дежурство в апреле, а Конгресс США в этой связи собирался ввести санкции. Я не думаю, что все это ушло», — добавил Ричард Аутзен.

Государственный департамент США по этому поводу не дал немедленных комментариев, пишет Reuters.

По словам аналитиков, задержка с развертыванием ЗРС С-400 дает Анкаре больше времени для обдумывания следующего шага. Недавнее согласование интересов США и Турции в Сирии и экономические последствия кризиса, вызванного коронавирусом, также могут иметь значение.

«Экономический шок от возможных последствий коронавируса будет таков, что Турция действительно может в дальнейшем искать какое-то внешнее финансирование,

— сказал Синан Ульген, бывший турецкий дипломат, возглавляющий исследовательский Центр экономики и внешней политики в Стамбуле. — Если и когда это время придет, на турецкое правительство будет оказываться перманентное давление с целью отказа от ЗРС С-400».

Военная операция Турции в феврале этого года против вооруженных сил президента Башара Асада, поддерживаемых Россией, в зоне деэскалации Идлиб, также поставила Анкару на одну сторону с Вашингтоном против Москвы.

Это резко контрастировало с нарастающим спором Турции с Соединенными Штатами по поводу поддержки США курдских боевиков на северо-востоке Сирии, формирования которых рассматриваются Анкарой как главная угроза национальной безопасности.

«В Вашингтоне увидели, что Турция еще не потеряна полностью, и что есть шанс, что она сможет дистанцироваться от России и приблизиться к Соединенным Штатам»,

— сказал директор исследовательской группы Германского фонда Маршалла в Анкаре Озгур Унлухисарцикли.

Как ранее писала «Газета.Ru», не так давно в Турции была проведена программа облета ЗРС С-400, которая по своей насыщенности и напряженности превзошла даже аналогичные российские мероприятия.

В ходе таких мероприятий, как правило, уточняется, на каких дальностях, высотах и курсах осуществляется обнаружение воздушных объектов, их устойчивое сопровождение в тех или иных режимах и соответствие полученных данных ранее заявленным тактико-техническим характеристикам.

Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 — радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.

Два F-16, один F-4 и вертолет в течение восьми часов с дозаправками в воздухе постоянно заходили с разных направлений и высот, в том числе и предельно малых, залетали в так называемые «мертвые воронки» радиолокационных средств (а они объективно есть у каждого локатора), осуществляли проходы над комплексами и станциями с самыми различными скоростями.

Вход в зону поражения ЗРС самолетов и вертолетов заканчивался электронным выстрелом ЗРС С-400, т. е. пускалась не реальная ракета, а ее электронная модель.

Помимо этого, турецкие самолеты группировались, расходились и, что самое главное, летали вокруг радиолокационных средств С-400 по кругу. А это означает на практике, что их радиальная скорость для локаторов С-400 была близка к нулю. У турецкой стороны поначалу были сомнения, сможет ли «Триумф» обнаруживать и устойчиво сопровождать воздушные объекты с нулевой радиальной скоростью.

По результатам облета у них появилась однозначная уверенность, что подобные цели С-400 сопровождает запросто. А именно с такими параметрами осуществляют полет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также воздушные командные пункты, то есть особо важные цели.

Отмечается, что по результатам облета «Триумф» продемонстрировал исключительно высокие способности по обнаружению и сопровождению воздушных объектов.

Турецкие военные рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы, но действительность превзошла все их ожидания.

На фоне поставок С-400 в Турцию в зарубежных СМИ по-прежнему появляется огромное количество публикаций о рисках и угрозах, которые якобы несут в себе российские системы для безопасности Анкары. Большая часть из этих страхов генерируется в США и НАТО — или намеренно, или из-за технической неграмотности, о чем ранее писала «Газета.Ru».

Что касается сопряжения — а именно так правильно с технической точки зрения называется этот процесс — средств управления ЗРС С-400 «Триумф» с автоматизированными системами боевого управления ПВО/ПРО НАТО, то эта задача технически решаема. Весь вопрос заключается разве что во времени и цене.

Для этого необходимо создавать соответствующие протоколы обмена информацией и стойки (кабины) сопряжения. В этой связи потребуется как минимум совместная работа двух конструкторов — с российской стороны и со стороны соответствующего разработчика систем НАТО.

Однако представить себе подобный уровень взаимодействия в настоящее время достаточно трудно.

С целью исключения технической и гипотетической возможности нежелательного влияния техники ПВО российского производства на работу средств ПВО Турции в смешанной группировке на свои средства ПВО или на средства ПВО и авиации других стран-участников НАТО (Объединенные ВВС НАТО «Юг») порядок технического взаимодействия турецкой и российской сторонами полностью согласован.

Что же касается «невидимого» истребителя F-35, так следует еще раз напомнить, что полностью невидимых самолетов в радиолокации попросту не бывает. Если эффективная отражающая поверхность летательного аппарата составляет хотя бы 0,01 кв. м, то этого для успешной боевой работы современных зенитных ракетных систем вполне достаточно. А меньших значений ЭОП даже с учетом суперпродвинутых технологий стелс добиться в настоящее время необычайно сложно, разве что скрыть летательный аппарат в облаке плазмы.

В целом все дебаты в США, связанные с поставками российских зенитных ракетных систем в Турцию, сходятся во мнении военные эксперты, вызваны только одним — острой конкурентной борьбой на мировых рынках вооружения.