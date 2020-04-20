«Как улетели, так и вернутся»: США убрали B-52 подальше от Китая

Пять B-52 покинули базу ВВС США Андерсен на острове Гуам еще 16 апреля и прибыли на базу в Майнот в Северной Дакоте, сообщила 20 апреля японская газета Sankei со ссылкой на командование американских Военно-воздушных сил.

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Стратегические бомбардировщики В-52, В-1 и В-2 по очереди размещались на Гуаме с 2004 года в рамках политики давления на Китай и КНДР. Они совершали оттуда, в частности, полеты в зону Корейского полуострова для демонстрации американской военной мощи Пхеньяну.

Однако базы на Гуаме, отмечает Sankei, сейчас оказались в зоне потенциального удара китайских ракет средней дальности. В таких условиях, по мнению издания, было решено перевести все стратегические бомбардировщики в США. В то же время в Пентагоне не исключают возвращения таких самолетов на Гуам.

Для начала напомним, что представляет собой Гуам. На острове расположены две крупные базы ВС США — база ВВС Андерсен и база ВМС Апра-Харбор.

Две взлетно-посадочные полосы на авиабазе «Андерсен» (каждая длиной более 3 тыс. м) способны принимать самолеты любого класса. В случае аварийной ситуации в свое время здесь могли совершать посадку космические корабли многоразового использования типа Space Shuttle. На базе есть инфраструктура для длительного размещения бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer и вспомогательной авиации, которая базируются здесь на ротационной основе.

База Апра-Харбор — одна из двух крупных военно-морских баз США в Тихом океане, расположена на западном побережье острова Гуам. Вторая — Перл-Харбор — находится на Гавайских островах. Инфраструктура этого глубоководного порта позволяет принимать корабли и подводные лодки всех классов.

Следует заметить, что остров Гуам оказался в зоне досягаемости баллистических ракет средней дальности Китая далеко не вчера. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) располагает значительным числом баллистических ракет средней дальности (БРСД), которые уже несколько десятилетий поступают на вооружение Пекина. В первую очередь к ним стоит отнести ракеты класса DF-21 (DF-21C, DF-21D и DF-21F), способные доставить моноблочные боеголовки мощностью от 90 до 500 килотонн на расстояние до 2700 км. Общее количество БРСД DF-21, стоящих на вооружении НОАК, оценивается в 130-140 ракет. Самая последняя модификация из изделий этого класса DF-21D стала первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой.

В 2014 году на вооружение НОАК начала поступать БРСД DF-26, которая имеет круговое вероятное отклонение (КВО) порядка 150-200 м. Для китайских ракет это очень небольшая величина. DF-26 — двухступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для поражения крупных морских целей и объектов на суше. Пусковые установки на колесном шасси располагаются в защищенных подземных сооружениях и должны покидать их только перед пуском. Ракета DF-26 способна поражать объекты противника на расстоянии от 4500 до 5000 км (вариант DF-21C). Имеется и противокорабельная версия — DF-26B. На вооружение НОАК, по оценке военных экспертов, должно поступить около 30 ракетных комплексов DF-26.

К настоящему времени на оснащение НОАК начинает поступать новейшая баллистическая ракета средней дальности DF-17, оснащенная гиперзвуковой планирующей боевой частью с мощностью 150-300 килотонн.

БРСД DF-17 может поразить объекты противника на расстоянии 3000 — 3500 км и комплектоваться в том числе и обычной боевой частью. В зону ее досягаемости попадают практически все военные базы США, развернутые в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На военном параде, который был посвящен 70-летию КНР, было продемонстрировано 16 мобильных пусковых установок с ракетами DF-17.

В целом, по оценке экспертов, количество китайских БРСД может составлять к концу 2020 года около 200 единиц, и они способны поражать объекты противника на дальности от 2500-4500 км.

Несмотря на гипотетические угрозы ракетных ударов со стороны НОАК, Соединенные Штаты отнюдь не намерены ослаблять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как ранее писала «Газета.Ru», командование вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе запросило $20 млрд для сдерживания Китая. В перечне пожеланий — создание нового кольца обороны на острове Гуам, увеличение финансирования союзников в регионе и пополнение арсенала оружия дальнего радиуса действия.

«В конечном счете предпринимаемые нами шаги должны убедить наших противников, что они просто не могут достичь своих целей военными средствами, — ранее заявлял глава командования ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Фил Дэвидсон.

«Для этого необходимо создать объединенные силы, оснащенные высокоточным оружием, в частности, наземными противокорабельными и противовоздушными средствами, вдоль Первой цепи островов; комплексную противовоздушную и противоракетную оборону Второй цепи островов; и создание группировок войск, способных обеспечить региональную стабильность и, при необходимости, обеспечить ведение боевых действий и осуществление операций», — продолжил военачальник.

Финансирование, запрашиваемое адмиралом Дэвидсоном, делится на пять основных категорий: объединенные вооруженные силы в зоне Тихого океана; создаваемые группировки и обустройство войск; укрепление союзников и партнеров; боевая и оперативная подготовка, эксперименты и инновации; тыловое и техническое обеспечение.

При этом приоритетом номер один для Пентагона является создание эффективной противовоздушной и противоракетной обороны острова Гуам.

«День Америки начинается на Гуаме, и это место, за которое мы должны не только сражаться сегодня, но и вести борьбу, учитывая будущие угрозы», — утверждает Фил Дэвидсон.

В последнее время США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе. К такому выводу пришли эксперты Центра исследований США из университета Сиднея, писала «Газета.Ru». По мнению специалистов, виноваты в этом жесткая экономия бюджета и 20 лет почти непрерывных боевых действий.

Поэтому актуальная американская стратегия национальной обороны направлена на преодоление этого кризиса стратегической несостоятельности.

Она ставит перед силами Объединенного командования в зоне Тихого океана задачу подготовиться к одной войне между великими державами, а не к нескольким более мелким конфликтам, и призывает военных расставить приоритеты в отношении требований по сдерживанию Китая.

«На этом фоне перелет группы стратегических бомбардировщиков В-52 с острова Гуам на авиабазу Майнот в Северной Дакоте следует считать рядовым учебно-тренировочным полетом, которому вовсе не следует придавать какую-либо стратегическую окраску. Как улетели, так и вернутся», — заключил экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.