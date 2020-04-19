«Безопасная дистанция»: пилот МиГ-31 заснял встречу с F-16

Пилот российского истребителя МиГ-31, который сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС, снял на видео встречу с F-16. Кадры были опубликованы на Youtube-канале Fighterbomber.

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«МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски», — написал в комментарии автор видео.

Видео было снято из кабины высотного перехватчика ВКС России МиГ-31. Истребитель сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС во время полета в международном воздушном пространстве. Позже к ним подлетел истребитель НАТО F-16.

Российский истребитель приблизился и пилот МиГ-31 поприветствовал иностранного коллегу, помахав ему рукой и показав большой палец. В видео не указана дата записи видео.

«Классно подлетел, играючи, как к стоящему!» — восхитились комментаторы опубликованного ролика.

Российский МиГ-31 — это сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей. При этом он способен это делать при любых погодных условиях, развивая скорость до 2500 км/час. В то же время многофункциональный истребитель F-16, который также представляет четвертое поколение истребителей США, может достигать максимальной скорости в 2120 км/час.

Российское военное ведомство неоднократно подчеркивало, что все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. При это в Минобороны подчеркивали, что границы других государств во время полетов не нарушаются.

Несколькими днями ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что российский истребитель Су-35 пролетел в 25 футах, то есть менее чем в восьми метрах, от американского патрульного самолета P-8A Poseidon.

«Мы определили эту встречу как небезопасную, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии 25 футов непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолета, в результате чего пилоты и экипаж подверглись риску», — приводит РИА «Новости» пресс-релиз Шестого флота.

Американские военные отметили, что инцидент произошел 15 апреля в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. При этом перехват, по утверждению ВМС, длился 42 минуты. После этого экипаж американского самолета пожаловался на волну турбулентности.

Шестой флот заявил, что действия российского экипажа были «безответственными». В то же время военные США призвали российскую сторону «вести себя в соответствии с международными стандартами», принятыми для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов. Подчеркивается, что американские пилоты «не провоцировали российских действий», так как соблюдали международное право.

Вслед за этим американские власти выразили свое «недовольство» России из-за этого происшествия. «Это, очевидно, было неприятно, как вы можете себе представить. Я смотрел видео и исследовал намерения [российского пилота]. Мое заключение в настоящий момент — это было скорее непрофессионально, чем намеренно. У нас идет расследование, оно продолжается», — отметил во время брифинга командующий Европейским командованием ВС США и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

Он обратил внимание, что миссия в Москве уже начала дискутировать по этому поводу с российскими властями, чтобы указать на «недовольство» американской стороны.

В то же время иностранные летательные аппараты нередко можно заметить у российских границ. Так, 10 апреля газета российских Вооруженных сил «Красная звезда» сообщила о разведывательной деятельности 22 самолетов. Эти данные касаются только одной недели начала апреля. В инфографике также показано, что у российских границ за это время провели разведку и пять беспилотников. При этом не было допущено нарушения воздушного пространства. Для этого истребители дежурных сил ПВО дважды поднимались в воздух.