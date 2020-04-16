«Второй очаг за сутки»: коронавирус добрался до курсантов

В Тюменской области обнаружен очаг заражения коронавирусом среди курсантов высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

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По ее словам, это второй очаг распространения нового типа инфекции, найденный в области за минувшие сутки. В училище обучаются около тысячи курсантов.

«Второй очаг — это учреждение министерства обороны — ТВИККУ, где мы получили серьезный очаг заболевания среди курсантов. Вся эта тема разворачивается и проверяется на данном этапе. Все необходимые службы задействованы в этой работе», — заверила она.

Первый очаг заражения обнаружен в Ярковском муниципальном образовании. «Это рабочие субподрядной организации, которые приступили к работе, и в период начала работы один из них оказался контактным по другому очагу в нашей гостинице «Искра», — рассказала замгубернатора.

Кузнечевских добавила, что за сутки медики зафиксировали в регионе 27 новых случаев заражения, всего в Тюменской области 112 человек заболели коронавирусом.

Замгубернатора рассказала также, что в ночь на 16 апреля скончался еще один заболевший вирусом. Им оказался 68-летний житель региона, поступивший к врачам с тяжелым хроническим диагнозом, связанным с заболеванием легких.

«Соответственно, на нем очень серьезно сказалось наличие коронавирусной инфекции. Где он был заражен, мы, к сожалению, так узнать и не смогли, потому что он нигде не был, никуда не выезжал, никого не принимал», — подчеркнула Кузнечевских.

Она также отметила, что жена умершего также заразилась, «по всей видимости, от него». Женщина находится в местной инфекционной больнице. Из 112 зараженных, двое умерли, 10 человек выздоровели, 100 находятся под наблюдением медиков, заключила замгубернатора.

В России есть несколько мест, где наблюдались вспышки коронавируса. Один из них находится в Смоленской области.

Ранее сообщалось, что у 83 человек Вяземского дома-интерната подтвердилось наличие инфекции. В их число входят как работники, так и постояльцы соцучреждения. К настоящему времени есть один умерший — 74-летний постоялец.

«Как отметили в региональном оперштабе, мужчина в возрасте 74 лет скончался сегодня в доме-интернате. Он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность.

Интернат для престарелых и инвалидов ранее закрыли на карантин после того, как у одного из сотрудников предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию. По словам замгубернатора Смоленской области Полины Хомайко, проживающие в соцучреждении были разделены на две зоны.

«Те, у кого выявлен предварительный диагноз, находятся в изоляции и не контактируют с теми, чей тест был отрицательный», — отчиталась Хомайко перед главой региона 12 апреля, когда власти подозревали, что у 86 человек из этого интерната есть коронавирус. На тот момент тестирование прошли 306 человек.

Тогда же губернатор Смоленской области Алексей Островский решил, что необходимо ограничить въезд на территорию Вяземского городского поселения до 30 апреля включительно. Эта мера касается людей, у которых нет постоянной регистрации в пределах поселения.

Кроме того, с 16 апреля на территории Вязьмы вводится карантин. В частности, запрещается работа организаций и индивидуальных предпринимателей. Также вводится запрет на работы по благоустройству территорий, подключению проводных абонентских линий, если они связаны с контактами с гражданами. Отдел соцзащиты жителей будет вести прием в дистанционном режиме. Власти намерены максимально ограничить контакт граждан друг с другом.

На сегодняшний день коронавирусная инфекция обнаружена в 84 регионах страны. Заболевание выявлено у 27938 человек, 232 пациента скончались, более 2,3 тыс. человек выздоровели.