«Ольха» и «Нептун»: чем Украина может ударить по России

Если Россия предпримет масштабное наступление, Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Ольха», заявил в интервью порталу «Цензор.НЕТ» директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

Он обратил внимание, что из всех ракет дальнего действия Киев наладил серийное производство только «Ольхи». Первая партия была выпущена по заказу в 2019 году.

При этом Шиман отметил, что украинские власти не выделили средства на финансирование Павлоградского химического завода. Прекращение работы этого предприятия будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производства ракет «Ольха», предупредил он. Директор завода рассказал, что с начала года руководство уволило 687 сотрудников, а если деньги не поступят в ближайшее время, работы лишатся еще 190 человек. «Вопросы — зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?» — сказал он.

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«Ольха» («Вільха») — это украинский проект, в рамках которого разрабатывается РСЗО с корректируемым боеприпасом на основе советской системы «Смерч».

Комплекс поступил на вооружение украинской армии в октябре 2018 года. Его поставки в войска правительство страны обещало начать в середине 2019 года.

Успешное испытание «Ольхи» украинская армия провела в июне прошлого года, говорилось в сообщении Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО). В ведомстве отметили, что ракеты были улучшены. Конструкторы добились увеличения дальности их действия. Точные параметры ракет неизвестны, но, по данным из открытых источников, ранее Киев испытывал модифицированные модели «Ольха-М» с дальностью пуска до 130 км.

За испытаниями наблюдал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, который подтвердил их успешность. По словам Кривоноса, совет «принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня».

Об успешных испытаниях «Ольхи» еще в конце декабря 2017 года заявил на своей странице в Twitter бывший тогда украинским президентом Петр Порошенко. Он подчеркнул, что цели поразили четыре ракеты, запущенные из комплекса.

В июле прошлого года бывший секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что ракеты «Ольха» могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский после такого высказывания предупредил, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство.

В осуществлении ракетного удара по России Украина рассчитывает на еще одно оружие — крылатую противокорабельную ракету Р-360 комплекса «Нептун». В текущем месяце она успешно атаковала морскую цель. Видео этого удара разместили на YouTube. Разработчики утверждают, что во время испытания 1 апреля ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 км.

Ракета РК-360МЦ «Нептун» обладает боевой частью весом 150 км, дальностью пуска до 280 км и скоростью около 900 км/час. Снаряд можно запустить в высоту от трех до десяти метров выше уровня моря. В России утверждают, что «Нептун» разработали на основе старой советской ракеты Х-35. Первые испытания «Нептуна» Украина провела в январе 2018-го.

В июле прошлого года Александр Турчинов заявил в интервью изданию LB.ua, что эти крылатые ракеты способны уничтожить Крымский мост в течение нескольких минут.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — заверил Турчинов.

Москва не раз предупреждала, что Украина рискует получить серьезный ответ на враждебные действия со своей стороны.

Кроме того, как напомнил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, и Крым, и Крымский мост имеют надежную защиту, поэтому они не пострадают.

«А вот последствия для Украины будут самыми плачевными», — сказал он.