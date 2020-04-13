«Прорыв» в российской армии: военные получили новые танки

В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв», говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

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«Первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории 5 регионов России, начались в апреле текущего года», — сказал командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

По его словам, несколько танков поступило во входящую в состав армии Таманскую мотострелковую дивизию. В 1-й гвардейской танковой армии ЗВО к данному моменту завершено обучение управлению, стрельбе, ведению боя на новых танках. «В танковой армии применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90», — отметил командующий.

Планируется, что боевые стрельбы из новых танков будут проведены во время контрольной проверки за зимний период обучения.

Танк Т-90М «Прорыв» получил мощный двигатель и принципиально новую башню, отличающуюся от серийной. Машина оснащена новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. В совокупности с автоматизированной системой управления огнем «Калина» и улучшенной системой пожаротушения это увеличивает боевые возможности и живучесть танка.

Модернизированный танк может в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами — это одна из главных его особенностей. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, которое защищает от скольжения. Такое же используется на новейшем Т-14 «Армата».

На «Уралвагонзаводе» (УВЗ) ключевым отличием новой машины от предшественника называют новый башенный модуль с динамической защитой «Реликт».

В начале марта ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что российские военные впервые задействуют танки Т-90М 9 мая в параде Победы на Красной площади в Москве. По информации агентства, танки будут представлены в колонне военной техники.

Впрочем, на данный момент такие планы находятся под вопросом, поскольку из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса Кремль рассматривает вариант переноса торжества.

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершились в начале февраля. Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя корпорации УВЗ, поставки нового танка в российскую армию идут в рамках контракта.

Минобороны подписало договор на поставку Т-90М с «Уралвагонзаводом» на форуме «Армия-2017». Спустя два года, в сентябре 2019 года, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков сообщил, что армия начала получать «Прорывы».

После этого, в ноябре 2019 года, начальник главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Сергей Бибик заявил, что поступление Т-90М в вооруженные силы запланировано на 2020 год.

В начале прошлого года «Уралвагонзавод» продемонстрировал видео, на котором «Прорыв» на большой скорости проезжает по грунтовой дороге и с ходу производит выстрел. Снаряд при этом точно поражает цель. На кадрах также была зафиксирована работа наводчика-оператора внутри боевой машины.

Танк Т-90М уже принимал участие в учениях «Запад — 2017». Тогда стало понятно, что новейший «Прорыв» значительно превосходит по боевой эффективности предыдущую модель — Т-90А, сообщили ТАСС в пресс-службе «Уралвагонзавода» на форуме «Армия-2018».

В УВЗ отметили, что участие Т-90М в маневрах полностью подтвердило заданные оборонным ведомством России тактико-технические характеристики машины.

Танк Т-90 создали на основе советского танка Т-72. Он стал самым коммерчески успешным в XXI веке. По соотношению «цена-качество» эта машина превосходит зарубежные аналоги, в том числе французский Leclerc, американский Abrams и немецкий Leopard 2.

По информации из открытых источников, всего было выпущено более 2 тыс. таких танков разных модификаций. При этом около 1,5 тыс. из них пошли на экспорт.