«Не можем пойти навстречу»: Чехия не отдает России памятник Коневу

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге. Глава российского ведомства выразил сожаление в связи с действиями органов самоуправления района Прага-6, которые решили снять монумент советскому полководцу накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом.

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«Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», — говорится в письме Шойгу Метнару, которое опубликовали на сайте Компартии Чехии и Моравии.

Глава российского ведомства напомнил, что Советский Союз заплатил огромную цену за освобождение Европы от нацизма.

В ходе одной только пражской стратегической операции погибли и получили ранения более 50 тыс. советских граждан, которые боролись за свободу и независимость народа Чехии.

Министр подчеркнул, что Москва не может оставаться в стороне от ситуации со сносом памятника освободителю Праги от нацистов.

«Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», — отметил Шойгу.

В ответ на такое обращение пресс-секретарь минобороны Чехии Ян Пейшек объяснил, что военное ведомство не может передать монумент российской стороне. Чешское министерство подготовит ответ на письмо Сергея Шойгу, сказал он.

«Памятник не наш, и поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Мы не можем передать то, что нам не принадлежит.

Речь не идет о военном захоронении. Памятник [Коневу] является собственностью [района] Прага-6», — пояснил Пейшек.

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге также осудили и в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова допустила, что это может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии. По ее словам, неспособность центральных властей «одернуть» муниципальных чиновников и прекратить «глумливую активность» в нарушение международных обязательств страны вызывает недоумение.

Перемещение памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих договоров между Чехией и Россией, считает представитель МИД Чехии Зузана Штихова.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Конев приказал не применять тяжелую артиллерию при освобождении города от фашистов и сохранил здания.

Памятник был установлен в 1980 году на средства местных жителей в знак благодарности советскому военачальнику.

В сентябре прошлого года власти района Прага-6 решили перенести монумент или передать его частным владельцам. Инициатором такой идеи был староста района Ондржей Коларж. Памятник Коневу сняли с постамента 3 апреля.

Как утверждают представители властей района Прага-6, памятник маршалу в будущем планируется установить в Музее ХХ века. Средства на его создание готова выделить мэрия Праги. При этом пока неизвестно, что это будет за музей и когда он появится.

Кроме того, муниципальные власти намерены разобрать и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен памятник Ивану Коневу.

Пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек назвал снос памятника позором. Он напомнил, что маршал освободил лагерь смерти Освенцим и Чехословакию от нацистов.

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, который возглавлял страну в 2003-2013 годы, охарактеризовал эти действия как «наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению».

Председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания, заместитель главы чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг заявил ТАСС, что снос памятника — это кощунство над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов.

Российское посольство, в свою очередь, выразило МИД Чехии решительный протест.

Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, которые ответственны за снос памятников советским воинам.