Списали на пандемию: саудиты объявили перемирие в Йемене

Командование саудовской коалиции объявило о перемирии в Йемене. По сообщениям официального представителя коалиции, принято решение остановить боевые действия на двухнедельный период. Перемирие начинается с четверга, 9 апреля.

Причиной объявленного перемирия стала пандемия, коснувшаяся в том числе и Ближневосточного региона.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между властями страны, которых поддерживает Саудовская Аравия, и хуситами – сторонниками шиитского движения «Ансар Алла». В январе 2015 года они захватили столицу Сану. Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади покинул страну, а по его просьбе Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ начала военную операцию против мятежников.

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Пандемия как предлог

Хотя пандемия COVID-19 не обошла стороной практически ни одну страну, перед Йеменом на данный момент стоят более реальные угрозы.

«Эпидемия холеры, которая затронула по самым скромным подсчетам более 1,2 млн йеменцев, представляет собой куда как более серьезную угрозу для страны, чем угроза распространения коронавируса. И смертность от холеры во много раз выше, чем от COVID-19», — рассказал «Газете.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По мнению собеседника издания, деятельность международных гуманитарных организаций в Йемене фактически прекращена отнюдь не из-за угрозы распространения коронавируса. И не из-за того, что этой стране больше не нужна чистая вода, еда и медицинская помощь. В первую очередь на свертывание деятельности международных организаций повлияла эпидемия холеры. Все чиновники и врачи этих структур с осторожностью относятся к командировкам в Йемен. Ухватившись за предлог коронавируса, они с огромным удовольствием свернули практически всю свою гуманитарную деятельность в Йемене.

«На этом фоне, конечно, можно говорить о том, что коронавирус прекратил войну между Йеменом и Саудовской Аравией, однако все это не имеет никакого отношения к реальности»,

— сказал Евгений Сатановский. При этом, как отмечает эксперт, некоторое затишье в ведении боевых действий в настоящее время безусловно наблюдается.

«Саудиты «выстрелили» в ходе ценовых войн не только в нас или в американскую сланцевую нефтянку. В первую очередь они ударили по собственному бюджету, разрушив при этом все, что только можно было разрушить. И на этом фоне масштабная, но при этом абсолютно бессмысленная, без малейшей перспективы на победу, крайне затратная война королевству сегодня просто не по карману», — заключил Евгений Сатановский.

Худший гуманитарный кризис

Из-за военного конфликта Йемен фактически разделен на несколько частей. Одну часть, включая столицу Сану, контролируют повстанцы-хуситы. Другую — международно признанное правительство с временной столицей в Адене.

У каждой из сторон сформированы свои правительства и министерства. Значительную угрозу представляют террористические организации, особенно в центральной части страны.

Нетрудно представить, чем может обернуться в таких тяжелых условиях эпидемия коронавируса в республике.

По данным ООН, с начала конфликта в Йемене людские потери в результате боевых действий составили более 10 тыс. человек, ранения получили более 50 тыс. человек. Большая часть из них является именно мирными жителями.

Согласно информации из докладов Института Ближнего Востока РАН, государственные служащие на большей части территории Йемена не получали зарплату с 2016 года, и более 3 млн человек остались без крова, став беженцами. Когда запасы продовольствия истощаются из-за введенной Саудовской Аравией блокады, люди просто умирают от голода. Когда лекарства заканчиваются, дети умирают от болезней, которые в мирных условиях можно было бы вылечить.

В ООН ситуацию в Йемене называют «худшим гуманитарным кризисом на планете за всю историю существования Организации Объединенных Наций».

Согласно информации гуманитарной организации Save the Children, только в 2017 году в Йемене по разным причинам, в том числе от боевых действий, голода и инфекционных заболеваний, погибло 50 тыс. детей.

Согласно расчетам ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), в Йемене на сегодняшний день более 22 млн человек, в том числе 11 млн детей, нуждается в гуманитарной помощи. Не менее 8 млн человек в Йемене голодает и полностью зависит от гуманитарной помощи, в том числе не менее 400 тыс. детей. В 2018 году 18 из 29 млн йеменцев не хватало продовольствия, а более 8 млн требовалась «чрезвычайная продовольственная помощь».

По данным МККК, 15,7 млн человек в Йемене не имеют доступа к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным условиям.

По данным ООН, 16,4 млн йеменцев не имеют доступа к адекватному медицинскому обслуживанию.

Согласно информации ВОЗ, в 2017 году в Йемене было зафиксировано не менее миллиона случаев заболевания холерой, а в 2016 году от нее погибли 2230 человек. Также на конец декабря 2017 года в Йемене было зарегистрирован 381 случай дифтерии, погибли от этой болезни 38 человек, большая часть из них — дети в возрасте до 15 лет.

Коронавирус обостряет ситуацию

В марте этого года ситуация с пандемией коронавируса поставила в сложное положение реализацию важнейших гуманитарных программ ООН в зонах конфликта на Ближнем Востоке, говорится в докладах Института Ближнего Востока.

Йемен в этом плане представляет собой особый случай – более 80% населения (порядка 25 млн. человек) зависят от поступающей в страну международной помощи, и любая даже самая незначительная логистическая задержка в этих поставках может поставить страну на грань голода и унести жизни миллионов людей.

В рамках борьбы с коронавирусом с 14 марта хуситы анонсировали приостановку воздушного сообщения с Саной. Практически сразу же аналогичное решение приняли их оппоненты во главе с правительством президента Хади в Адене, распространив данное решение на все аэропорты страны.

Также ограничены сухопутные перемещения гражданских лиц (включая коммерческие грузы) внутри страны. Причем ограничения коснулись и медицинских эвакуаций, осуществляемых по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая с начала года смогла провести эвакуацию лишь 28 пациентов и членов их семей из Саны в соседнюю Иорданию для качественного лечения. Эту информацию приводят эксперты Института Ближнего Востока.

Запреты на выполнение международных рейсов в Йемен привели к сокращению персонала ООН в стране и сворачиванию многих важных программ помощи.

Агентства ООН и другие международные партнеры в течение марта свернули активность и сохранили лишь критически важные проекты содействия. Это касается в первую очередь программ в сфере продовольственной помощи, поставок воды, лекарств и санитарных средств и, разумеется, оказания медицинских услуг.

Как показывает не утихающая пока эпидемия холеры (только в 2019 году число новых зараженных достигло от 900 до 1 млн 200 тысяч человек), без помощи ООН стране самостоятельно не справиться с новой угрозой.

Если коронавирус всерьез поразит Йемен, то страна, переживающая самый тяжелый в мире гуманитарный кризис, столкнется с проблемами, превосходящими все существующие сегодня в мире, полагают эксперты Института Ближнего Востока.

В этой стране просто-напросто не существует медицинских учреждений, которые могли бы справиться с чрезвычайной ситуацией, подобной пандемии COVID-19.

Это может означать полное уничтожение населения, которое уже умирает, голодает, сталкивается с болезнями и терроризируется пятью годами американских и саудовских бомбардировок, полагают эксперты Института Ближнего Востока.

По информации Института Ближнего Востока, сейчас в Сане и в Адене люди в панике и те, у кого есть такая возможность, покупают медицинские маски для лица и антибактериальные средства для мытья рук.

Ситуация в Саудовской Аравии

Откровенно не до каких-либо боевых действий в настоящее время и Эр-Рияду. Любая война требует значительных средств, а с деньгами сегодня в королевстве откровенно плохо, полагают эксперты Института Ближнего Востока.

Власти Саудовской Аравии в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса приняли решение ввести комендантский час в районе Эт-Таиф на западе королевства (провинция Мекка), а также в районе Эль-Катиф и городе Даммам на востоке страны (провинция Эш-Шаркия).

Жителям разрешается покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Ограничения не распространяются только на работников жизненно значимых служб и отраслей.

2 апреля в целях сдерживания пандемии 24-часовой комендантский час был введен в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Въезд и выезд из городов запрещены.

Жителям разрешается передвигаться только в пределах района проживания, но исключительно по крайней необходимости (для получения неотложной медицинской помощи и покупки продуктов), и в строго отведенное время — с шести часов утра до трех часов дня.

Помимо всего прочего, саудовское население очень уязвимо к воздействию вируса. Треть жителей Саудовской Аравии страдают ожирением, а около 18% — диабетом, что повышает риск более высокого уровня смертности от COVID-19. Такие данные приводят эксперты Института Ближнего Востока.

1 апреля Саудовская Аравия обратилась к мусульманам всего мира с просьбой повременить с планами совершения хаджа (паломничества) или умры (малый хадж) к святым для мусульман местам.

Закрывая свои религиозные туристические объекты в качестве новых мер по блокированию COVID-19, Саудовская Аравия рискуют поставить под угрозу самый прибыльный источник не нефтяных доходов страны.

Между тем хадж в конце рамадана регулярно привлекает 2 млн посетителей в год со всего мусульманского мира, причем прибыль от круглогодичного паломничества составляет 20% ненефтяного ВВП страны.

Поскольку Саудовская Аравия уже столкнулась с напряженным бюджетом из-за войны цен на нефть с Россией, Эр-Рияду, вероятно, придется еще больше начать тратить свои финансовые резервы, чтобы поддержать тех, кто пострадал от кризиса COVID-19.

И тратить Эр-Рияд их будет при условии недополучения казной серьезной части своих доходов. Поэтому 2020-й становится очень дорогим годом для этой страны Персидского залива, полагают эксперты Института Ближнего Востока.

Таким образом, о какой-либо активизации боевых действий с Йеменом в данном случае говорить весьма неактуально.

Поэтому появилась надежда на то, что опасность распространения COVID-19 повлияет на то, чтобы воюющие стороны в Йемене наконец-то смогут положить конец долголетнему вооруженному конфликту, договорятся и начнут сотрудничать, полагают эксперты Института Ближнего Востока. Последние известия из региона лишь подтверждают это мнение.