ФСБ не дремлет: в Крыму поймали бежавших в Сирию исламистов

Двое уроженцев Средней Азии — 1997 и 1999 годов рождения — задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства, мужчины хотели уехать в Сирию.

Там они планировали присоединиться к одной из террористических группировок исламистского толка и участвовать на ее стороне в боевых действиях.

Подробности задержания не сообщаются. Молодые люди подозреваются в совершении действий по части 1 статьи 30 («Приготовление к совершению преступления») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

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В Крыму задерживают террористов уже не в первый раз. 11 марта ФСБ выложила в сеть видеозапись, на которой была запечатлена спецоперация по задержанию участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

Четверо участников группировки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Они пропагандировали радикальные идеи среди крымских мусульман и пытались завербовать их. В ходе обысков сотрудники ФСБ нашли у задержанных запрещенную литературу.

В конце января 2020 года оперативники ФСБ в Крыму провели обыски у двух боевиков «Батальона имени Номана Челебиджихана», организованного на Украине. В отношении крымскотатарских националистов

возбуждены уголовные дела за участие в незаконном вооруженном формировании на территории другой страны. «Батальон» принимал участие в блокаде Крыма и войне в Донбассе.

Начальник пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов еще в 2017 году сообщал, что существует и сохраняется угроза проникновения диверсантов и террористов на территорию Крыма. Украинские радикалы пытаются совершать провокационные действия в отношении пересекающих государственную границу россиян, грубят и применяют физическую силу, добавил он. Кроме того, генерал Кулишов заявил, что сохраняются риски контрабандного перемещения через границу оружия и боеприпасов.

В начале мая 2018 года в Севастополе был задержан местный житель 1986 года рождения, подозревающийся в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По месту жительства молодого мужчины сотрудниками был проведен обыск, обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России), а также агитационные листовки.

За 2019 год сотрудниками ФСБ были выявлены 78 террористических ячеек на территории страны. Об этом в конце прошлого года рассказал директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

По его словам, сотрудники спецслужб пресекли деятельность законспирированных ячеек международных террористических организаций, которые планировали совершение терактов. Активность подобных ячеек была зафиксирована во всех федеральных округах.

Задержан 241 боевик, 41 главарь банд и 606 пособников террористов. За преступления террористической направленности в России на тот момент отбывали наказание 2493 человека.

Кроме того, за год силовики пресекли деятельность 78 подпольных ячеек международных террористических организаций. Боевики планировали нападения на общественные объекты и сотрудников правоохранительных органов. Активность террористов наблюдается во всех федеральных округах, добавил глава ФСБ.

Террористическая угроза по-прежнему сохраняется, подчеркнул Бортников, но силовики продолжают бороться с ней. В частности, сотрудники ФСБ, полиция и росгвардейцы ликвидировали 83 нелегальные мастерские, в которых изготавливали оружие и боеприпасы. Были разгромлены восемь преступных групп, вывозивших оружие из зон военных действий.

Сейчас в России проводят масштабные мероприятия по противодействию «идеологии терроризма». Было проведено более 12 тыс. профилактических мероприятий с лицами, которые «подвержены воздействию террористической пропаганды». Около 35 тыс. профилактических акций провели с мигрантами из республик Средней Азии и других стран.