Против наркотиков: Трамп придумал, как разобраться с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает масштабную операцию против наркокартелей на фоне пандемии нового коронавируса. По его словам, она будет проводится в Западном полушарии при поддержке 22 государств.

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«Есть повышенная вероятность того, что картели, террористы и другие нарушители закона могут воспользоваться ситуацией в дурных целях. И мы не должны позволить этому случиться, мы никогда этого не допустим», — отметил Трамп.

США не могут позволить наркокартелям использовать эпидемию для угрозы жителям страны, продолжил президент,

для операции будут привлечены дополнительные военные вертолеты, корабли и самолеты.

При этом в условиях распространения коронавируса в мире все ее участники будут оснащены средствами персональной защиты. Кроме того, меры предосторожности будут усилены во время проведения операции.

По последним данным, число зараженных в мире приблизилось к отметке в 1 млн человек, а летальных случаев зафиксировано более 47 тыс. США лидирует по количеству заболевших, в стране их около 201 тыс., погибших — уже 5112.

Согласно докладу ООН, в мире от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, страдают около 35 млн человек. В США только за 2018 год от передозировки скончались почти 69 тыс. человек.

Вашингтон зачастую критикует за распространение наркотиков ряд латиноамериканских стран, в частности, Колумбию. Вероятно, масштабная наркотическая операция частично затронет это государство, однако пока известно лишь о том, что в число целей войдет Венесуэла.

Как говорил глава Пентагона Марк Эспер, операция будет направлена на Боливарианскую республику из-за «коррумпированности» властей, в особенности венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Коррумпированные лица, такие как нелегитимный режим Мадуро в Венесуэле, опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть», — считает Эспер.

По его мнению, народ Венесуэлы якобы страдает от преступного контроля со стороны Мадуро, а наркоторговцы, напротив, укрепляют свою противоправную деятельность.

«Расширенная антинаркотическая операция будет еще больше препятствовать потоку нелегальных наркотиков в США и лишит наших противников финансовых ресурсов, от которых они зависят», — подчеркнул Эспер.

Операция должна затронуть все Западное полушарие и для этого США собираются развернуть новые силы ВМС и ВВС в Атлантике и Тихом океане. Кроме того, в борьбе с наркотрафиком будет задействовано Тихоокеанское и Европейское командование.

К слову, Венесуэла не случайно входит в число целей новой операции Вашингтона. Дело в том, что еще 26 марта американские власти обвинили правительство республики во главе с Мадуро в причастности к наркотерроризму. А также назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы.

Впрочем, в Каракасе отрицают все обвинения со стороны Вашингтона, но положительно относится к запуску антинаркотической операции. Как заявили в МИД Венесуэлы, власти республики готовы сотрудничать с американской стороной в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.

«Впервые за многие десятилетия власти США готовятся принять меры для защиты своих границ, которые исторически <...> были уязвимы перед тысячами тонн наркотиков, поступающих в эту страну в год из-за наркобизнеса, который развился на территории их союзника и близкого партнера, Колумбии», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подчеркнули, что Вашингтон не должен использовать антинаркотическую кампанию для атак на официальный Каракас.

Тем не менее, пока американская сторона не собирается отказываться от политики максимального давления на власти Венесуэлы. По словам помощника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Белый дом не оставит попыток привлечь «режим Мадуро» к ответственности.[Антинаркотическая операция США] сократит финансовую поддержку наркотрафика, снабжающего режим Мадуро», — подчеркнул помощник президента США.