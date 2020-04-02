«США не помогут»: Японии не советуют воевать с РФ за Курилы

Россия разгромит Японию в случае начала войны за Курильские острова, считают аналитики китайского издания Sohu.

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Они назвали Японию одним из самых экономически развитых государств. Эксперты напомнили, что после поражения во Второй мировой войне страна смогла добиться впечатляющих результатов за относительно небольшой промежуток времени. При этом у Японии остается нерешенным территориальный спор с Россией: Токио претендует на Курилы и не заключает мирное соглашение с Москвой.

В связи с этим аналитики предположили, каким может быть исход вооруженного конфликта, если Япония попробует забрать островную территорию с помощью силы. В издании обратили внимание, что военный потенциал государства существенно ограничен после войны и находится на ином уровне, нежели их продвинутая экономика.

По предположению экспертов, военный конфликт Японии с Россией может завершиться за сутки.

Они выразили мнение, что при таком сценарии Япония будет стремительно разгромлена, даже несмотря на наличие на японской территории более 90 объектов ВС США.

По мнению аналитиков, Соединенные Штаты не поддержат Японию в случае подобного конфликта. Китайские эксперты назвали Токио пешкой в военной стратегии Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом российского военного потенциала США не имеет смысла вмешиваться в конфликт ради Курильских островов, подчеркнули в статье. К тому же Москва четко дала понять, что не станет отдавать свои территории, и любая агрессия будет встречена жестким ответом. Авторы материала посоветовали Токио не пытаться вернуть Курилы, поскольку это обернется для Японии фиаско.

СССР по итогам Второй мировой войны официально вернул в свой состав территории, которыми Япония завладела по окончании русско-японской войны 1904-1905 годов. Под контроль Советского Союза перешли южный Сахалин, Квантунская область с Порт-Артуром, уступленная Японии в 1875 году основная группа Курильских островов и закрепленная за этим государством Симодским договором 1855 года их южная часть, в частности острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Состояние войны между СССР и Японией прекращено согласно Совместной декларации двух государств от 19 октября 1956 года. После ее подписания между странами восстановились дипломатические и консульские отношения. В девятой статье документа было указано, что советское правительство передаст Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие — фактический переход этих территорий под японский контроль после заключения мирного договора.

Парламенты обеих стран ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года, но Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Камнем преткновения стал нерешенный вопрос территориальной принадлежности Южных Курил, которые Япония называет своими «северными территориями». Российская сторона при этом неоднократно настаивала, что закрепленный на международном уровне суверенитет России над этими островами не подлежит сомнению.

Япония по сей день отказывается признавать потерю Южных Курил. Токио требует от Москвы их возврата в качестве предварительного условия для переговоров по мирному договору, но пока сторонам не удается прийти к компромиссу.

В середине февраля этого года министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Москва и Токио найдут приемлемые решения и ускорят переговоры по подписанию мирного договора, а также по вопросу южной части Курильских островов.

В ходе «откровенной» беседы стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщил японский дипломат. «Я более конкретно поделился [с Лавровым] своими мыслями о том, как нам стоит продолжать переговоры. Мы перешли на следующий этап, все становится более позитивным, мы уже не сражаемся друг с другом», — сказал глава МИД Японии.

Незадолго до этого о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Он отметил, что собирается продвигать работу по поиску приемлемого для обеих сторон решения.

Премьер Японии подчеркнул значимость укрепления дружеских отношений с Россией. «Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — сказал он.