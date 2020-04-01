Зараженный авианосец: почему Пентагон не эвакуирует моряков

Министр обороны США Марк Эспер на данный момент не видит необходимости в эвакуации всего экипажа с американского авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зарегистрировали случаи заражения новым коронавирусом.

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Так он прокомментировал направленное командованию ВМС США письмо капитана корабля Бретта Крозье, о котором ранее писало агентство Reuters. В нем он призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и препятствовать распространению вируса.

В частности, он просил снять с авианосца более 4 тыс. военнослужащих и изолировать их.

По информации агентства, на Theodore Roosevelt зафиксировано почти 80 случаев заражения.

«Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе — наших моряках», — написал Крозье.

Он обратил внимание, что перед выходом в очередной рейд на борту авианосца не было достаточного количества средств для карантина и изоляции. Капитан предупредил, что имеющиеся средства не в состоянии остановить распространение коронавируса.

Как заявил Эспер в интервью телекомпании CBS, в распоряжение экипажа авианосца предоставлено много медицинских принадлежностей и помощи. К тому же, по его словам, по мере необходимости на корабль направят медицинский персонал.

Глава оборонного ведомства США также обратил внимание, что среди членов экипажа нет тех, кто был бы «серьезно болен». «В данный момент мы пытаемся обеспечить сдерживание [распространения] вируса», — заявил глава Пентагона. Он уточнил, что он пока не успел детально ознакомиться с письмом капитана Theodore Roosevelt.

По словам Эспера, он не считает, что «традиционные противники» Соединенных Штатов из числа иностранных государств пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией. «Многие страны замкнулись в себе и сосредоточились на себе. Это не означает, что мы должны быть менее бдительны. Во всяком случае мы призываем наши вооруженные силы, развернутые за рубежом <…> сохранять бдительность и защищать страну, пока мы сами сосредоточены на себе, чтобы справиться с пандемией», — сказал глава американского оборонного ведомства.

Глава Тихоокеанского флота ВМС США адмирал Джон Аквилино заявил журналистам, что Вашингтон планирует снять некоторых моряков с корабля, чтобы проверить и изолировать их.

После этого авианосец продезинфицируют. По его словам, некоторые моряки будут находится в карантине и изоляции прямо на борту.

Исполняющий обязанности министра военно-морского флота США Томас Модли отметил, что представители военно-морского флота будут трудиться в течение нескольких дней, чтобы вывести моряков с авианосца на Гуаме. Там не хватает койкомест, и военно-морской флот ведет переговоры с местным правительством, чтобы использовать отели и разбивать палатки прямо на пирсе, рассказал Модли.

О первых заболевших на борту Theodore Roosevelt стало известно на минувшей неделе. Авианосец в это время находился в Тихом океане. После выявления случаев заражения корабль направили к острову Гуам, где расположена база ВМС США.

Последний порт, куда заходил авианосец, — вьетнамский Дананг. Первый случай заболевания коронавирусом среди команды был выявлен через 15 дней после этого.

Телекомпания Fox News ранее сообщала, что коронавирус также обнаружили у нескольких человек на борту находящегося на базе в Японии авианосца Ronald Reagan.

Но, по словам Эспера, ни это, ни случаи заражения на Theodore Roosevelt не скажутся на боеготовности американских ВМС.

«Нет, я не обеспокоен этим. У нас в распоряжении больше двух авианосцев. У нас есть отличная сеть союзников и партнеров, которые работают вместе с нами, чтобы сдерживать угрозы», — подчеркнул министр.

Как ранее сообщало агентство Reuters, американские военные решили прекратить предоставлять СМИ сведения о коронавирусных инфекциях в своих рядах, поскольку эта информация может быть использована злоумышленниками и потенциальными противниками.

Первый американский военнослужащий, рядовой национальный гвардии в Нью-Джерси, скончался от COVID-19 — болезни, вызванной коронавирусом, — 28 марта, сообщил Пентагон. По состоянию на 31 марта коронавирусом заразились 673 военнослужащих, проходящих военную службу. Их количество за день увеличилось на 100 человек, уточнили в военном ведомстве.