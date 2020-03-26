Армия в центре Европы: что делают российские военные в Италии

Российские военные совершили марш по территории Италии на расстояние около 600 км. На всем пути следования российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Итальянской Республики.

Как сообщает российское военное ведомство, в составе колонны — мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Среди российских военных — опытные эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты. Они обеспечены уникальным оборудованием и техникой, позволяющей в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний в том числе — коронавируса. Среди военных, отправленных в Италию, полковник Игорь Богомолов — начальник научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения 48-го ЦНИИ МО РФ.

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Итальянцы уже успели оценить быстроту сборов российских военных и мгновенную переброску контингента медиков. После четвертого самолета Ил-76, приземлившегося на авиабазе «Практик де Маре», говорит «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией, итальянские военные даже попросили «сделать небольшую паузу», поскольку Рим оказался не готов принимать российские самолеты с такой скоростью.

Как отмечает официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой, итальянцы приветствуют российских военных специалистов. Она указала на телерепортаж с участием полковника Игоря Богомолова.

По его словам, которые приводит Захарова, местные «радостно приветствуют» российских военных, которые не чувствуют, что находятся в другой стране.

«Это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю, это репортаж о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжелый период своей истории. Вон он апогей изоляции, апофеоз «российской угрозы», анатомия «руки Кремля»», — написала представитель МИД в Facebook.

Многие подразделения, направляемые в Италию, были не из состава московского гарнизона. Перед посадкой в самолеты медики совершили марши, весьма значительные по своей протяженности. Пункты постоянной дислокации многих подразделений находились на расстоянии до 450-500 км от аэродрома Чкаловский.

Невольно придется отвечать и на другой вопрос — почему местом посадки нашего контингента в Италии была выбрана авиабаза в окрестностях Рима, а не на севере республики, где вполне достаточно других аэродромов для приема наших самолетов военно-транспортной авиации ВКС, ведь именно там российским специалистам предстоит выполнять задачи. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Скорее всего, это произошло от небольшой итальянской растерянности.

На первом же совещании 24 марта в Риме (в комплексе зданий офицерского собрания Сухопутных войск Вооруженных сил Италии) обсуждалось, что могут российские специалисты сделать в плане оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Наши представители привели несколько цифр, среди которых — «обработать до 20 тыс. кв.м зараженной поверхности за час или 360 автомобилей. Полагаем возможным начать специальную обработку с кафе и улиц, особо с автомобилей, на которых перевозили умерших от коронавирусной инфекции итальянцев».

Части из техники, которую привезли с собой российские военные, в распоряжении Италии нет, например, АРС — авторазливочных станций.

В Италии делается акцент, собственно, на лечении больных, а что такое профилактические мероприятия и их значение в борьбе с инфекцией, на территории республики в должной степени не осознают.

Ввели итальянцы комендантский час, чрезвычайное положение — и на этом все мероприятия у них закончились. На территории республики, к примеру, никогда не занимались специальной обработкой зараженных участков местности. А это очень важно в борьбе с инфекцией подобного рода.

Когда в России говорят, что Москва оказывает помощь иностранным государствам якобы в ущерб интересам собственных граждан, тут можно обратить внимание, что в Италию, к примеру, было отправлено 20 АРС, а в России, на местах постоянной дислокации подразделений и частей радиационной, химической и биологической защиты, их осталось более 2000 единиц. И запасы необходимых средств для борьбы с коронавирусом в России, как говорят сами военные, созданы в более чем достаточных объемах.

Во всем этом деле есть еще один тонкий момент. Хотя в Италию из России прибыли эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи и терапевты (и это действительно так), по сути, в Италии развернута группировка войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. Причем это сделано в середине Европы, в стране НАТО. И это, разумеется, вовсе не означает какого-либо российского военного присутствия в Итальянской Республике. Российские военные специалисты прибыли в эту страну в целях оказания помощи.

Развертывание российской группировки, естественно, не осталось незамеченным от стран Запада и в первую очередь США, Франции и Германии. Уже на этом этапе России ставится в вину, что и специалистов в Италию прислано мало, и что громоздкая отечественная техника сможет с трудом маневрировать на узких улицах итальянских городов.

На Западе также приводятся и такое мнение, что российская помощь Италии заслуживает внимания, но в целом, скорее всего, будет малоэффективной.

По всей видимости, отрицательные реакции на развертывание российской группировки в Италии дальше будут только усиливаться. Особенно в этом плане озабочен официальный Париж. Как известно, Франция — одна из главных стран-доноров Европейского союза. Успешная российская помощь, по меньшей мере, будет означать некоторое ослабление европейской консолидации в борьбе с коронавирусом (а есть ли она на фоне последних событий, это еще большой вопрос) и до определенной степени уменьшение влияния в ЕС Парижа и Берлина.

Между тем сама Франция от реальной помощи Италии, по сути дела, самоустранилась. А первыми стали закрывать свои границы и вовсе восточноевропейские страны, куда средств в виде помощи со стороны Брюсселя в предыдущие годы было закачано просто немерено.

В Москве же придерживаются мнения, что добиться успеха в борьбе с пандемией коронавируса, как и в борьбе с международным терроризмом, можно только общими усилиями, на основе консолидации действий.

В то же время есть вполне обоснованное мнение, что Италия не станет последней страной Европейского союза, кому в борьбе с пандемией коронавируса будет оказана реальная помощь со стороны войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.