Войны отложены: Пентагон закрывает базы

Повышение уровня включает в себя ограничения на большие собрания и дополнительное социальное дистанцирование. Министр обороны

Марк Эспер издал приказ о прекращении передвижения американских военных, приостановив поездки и выезд за границу на срок до 60 дней в попытке ограничить распространение коронавируса.

Эта мера является самой масштабной на сегодняшний день в военном ведомстве США и затронет американские войска (силы) по всему миру. Она вызвана тем, что Пентагон зафиксировал 53 новых случаях заражения военнослужащих, передает Reuters.

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Эспер заявил, что приказ распространяется на все американские войска, гражданский персонал и их семьи. При этом он отметил, что будут и некоторые исключения.

Как ранее писала «Газета.Ru», первые шаги запретительного порядка Вашингтон начал делать еще в середине марта.

Именно тогда чиновники Пентагона объявили о значительных ограничениях в отношении военнослужащих и членов их семей по всему миру. Все военнослужащие, военные гражданские служащие и члены их семей, путешествующие в/или из мест с широко распространенным заболеванием, обозначенным как «уровень предупреждения 3» (который на данный момент включает Италию, Южную Корею и Китай), «прекратят движение» на следующие 60 дней.

Кроме того, поездки в места с «устойчивой передачей», обозначенной в США как «уровень предупреждения 2», который на данный момент включает Японию, Бахрейн и Великобританию, будут запрещены для членов семей военнослужащих и гражданского персонала в течение двух месяцев. Подбор кандидатур на должности гражданского персонала и на военные вакансии также будет отложен.

Кроме того, с 13 марта все департаменты и структуры министерства обороны США должны определять, является ли официальная поездка персонала минобороны США в места, отличные от назначенных для уведомлений о состоянии здоровья на «уровне 3», важной миссией. Если нет — визит отменяется.

Исключения коснутся только нескольких случаев: во-первых, если поездка определена как важная для той или иной миссии; во-вторых, она необходима по гуманитарным соображениям; в-третьих, оправдана из-за чрезвычайных трудностей.

Полномочиями по утверждению этих исключений наделяются соответствующие командующие ВС США.

Борьба с коронавирусом в Соединенных Штатах идет не только в сфере здравоохранения. В условиях пандемии Пентагон призывает к «повышенной бдительности» относительно иностранных инвестиций. Об этом пишет Defense News.

Высокопоставленный представитель Пентагона обеспокоен тем, что страны-противники Соединенных Штатов могут использовать экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, для приобретения технологий американского производства.

В последние несколько лет Пентагон все активнее высказывался по поводу опасений, что иностранные государства, в первую очередь Китай, инвестируют в американские стартап-компании, технологии которых могут иметь существенное значение для национальной безопасности Соединенных Штатов. Эти стартапы были готовы принять китайские средства в обмен на то, что Пекин получает право собственности или доступа к определенным технологиям.

Замминистра обороны США по вопросам приобретения и обеспечения Эллен Лорд и заместитель помощника министра обороны США по промышленной политике Джен Сантос в один голос говорили об этих новых угрозах — но только в общих чертах.

«Я думаю, что последние события создают большие возможности для атак в этой сфере. Существует некоторая неопределенность, по крайней мере, в отношении малых предприятий, в частности, относительно продолжения выполнения их контрактов», — сказала Лорд об обстановке в ОПК США в условиях пандемии.

Партнер фонда основателей венчурного капитала и соучредитель Anduril Technologies Тре Стивенс считает, что Китай, вероятно, попытается воспользоваться в своих целях экономическим спадом в Соединенных Штатах.

«Условия финансирования в США, особенно без четко сформулированного плана, выходящего за рамки принципа «day-to-day» (англ. — день ото дня), не будут хорошими для компаний, которые испытывают затруднения с оборотными средствами. У Китая, вероятно, будут хорошие возможности воспользоваться этой ситуацией», — сказал он, добавив, что если минобороны сосредоточится на поддержке в первую очередь основных предприятий ОПК США, то это может усугубить проблему.

Пентагон пытается противостоять экономическому влиянию Китая двумя основными способами. Во-первых, это использование комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который является защитным инструментом, позволяющим правительству США блокировать иностранные инвестиции по соображениям национальной безопасности.

Во-вторых, таковым инструментом, пока все еще на ранних стадиях, является программа Trusted Capital Marketplace. В рамках этого замысла осуществляются поиски «патриотических инвесторов». Предполагается, что они будут вкладывать средства в поддержку тех компаний, которые восполняют пробелы в разработке вооружений, выявленные Минобороны США. К примеру, небольшие беспилотные летательные аппараты.

По словам заместителя помощника министра обороны США по промышленной политике Джен Сантос, за последние несколько недель прошли два мероприятия, на которых была выражена обеспокоенность тем, что вспышка коронавируса может повлиять на работу Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS). При этом Сантос не вдавалась в какие-либо подробности.

«Для защиты нашей промышленной базы у нас есть инструменты для борьбы с враждебным капиталом, такие как расширение обзоров инвестиций в национальную безопасность в рамках Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах, именуемого CFIUS, и эти инструменты сегодня важны как никогда», — сказала она.

«Мы просто не можем себе позволить, чтобы этот период неопределенности появились инвестиции, повлекшие за собой угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов», — добавила Сантос.

Что же касается масштабов пандемии, то число заразившихся новым видом коронавируса превысило 400 тыс. человек, более 18 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.