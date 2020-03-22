«Пострадают инженеры»: оборонка США оказалась в изоляции

Крупные экономические центры США, такие как Сан-Франциско и Нью-Йорк, в связи с распространением коронавируса вводят существенные ограничения на проведение публичных мероприятий и усиливают карантинные мероприятия. В этой связи американские военно-промышленные компании и министерство обороны США решают вопрос о прекращении работы, связанной с непосредственным присутствием сотрудников на рабочих местах, пишет Defense News.

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Изменчивый характер ситуации отражен в серии отраслевых заявлений. Это не явилось большим сюрпризом для аналитика Capital Alpha Partners Байрона Кэллэна, который отметил, что есть много возможностей, благодаря которым оборонные компании способны работать так же, как и прежде.

«Может быть, подобные звонки — это еще слишком рано для многих из этих парней из оборонных корпораций. Мы вступаем во вторую неделю после того, как в стране объявлено чрезвычайное положение. Когда пресс-секретари предприятий ОПК США начнут получать звонки аналогичного характера в апреле, они определенно будут лучше понимать, что произошло за последние несколько недель», — сказал Байрон Кэллэн.

Потенциально последствия распространения коронавируса могут включать в себя все что угодно — от проблем с цепочками поставок комплектующих в кооперации соисполнителей и до задержек с поставками финишной продукции — вооружения и военной техники.

И даже вплоть до последующего спасения целых отраслей, к примеру аэрокосмической промышленности, и решения проблем с пенсиями, предупредил Кэллэн.

Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований отметил, что дизайн современных производственных площадей не исключает возможности прекращения работы в условиях эпидемии, однако добавил, что «для многих из этих рабочих в условиях инфекции все равно есть возможность адекватного социального дистанцирования».

«Если вы были на этих предприятиях, то они вовсе не похожи на потогонные мастерские, где сотрудники находятся скученно и в невентилируемых местах. Большинство рабочих мест в оборонном секторе в основном автоматизировано», — сказал он.

«Я думаю, что больше всего пострадают инженерные и конструкторские кадры, где сотрудники, как правило, работают в более похожих на офис пространствах», — подчеркнул он.

Пентагон, пишет Defense News, начинает понимать, как могут выглядеть предстоящие удары со стороны коронавирусной инфекции.

Главный сотрудник департамента закупок Эллен Лорд ежедневно находится на связи с Ассоциацией аэрокосмической промышленности, Национальной оборонной промышленной ассоциацией, Советом профессиональных услуг, Национальной ассоциацией производителей и Торговой палатой. Это сделано, чтобы «обеспечить безопасность, надежность и устойчивость нашей оборонно-промышленной базы» и «получить отзывы о воздействии COVID-19 на ОПК США», сообщил представитель Минобороны США.

Первое совещание по этим вопросам прошло на этой неделе во вторник, 17 марта, под председательством заместителя помощника министра обороны по промышленной политике Дженнифер Сантос. В нем приняли участие представители отдела промышленной политики, агентства по управлению оборонными заказами, агентства по оборонной логистике, а также отдела по ценовым и оборонным контрактам.

Одной из потенциально уязвимых частей оборонно-промышленного комплекса США является продолжающаяся модернизация американского ядерного арсенала, которая, как месяц назад заявил глава Стратегического командования США (STRATCOM), приближается к «точке невозврата», даже если в дальнейших усилиях по модернизации будут небольшие задержки.

17 марта глава по связям с общественностью STRATCOM капитан Билл Клинтон сообщил, что командование «уверено, что наряду с отраслевыми партнерами оно в состоянии поддерживать производство, связанное с модернизацией наших ядерных сил, с соблюдением всех надлежащих мер предосторожности, чтобы сохранить рабочую силу в безопасности».

Клинтон заверил, что США смогут продолжить модернизацию ядерных сил и завершить ее в установленные сроки, как и планировалось ранее.

За последние несколько дней издание Defence News обратилось к ряду ключевых игроков американского оборонно-промышленного комплекса, чьи производственные линии могут быть самым непосредственным образом затронуты коронавирусом.

В компании BAE Systems, занимающейся разработками в области информационной безопасности и аэрокосмической сфере, заявили о наличии надежных планов по обеспечению непрерывности функционирования своего бизнеса. «Мы продолжаем гарантировать, что обеспечиваем безопасную рабочую среду для наших сотрудников, клиентов и поставщиков, минимизируя влияние вируса на нашу деятельность. Мы также обратились к нашим поставщикам и подрядчикам с просьбой принять меры, соответствующие тем, которые мы внедрили для защиты наших сотрудников», — сказала представитель компании Келли Голден.

Boeing (крупнейший производитель авиационной космической и военной техники), согласно распоряжениям правительств разных уровней, перевел всех сотрудников, которые могут эффективно выполнять свою работу на дому, в дистанционный формат. Сколько продлится такое положение дел, пока непонятно.

«Компания усовершенствовала процедуры очистки в рабочих помещениях, местах общего пользования и на поверхностях с высоким уровнем прикосновения. Мы оцениваем безопасность всех наших мест общего пользования и их соответствие указаниям местного руководства соответствующего штата и национального правительства, поскольку мы постоянно следим за этой ситуацией, которая находится в настоящее время в развитии», — отметил представитель корпорации Ларри Чемберс.

Судостроительные компании Electric Boat и Fincantieri Marine Group пошли по пути повышения уровня санитарно-гигиенических требований, а также ужесточили нормы социального дистанцирования своих сотрудников.

В то же время Fincantieri заявила, что сотрудники с симптомами респираторных заболеваний не допускаются на производства, а сама компания приостановила все международные поездки и некритические внутренние командировки. Кроме того, работникам предприятия запрещено собираться большими группами лиц.

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin разрешила своим сотрудникам работать из дома и самостоятельно выполнять карантинные мероприятия. В тех же секторах производства, где это невозможно, компания рекомендовала использовать гибкий график и альтернативные механизмы управления.

«В настоящее время нет никаких конкретных последствий для нашей деятельности или цепочки поставок комплектующих. Мы будем продолжать отслеживать ситуацию и координировать вопросы взаимодействия с клиентами в случае возникновения проблем», — говорит представитель Lockheed MartinТрент Перротто.

Корпорация Northrop Grumman, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли и судостроении, прекратила поездки, ограничила посещение предприятий, уменьшила плотность персонала в цехах, а также увеличила безопасное расстояние между работниками. По тому же пути пошли и в компании Raytheon.

«Безусловно, на данном этапе представители американского оборонного сообщества на вопросы о проблемах с распространяющимся коронавирусом отвечали замечаниями общего характера», — рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. В то же время, по словам эксперта, заметно, насколько большое внимание в США придается борьбе с новой инфекцией. В России подобного опроса в общенациональном масштабе руководства оборонных предприятий еще не проводили.