Выглядит иначе: на Манежной площади обновили памятник Жукову

На Манежной площади около Кремля и Государственного исторического музея заменили памятник маршалу Георгию Жукову. Его частично видоизменили. В новом варианте маршал выполняет воинское приветствие, а в прежней версии его рука была опущена. Кроме того, у коня на новом монументе левая передняя нога приподнята.

При этом дочь маршала Эра Жукова заявила газете «Известия», что узнала о замене памятника от самих журналистов и очень удивилась.

Не был осведомлен о замене памятника маршалу и председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов. «Я первый раз об этом слышу. Не знаю, кто это сделал. Разговоров много ходило. Но сейчас я не знаю про это», — сказал он Telegram-каналу «Подъем».

Министр культуры Калужской области Павел Суслов также признал, что не владеет информацией о переносе памятника в Калугу. Как сообщает РЕН ТВ, демонтированный памятник, который на данный момент лежит на Манежной площади, планируется отправить именно в этот город — на родину полководца.

Реклама

Идею об установке нового памятника Жукову одобрили в Общественной палате еще несколько лет назад. Как заявил в 2015 году газете Metro председатель комитета памяти маршала Жукова Алексей Павликов, «существующий [на тот момент] памятник не символизирует ту мощь фигуры, которой был Жуков». По его словам, он не символизирует Победу, парад. «Есть ошибки в форме одежды, в орденских знаках, несоответствие осанки, непропорционально тело самого Жукова, конь достаточно молодой», — говорил он.

Памятник маршалу Жукову установили на Манежной площади 8 мая 1995 года — к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Авторы памятника — скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев — изобразили Георгия Жукова, принимающего Парад Победы 24 июня 1945 года на коне. 9 мая 1994 года президент России Борис Ельцин подписал Указ «О сооружении памятника Г.К. Жукову» и поручил выделить средства на этот проект из федерального бюджета. В общей сложности стоимость памятника составила 4 млрд неденоминированных рублей.

Изначально этот монумент собирались разместить на Красной площади, но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку площадь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В числе возможных мест размещения памятника называлась, в том числе, Поклонная гора. 8 сентября 1994 года российский премьер-министр Виктор Черномырдин подписал постановление о размещении скульптуры на мемориальном комплексе Победы на Поклонной горе, но несколько месяцев спустя, 21 января 1995 года, в соответствии с новым постановлением председателя правительства памятник решили установить на Манежной площади перед зданием Исторического музея.

Сразу после открытия монумент начали критиковать. В 1995 году бывший тогда министром культуры России Евгений Сидоров отмечал неестественную позу коня, на котором сидит Жуков. Скульптор Зураб Церетели говорил, что «Клыков — очень одаренный человек, но в данном случае не сложилось».

Сам Клыков был недоволен расположением памятника. Он назвал решение разместить его на Манежной площади «безграмотным». Он обращал внимание, что на памятник на протяжении почти целого дня падает тень от Исторического музея. Скульптор просил бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова установить памятник на Красной площади, поскольку все другие возможные места установки стали бы «издевательством над памятью героя». На этом же варианте расположения монумента настаивала старшая дочь полководца Маргарита.

В 2015 году на заседании в Общественной палате России директор мастерской «Арт-проект» Евгений Королев утверждал, что памятник Жукову был болью скульптора Клыкова.

«Он всегда высказывал сожаление, что его узнают по неудачной работе и хотел — будь на то время и деньги — снять ее, откорректировать и поставить на место», — приводило слова Королева Metro.

В октябре 2014 года Общество памяти маршала направило в Мосгордуму предложение на собственные средства перенести памятник к музею Жукова в Калужской области. Представители общественности настаивали, что монумент выбивается из архитектурного ансамбля Манежной площади и затрудняет проведение на ней массовых шествий и парадов. На месте старого памятника военачальнику предполагалось установить новый.