Вирус службе не помеха: что будет с весенним призывом

Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в заседании коллегии военного ведомства и рассказал о мерах, которые предпринимаются в российской армии на фоне распространения коронавируса. Весенний призыв переносится или отменяться из-за пандемии не будет. Слова главы Минобороны передает ТАСС.

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Призыв будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Он начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. При этом, как отметил министр, большинство призывников будут отправлены в войска только в мае и июне.

На протяжении всего времени работы призыва новобранцев будут тестировать на наличие коронавируса.

«В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», — отметил Шойгу. По его словам, военкоматы и сборные пункты уже получили все необходимые инструкции, а военные медкомиссии усилены специалистами и получают дополнительное оборудование.

Тема организации весеннего призыва на фоне распространения коронавирусной инфекции обсуждается со среды, 18 марта. В этот день решение о приостановке весеннего призыва было принято на Украине. Соответствующее распоряжение подписал командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Военные комиссариаты будут заниматься только работой с документами. Призыв на Украине приостановлен только на время карантина, который будет действовать в стране до 3 апреля. При этом в украинском минздраве указывали, что в случае роста заболеваемости карантин наверняка будет продлен.

На вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о возможном переносе весеннего призыва в российскую армию в текущем году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в Министерство обороны».

Решение о переносе или полной отмене весеннего призыва в перспективе грозило существенным снижением боеготовности и боеспособности Вооруженных сил России.

Военнослужащих срочной службы, призванных в 2019 году, после 15 июля удерживать на военной службе было бы весьма проблематично. А не призвать никого взамен до окончания эпидемии — губительно. В четверг «Газета.Ru» со ссылкой на источник в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ писала, что призыв отменен не будет. Однако в случае, если эпидемиологическая обстановка в стране пойдет по негативному сценарию, призывные мероприятия, скорее всего, могут принять характер специальной операции.

Как пояснял источник, в этом случае никакого массового скопления призывников на сборных пунктах (а также их родственников) допускаться не будет. Военнообязанных будут собирать в изолированные помещения небольшими группами (не более 50 человек), немедленно тестировать на наличие COVID-19, отсеивать носителей вируса и транспортом военного ведомства (автомобильным и воздушным) отправлять к месту службы. А уже там для призывников устраивать двухнедельный карантин.

На прошедшем 20 марта заседании коллегии Минобороны короновирусная пандемия обсуждалась не только в контексте весеннего призыва. Сергей Шойгу также сообщил, что в Вооруженных силах России до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом. Руководство военного ведомства и Генерального штаба ВС РФ прошло тестирование на коронавирус, и оно показало отрицательный результат.

Среди предпринятых министерством мер безопасности в связи с текущей эпидемиологической ситуацией — прекращение приема иностранных представителей и командирования российских военных делегаций за рубеж, отметил Шойгу. По его словам, Минобороны приостановило спортивные, культурно-досуговые и другие массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей. Как заверил министр, в воинских частях ведется ежедневная термометрия прибывающих туда лиц. К тому же ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, отметил он.

Оборонное ведомство уже провело специальное учение по борьбе с распространением коронавируса.

Его проходили войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. В ходе маневров военные отработали действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов. Кроме того, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части в целях нормализации эпидемобстановки. Безопасность военнослужащих обеспечивали подразделения военной полиции, уточнил Шойгу.