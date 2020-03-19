«Изучим вопрос»: что будет с призывом в армию из-за коронавируса

На вопрос о возможном переносе весеннего призыва в российскую армию в текущем году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в Министерство обороны».

Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля. Соответствующий указ глава российского государства — «О призыве в апреле–июле 2020 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» — обычно подписывает в конце марта.

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Год назад, в апреле–июле 2019 года на военную службу было призвано около 135 тыс. человек. Соответственно, примерно такое же количество солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, надо уволить в запас в апреле–июле 2020 года. В свою очередь, аналогичное количество граждан России в возрасте от 18 до 27 лет надо призвать с 1 апреля по 15 июля этого года на военную службу.

Возникает вполне естественный вопрос — как осуществлять очередной призыв на военную службу, если распространение коронавирусной инфекции в России принятыми мерами сдержать не удастся и в стране разразится самая настоящая эпидемия.

Гарантии от подобного развития событий пока никто не дает. Только за истекшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 30 человек, 20 из них — в Москве. 19 марта стало известно о первой смерти в Москве пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поэтому ограничительные меры правительство РФ при необходимости может существенно усилить.

Что касается призыва, то, собственно говоря, альтернатив в этом плане не так уж и много.

Разумеется, в условиях эпидемии можно приостановить увольнение в запас весеннего призыва 2019 года. Но после 15 июля удерживать военнослужащих срочной службы на военной службе будет весьма проблематично.

Если же весенний призыв 2019 года из рядов российской армии уволить, а взамен никого до окончания эпидемии не призывать, то боеготовность и боеспособность Вооруженных сил России существенно снизится. Ситуация при таком развитии событий на первый взгляд выглядит патовой.

Попытаемся рассмотреть наиболее реалистичный сценарий, связанный с весенним призывом 2020 года. Надо полагать, что основные призывные мероприятия будут по возможности отодвинуты на начало календарного лета. К этому времени обстановка с распространением коронавирусной инфекции может и стабилизироваться.

Если же события будут развиваться по самому неблагоприятному сценарию, то все равно — увольнять в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, надо, и в то же время крайне необходимо осуществлять призыв 2020 года.

В этом случае призывные мероприятия, скорее всего, могут принять характер специальной операции. Источник «Газеты.Ru» в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ пояснил, что

в этом случае никакого массового скопления призывников на сборных пунктах (а также их родственников) допускаться не будет. Военнообязанных будут собирать в изолированные помещения небольшими группами (не более 50 человек), немедленно тестировать на наличие COVID-19, отсеивать носителей вируса и транспортом военного ведомства (автомобильным и воздушным) отправлять к месту службы. А уже там для призывников устраивать двухнедельный карантин.

Что касается непосредственно воинских частей и соединений, находящихся в пунктах постоянной дислокации, то в них карантинные мероприятия организовать достаточно просто. Полки и дивизии российской армии в обычное-то время по большей части изолированы от гражданского населения.

Скорее всего, именно по этому сценарию и пройдет весенняя призывная кампания 2020 года.

Что касается военного ведомства, то с его стороны уже официально заявлено, что во всех медицинских учреждениях Минобороны России подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.

Военные информируют — ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала с применением приборов телеметрии, а также их опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Минобороны сообщает, что осуществляется комплексное информирование военнослужащих и членов их семей о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены.

В целях защиты здоровья курсантов, слушателей высших учебных заведений, а также воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерством обороны России реализуется комплекс профилактических мер по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

В военном ведомстве введены дополнительные требования, которые предусматривают отмену межвузовских мероприятий, учебных практик и стажировок вне мест дислокации вузов,

а также максимальное ограничение увольнений курсантов и воспитанников с выходом за пределы учреждений.

Для защиты здоровья воспитанников довузовских образовательных учреждений уже скорректирована учебная программа: весенние каникулы будут отменены, за счет чего учебный год завершится досрочно.

Образовательные и дошкольные организации, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ, переведены на режим свободного посещения (по решению родителей) и дистанционного обучения учеников.

Между тем, ситуация с коронавирусом в Европе продолжает ухудшаться. К примеру, канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации назвала пандемию самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны. Остается только надеется, что в России распространение инфекции принятыми мерами удастся сдержать.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).