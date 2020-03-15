Случайно вышло: Ми-8 нанес удар по жилому дому в Чите

В Чите военный вертолет Ми-8 произвел случайный выстрел из авиапушки за пределы безопасной зоны аэродрома Черемушки. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки г. Чита при обслуживании 23-миллиметровой пушки вертолета Ми-8 на земле, произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне ИА «Чита.ру» сообщала, что сотрудники Росгвардии по Забайкальскому краю 14 марта приходили с обходом в дом по улице Трактовая, 76, а до этого очевидцы сообщали о хлопке, похожем на взрыв.

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«На школе №17 в доме по Трактовой, 76, предположительно произошел взрыв. Аж окна затряслись. Немного пострадал там балкон. Работает полиция, были саперы», — цитирует информагентство очевидца событий.

15 марта Telegram-канал Baza сообщил, что хлопок оказался ударом боевого вертолета, в сообщении указывалось, что выстрел был произведен при заряжании боекомплекта Ми-35М.

«Во время процедуры произошел сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Позже пресс-служба ВВО уточнила, что инцидент произошел с вертолетом Ми-8. Жилой дом, в который попал снаряд, находится в полутора километрах от аэродрома, на котором находился летательный аппарат.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Командование воинской части работает с местными властями по вопросу компенсации ущерба.

Удар оказался небольшой силы, в результате инцидента было повреждено остекление и балкон на третьем этаже.

Еще 14 марта в Росгвардии отметили, что сотрудники осмотрели квартиры, хозяева которых были на месте во время осмотра, и повреждений внутри жилых помещений не обнаружили.

Ми-8 является многоцелевым и широко используемым вертолетом. Машина была спроектирована и разработана конструкторами ОКБ М.Л. Миля в начале 1960-х годов. По данным Avia Pro, вертолет советского производства стал самой массовой двухдвигательной воздушно-транспортной машиной в мире и включен авторами портала в список самых распространенных вертолетов в истории мировой авиации. Всего было построено более 12 тыс. экземпляров.

Ми-8 представлен на вооружении более 50 стран, и выполняет как военные, так и гражданские задачи, то есть имеет двойное назначение. При этом вертолеты, имеющие военные цели могут продаваться только госкомпанией «Рособоронэкспорт», входящей в корпорацию «Ростех». Остальные вертолеты, находящиеся в свободной продаже, имеют только гражданское назначение.

В частности, помимо России, в военных целях Ми-8 эксплуатируют Китай, Индия, Польша, Грузия, Афганистан и ряд других государств.

Многофункциональный вертолет Ми-8 постоянно модернизируется, за счет чего расширяются сферы его применения. Его можно оснащать широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Машину можно применять в широком диапазоне условий и температур (от -50°С до +50°С). Кроме того, отличается Ми-8 и простотой в эксплуатации и обслуживании.