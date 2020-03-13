Американский след: как коронавирус попал в Китай

Источник появления нового коронавируса до сих пор не определен, что увеличивает число различных теорий и мифов вокруг инфекции. Обычно подобные вопросы не поднимают официальные лица, однако заместитель главы информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь заговорил о связи COVID-19 с США.

Реклама

Дипломат обвинил американских военных в завозе вируса на китайскую территорию, где, собственно, и был зафиксирован первый случай заражения. В доказательство своей теории он привел слова главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал о случаях диагностирования коронавируса посмертно — причем инфекцию обнаружили у пациентов, болевших гриппом.

Из-за заявления Редфилда Лицзянь задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицированы и в какие больницы они госпитализированы. Медик также допустил, что вирус мог попасть в Китай из-за американских военных.

«Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — написал дипломат в Twitter, не пояснив, почему за вирус в ответе именно военные.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал опровергать или подтверждать выводы своего коллеги. Международное сообщество имеет разные взгляды на происхождение вируса, но Китай считает, что это научный вопрос, пояснил дипломат.

Американская корона

Впрочем, теории продолжают появляться, а обвинение Лицзяна в адрес американский военных заставляет задуматься о связи между основным эпицентром вируса — китайской провинцией Ухань — и США. И, пожалуй, единственным фактором станут Всемирные военные игры, которые осенью 2019 года прошли именно в Ухане.

На мультиспортивном мероприятии США представляли около 172 спортсменов-военных, и среди них была как минимум одна офицер из штата Мэриленд — Бадди Бенасси. Она в 50-мильной велогонке финишировала восьмой из-за внезапного падения. Однако интерес вызывают не ее спортивные успеха, а место службы.

Американский штат Мэриленд известен не только благодаря стойкому сопротивлению «сухому закону» в 20-е годы прошлого века, но и наличием на его территории Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида. Он специализируется на биомедицинских исследованиях, в частности, вирусных заболеваниях.

В 80-е года прошлого века КГБ распространяло информацию о том, что СПИД был изобретен именно в лабораториях института в городе Форт-Детрик, штат Мэриленд. Аналитики часто приводят эти данные как пример дезинформации со стороны СССР.

Тем не менее исследование в этой лаборатории коронавируса в 2019 году факт подтвержденный, в апреле отделение молекулярных и трансляционных наук института имени Уолтера Рида опубликовало результаты изучения коронавируса у летучих мышей.

Летучие мыши — наиболее вероятные переносчики COVID-2019, по предварительным данным, человек мог заразиться коронавирусом именно от них. Лаборатория в Форт-Детрике же заранее предупреждала, что коронавирусы могут перейти межвидовой барьер.

«Основываясь на уроках, извлеченных из вспышек атипичной пневмонии и MERS, нехватка лекарств, способных противостоять активности панкоронавируса, повышает уязвимость систем общественного здравоохранения к высокопатогенной пандемии коронавируса», — отмечалось в исследовании.

Как говорил бывший офицер военной разведки ЦРУ Филипп Джиральди, не исключено, что эта лаборатория приложила руку к появлению COVID-2019. В этом американским ученым, вероятно, помогли коллеги из Израиля.

«Помощь в разработке вируса также объяснила бы, как израильские ученые смогли добиться успеха в создании вакцины так быстро. Возможно, потому, что вирус и лечение для него были разработаны одновременно», — отмечал Джиральди.

Если вирус и был выведен искусственным путем, необязательного его попадание в Китай было спланированной акцией. Дело в том, что деятельность лаборатории в Форт-Детрике была частично приостановлена в августе 2019 года из-за несоблюдения протоколов биобезопасности. Это произошло за два месяца до Всемирных военных игр, но персонал центра продолжал приходить на работу.

Временное совпадение?

Военные игры в Ухане завершились 27 октября, а если вирус находится в организме человека всего 14 дней, то происходит полное несовпадение по датам, так как первый случай был зафиксирован в декабре.

Однако, по последним исследованиям, коронавирус может задерживаться в теле человека на более чем пять недель. А само заболевание начало распространяться в Китае не в декабре, а как минимум с 17 ноября.

В таком случае существует определенная вероятность появления первого заражения в момент военных игр в Ухане.

Впрочем, никакого официального подтверждения информации как о создании вируса в американской лаборатории, так и о заболевании кого-либо из американской команды во время спортивного мероприятия нет.

Подобные теории имею право на жизнь, но главным в борьбе с коронавирусом остается совместная работа для поиска вакцины и снижения количества инфицированных. В настоящее время коронавирусом заражены более 138 тыс. человек, число жертв составляет 5097.