После России: ФРГ возобновила следствие по делу нацистов в Ейске

Германия направила в Россию запрос на предоставление информации о расправах нацистов в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА «Новости» старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл. В частности, Берлин запросил доказательства причастности к массовым убийствам экс-нациста Гельмута Оберлендера. По его словам, на данный момент у немецкой стороны нет таких доказательств.

Вилл подчеркнул, что ФРГ снова решила разобраться в преступлении в Ейске после того, как соответствующее расследование начала Россия.

Замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма подчеркнул, что его ведомству известно о расправе над сиротами в Ейске. Из подробностей они знают, что преступление совершило подразделение 10А группы развертывания D СД — вспомогательной полиции при службе безопасности рейхсфюрера СС, которая обвинялась в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР.

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«В это подразделение, как утверждается, входил господин Оберлендер. Но эти подразделения были очень многочисленными. Должны быть предоставлены доказательства, что Оберлендер действительно был в Ейске», — отметил Вилл.

По его словам, немецкие следователи уже изучили документы из Канады, в частности судебные решения высшей инстанции, которые также не дали им никакой дополнительной информации.

Проверка в Германии продолжается. При этом в Следственном комитете уточнили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга относительно предоставления доказательств причастности Гельмута Оберлендера к массовому убийству.

«Ранее поступившие запросы рассматриваются, ответы коллегам из Германии будут направлены в ближайшее время», — сообщила РИА «Новости» официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Материалы об убийстве ейских детдомовцев РИА «Новости» опубликовало минувшей осенью в рамках проекта «Без срока давности». Согласно этим данным, в начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом. На Кубань перевезли около 300 детей и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали. 9 октября к дому, где они жили, подъехали грузовики с газовыми камерами. Детей погрузили туда и повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы. По этому факту СК возбудил уголовное дело о геноциде.

Свидетельства экспертов, которые занимались расследованием дела, а также показания свидетелей тех событий зафиксированы на машинописных и рукописных листах.

Одним из главных подозреваемых по делу проходит экс-переводчик Обердендер, который, по данным следствия, был организатором массового убийства. Кроме того, его считают причастным и к другим преступлениям.

Обердендер — этнический немец, рожденный на Украине. Сейчас ему 96 лет. Его имя фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Он не отрицает, что служил в отрядах смерти, но, по его словам, его заставляли и к убийствам он не причастен.

Бывший нацист в настоящее время проживает в Канаде. В феврале Следственный комитет России запросил у Оттавы материалы о нем.

До этого Обердендера уже лишили канадского гражданства в связи с тем, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Он просил иммграционные власти Канады не депортировать его. Сейчас эта просьба рассматривается, сообщила РИА «Новости» представитель Комиссии по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

Председатель ейской районной общественной организации ветеранов Владимир Киселев заявил агентству, что виновные в убийстве в «душегубках» детей из ейского детского дома должны быть названы поименно.

«9-10 октября — это скорбные дни для жителей Ейска и всего района. Мы склоняем головы в память о невинно убиенных 214 детях. И сейчас, когда стоишь у могилы детей, замученных в фашистской «душегубке», сердце щемит. Конечно, у подобных преступлений не может быть срока давности. Считаю, что следствие должно внимательно разобраться во всем, и каждый виновный в убийстве детей ейского детдома должен быть назван поименно», — подчеркнул он.

По словам замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко, ученые этого музея намерены разыскать родственников воспитанников детского дома в Ейске.

«С учетом появившихся новых данных и сегодняшнего мероприятия, куда приехали представители из Симферополя, мы надеемся, что теперь сумеем найти родственников тех воспитанников, которые выжили и уехали обратно в Крым», — сказала Сидоренко РИА «Новости».

Одна из целей поиска, уточнила она, — подарить им книгу, выпущенную музеем на основании воспоминаний Леонида Дворникова.

На сегодняшний день он единственный установленный воспитанник детдома в Ейске, который сумел спастись от фашистов и стал очевидцем событий 9 октября 1942 года.

«Его, как и других, пытались затолкать в машину-душегубку, но он смог вырваться и отползти. Дело в том, что у него не было ног, он не смог убежать и наблюдал все события из-за сарая», — рассказала собеседница агентства.