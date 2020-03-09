«Мы проиграли»: экс-шпион в ДНР признал поражение Украины

Война за Донбасс проиграна Киевом, заявил осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж журналист Станислав Асеев. Интервью с ним опубликовал украинский «Пятый канал».

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть», – подчеркнул Асеев. По его мнению, с 2014 года в Донбассе выросло целое поколение детей, которые воспитаны «на других ценностях». Он добавил, что в школах и высших учебных заведениях там изучают подвиги ополченцев.

«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс?» — отметил украинский журналист. Он добавил, что Украине не нужны люди, которые участвовали в военном конфликте на стороне ДНР и ЛНР – их «нужно вывезти в Россию и получить контроль над границей».

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В 2019 году Асеев был схвачен в ДНР и обвинен в шпионаже. Суд приговорил журналиста к 15 годам лишения свободы. В декабре того же года он вернулся на Украину в результате обмена пленными.

Киев по-прежнему пытается назначить основным виновником конфликта в Донбассе власти Российской Федерации, но безуспешно. Заместитель министра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявлял еще в 2017 году, что у Киева нет юридических доказательств присутствия армии РФ в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — подчеркнул чиновник.

Наконец, еще в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными народными республиками.

1 октября в Минске была согласована «формула Штайнмайера», подписывать которую Киев отказывался долгое время. Постпред России при контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что удалось преодолеть сопротивление украинской делегации и был «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Согласно «формуле», в день выборов особый статус для региона вводится временно, а после опубликования позитивного отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на парижской встрече «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии — еще в 2015 году.

В сентябре прошлого года бывший тогда министром иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если в ближайшие полгода-год «проблема Донбасса» не будет решена, то Киев перейдет к новым радикальным действиям. «Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Пристайко добавил, что Киев сделает все шаги, чтобы «ответить на ожидания своего народа». В частности, украинские власти попытаются вернуть «своих парней и девушек, дотянувшись ментально, месседжами, символами, до народа, оставшегося по ту сторону». Он напомнил о ситуации с «донбасскими» пенсиями — когда людям приходится приезжать для перерегистрации раз в два месяца, чтобы получить «несчастные» деньги. По словам Пристайко, надо сделать так, чтобы пенсионер приезжал раз в год.

За неделю до этого Пристайко заявлял, что никаких изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса вносить не будут. «Основой этих изменений является децентрализация, которая много лет на Украине идет успешно», — подчеркнул глава МИД Украины.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек. Порядка 1,3 млн человек были вынуждены переселиться в другие области Украины, Россию и страны Евросоюза.